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AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bedelli askerlik açıklamasında bulunmasının ardından, cep telefonu numarası bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da paylaşılınca, yoğun arama nedeniyle kilitlendi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bedelli askerlik açıklamasında bulunmasının ardından, cep telefonu numarası bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da paylaşılınca, yoğun arama nedeniyle kilitlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik ile alakalı TBMM'de bugün açıklamalarda bulundu, Turan, “Bedelli askerlik Torba Yasaya ekleniyor. Bugün komisyona geliyor. Yaş sınırı 25 olarak kararlaştırılan bedelli askerliğin ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. 25 günlük bir askerlik süresi öngörüldü” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından Turan'ın telefon numarası kimliği belirsiz bir kişi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Bedelli askerlik haberini bekleyen gençler; aynı anda cep telefonunu arayınca Turan’ın telefonunu kilitlendi. Turan, yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, “Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:)” paylaşımıyla dile getirdi. Paylaşımının devamında ise "Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar" ifadelerini kullandı.

Turan, telefonuna gelen bildirimlerin ekran görüntüsünü de paylaştı. Buna göre, Turan'ın telefonuna 4 bin 465 mail ve 3 bin 542 kısa mesaj geldiği görüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan’ın danışmanı Hilal Bayar da, sosyal medya hesabından telefonunun ekranını video çekerek paylaştı. Söz konusu videoda her dakika arama geldiği görüldü.

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