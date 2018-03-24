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AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner köşe yazısında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Metiner, “Yerelde en güçlü gördükleri vekillerin veya belediye başkanlarının çevresine sığınan bu siyasi çakallar, AK Parti’ye ve Reis’e gönülden bağlı aslanları gücendirip kaçırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. . Neymiş efendim, Reis beni çağırmış da ‘Mehmet sen artık konuşma, partiye zarar veriyorsun’ demiş... " ifadelerini kullandı

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Mehmet Metiner “çakallar” dediği AK Parti içindeki bu kişilerin kendisini hedef aldığından söz ederek, “Ben bile kendi memleketim olan Adıyaman’a giderken bin düşünür hale geldiysem, memleketimde iki gün fazla kalıp teşkilatlarımızla ve halkımızla hemhal olduğumda o çakallar güruhu tarafından hedef tahtasına oturtulabiliyorsam varın gerisini siz düşünün artık!” dedi. Mehmet Metiner’in “FETÖ’cü çakalların kaç zamandır sosyal medyada dolaştırdıkları bir yalanı tedavüle sokmaya başladılar. Neymiş efendim, Reis beni çağırmış da ‘Mehmet sen artık konuşma, partiye zarar veriyorsun’ demiş... Belli ki FETÖ’cü ağızlar çevremizde varlar ve en kötüsü FETÖ’cü yöntemlere başvuranlar itibarlı addedilebiliyorlar” sözleri ise dikkat çekti.

Metiner’in yazısı şöyle:

“Türkiye’yi dolaşan biriyim.

Bu sıralar konferanslar vesilesiyle çeşitli illerimize ve ilçelerimize gidiyorum.

Geçen aylarda Erzurum’da başlattığımız “Biz Birlikte Türkiye’yiz” konferanslarını sürdürüyoruz. Erzurum, Kayseri ve Gaziantep’ten (Şahinbey) sonra bugün memleketim olan Adıyaman’dayım.

Gerek konferans veya başka etkinlikler ve gerekse tatil/dinlenmek vesilesiyle gittiğimiz her yerde aynı zamanda sürekli partililerimizle ve halkımızla iç içeyiz.

Hamdolsun halkımızda bir sorun yok. Halkımızın makul çoğunluğu Reis’in arkasında aslanlar gibi duruyor. Lakin gördüğüm o ki AK Parti üzerinden kişisel güç devşirmeye çalışan bir siyasi esnaf zümresi oluşmuş durumda. Çok şükür sayıları fazla değil…

Her dönemin adamları olan bu azınlıktaki zümrenin sesi yüksek çıkınca siyaset bunlardan ibaret zannediliyor. Profesyonel bir çıkar mesleğine dönüştürdükleri siyaseti her türlü dedikodunun ve yıpratmanın odağı haline getirmiş durumdalar.

Yerelde en güçlü gördükleri vekillerin veya belediye başkanlarının çevresine sığınan bu siyasi çakallar, AK Parti’ye ve Reis’e gönülden bağlı aslanları gücendirip kaçırtmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.

Bunların arasında gazeteci kılıklılar da var. Yerelde gazeteci diye geçinen ama gerçekte iki kelimeyi yan yana getirmekten aciz amigolar ve tetikçiler bunlar.

Adına hareket ettikleri vekilin veya belediye başkanın dalkavukluğunu yapan, sırası gelince o vekile veya başkana muhalif gibi zannettikleri herkese karşı bel altından ahlaksızca saldıran bu müptezeller ne yazık ki o birilerince el üstünde tutulabiliyorlar.

Lakin gördüğüm o ki artık bu iş patlama noktasına gelmiş durumda.

Ben bile kendi memleketim olan Adıyaman’a giderken bin düşünür hale geldiysem, memleketimde iki gün fazla kalıp teşkilatlarımızla ve halkımızla hemhal olduğumda o çakallar güruhu tarafından hedef tahtasına oturtulabiliyorsam varın gerisini siz düşünün artık!

Kendi memleketime amcamın taziyesi için gittiğimde bile buna başka anlamlar yükleyen, şerefle milletvekilliği yaptığım memleketimde ilçe ziyaretleri yaptığımda rahatsızlık duyup dedikodu üreten ahlaksız bir güruh gerçekliğiyle maalesef karşı karşıya bulunuyoruz.

Olacak şey değil!

“Bak siyasi ziyaretler yapıyor. Demek ki...” diye başlayan dedikodular üretip yıpratma kampanyası başlatan o çakallara kalsa ben Adıyaman’a ayak basmamalıyım! Taziye için gelmek zorunda kalsam teşkilatlara uğramamalı ve halkla birebir temas kurmamalıyım!

Şu rezalete bakın ya!

İşi Reis üzerinden bizi vuracak noktaya kadar taşıdılar bu tetikçi çakallar.

FETÖ’cü çakalların kaç zamandır sosyal medyada dolaştırdıkları bir yalanı tedavüle sokmaya başladılar. Neymiş efendim, Reis beni çağırmış da “Mehmet sen artık konuşma, partiye zarar veriyorsun” demiş... Belli ki FETÖ’cü ağızlar çevremizde varlar ve en kötüsü FETÖ’cü yöntemlere başvuranlar itibarlı addedilebiliyorlar...

Herkes şunu iyi bilsin: Biz 15 Temmuz’da meydanlara bu tür çakallar partimiz sayesinde kirli bir iktidar sahibi olsunlar diye ölümüne çıkmadık! Reis’imize ölümüne sahip çıkarken de bir beklenti içinde olmadık. Ölümün olduğu yerde dünyevi beklenti olmaz.

Biz Reis’i yeni tanıyanlardan değiliz. Bizim tanışıklığımız ve beraberliğimiz 1980 öncesinin o çetin yıllarına dayanır.

O FETÖ’cü çakalların ağzıyla konuşan mahallemize dadanmış çakallar bilsinler ki şu ana kadar Reis bana böyle bir şey demiş değildir. Ayrıca o çakallar şunu da bilsinler, Reis’in sözü benim için emirdir. Konuşma derse, konuşmam. Ama konuşmaya devam ediyorsam da bu doğrudan Reis’in oluruyladır, biline…

Bizim ilişkimizin boyutunu o menfaatperest çakallar anlayamazlar. Hele hele 15 Temmuz gecesi köşe bucak saklanıp her şey bittikten sonra Reisçi pozlarında meydan mücahidi olarak arz-ı endam edenler hiç anlayamazlar.

Ağrıma giden şey, Reis’i ölümüne savunduğumuz için bize düşman olanların bugün Reis üzerinden bize saldırmalarıdır.

Sizi gidi kurnaz çakallar sizi!

FETÖ’nün kripto unsurları...

Şimdiden kendinize girecek başka inler arayın!”

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!
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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mehmet Metiner erdoğan

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ben bu gidişatı osmanlınıl sonuna benzetmeye başladım herkez herkezden daha dindar vatan sever bir hale geldi ( FAKAT ÖNCE ONLAR KAÇACAK GİBİME GELİYOR)
@sunreklam çok iddialı konuşuyorsun ;Reis e de "kaçtı_kaçacak" diyenler vardı Hepsi kaçtı. Metiner haklı.. Küstürdüler;ama kaçmak yok! Reis e sonuna kadar destek var Reis te teşkilatlarda sorun olduğunun farkında; zaten bundan bir buçuk yıl önce"_teşkilatlar süratle yenilenecek" derkende buna işaret ediyordu Biraz geç kaldılar galiba.. şimdi arayıp duruyorlar ,bende söylenip kapatıyorum
@sunreklam aha çakaların yorum yazmaya başlamış bile haha
@polermo,@erdoganpolat..kardesler uzunzamandır maasli akepe borozancıları olarak emekliliginizi isteyin bence, bilipbilmeden herseye yorym yazınca komik oluyorsunuz, haa bir de borc taktıklarınız sizi yakalamak üzereler sahte yalakalar:)
PARTİ DEĞİL ÇAKALLAR SÜRÜSÜ
Meclis kürsüsünden "Sen sus dedimi " Bunu açıkla lütfen
sen ona buna sevimsizce konuşurken başkalarının kalbini kırmadınmı?televizyonda herkesin sözünü saygısızca keserek hak yemedinmi?başkasının konuşma hakkını almadınmı?
Ölümün olduğu yerde dünyevi işlerle mallar konuşulmaz öylemi, geç onu ilk önce yolsuzluk yapanları çıkarın ortaya, eğitim bitmiş, fuhuş almış başını gidiyor uyuşturucu almış başını gitmiş halkta sıkıntı yok öylemi herkez icralık olmuş hukuk zaten zenginlere işlemiyor ilk önce olayları adam gibi analiz et ondan sonra milleti bilgilendir Mehmet efendi...
bu adamın suratını hiç beğenmiyorum. çiftlikbank tosuna benziyor
Aslanlara bak aslanlara sizden olsa olsa çakal ordusu olur
Ey Metiner sen nasıl bir canlısin ..
Akp içinizdeki fetocu ları temizledinizmi hayır
BUNLAR ÇAKAL KARLOS FİLİMINDEN ÖĞRENMİŞ
mide bulandırıyorlar artık. gitme zamanı
metiner senin gibi bir cakallll bu dunyaya gelmez yagcisin donersin
esnaf bitik ama bunla ilgili bir kelime bile konuşamıyorsunuz
akpnin en boşbeleş vekillerinden biri
Ülkenin haline bakar mısınız ya...Kadınların dedikodu ortamını geçti...Kalite sıfır...Güya okumuş insanlar bunlar güya bilgili insanlar, adamların çoğu yandaş olan kara cahil...
BİAT ETTİĞİNİ UTANMADAN AÇIKLADIN !!!! reis ine !!!!
doğru demiş boş konuşuyorsun her zaman her şeyde fetonun arkasına sığınmayın ya bunun mimarı sizsiniz hoca efendı dıye yanıyordunuz bı zamanlar hatırlayın o zaman terör örgütü dendiğinde diyenlere düşman kesılıyordunuz
Bu herifi takan yok! ama biri çıkıp konuşma lan derse diye önceden açıklama yapıyor
mehmet metinere katılıyorum bu parti iiçinde partiye gönül bağı vermemiş hainler var. adaylar çalışsaydı partinin oyu katlanırdı demek hainler az çok belli ama reis şurda hata yapıyor süten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer ma hala hata yapıyor mazisi bilinmeyen kişilere sarıldı bir belediye başkanı adayı gösteriyorlar güya sık eliyorlar halk istemiyor ama istemye istemeye oy veriyoruz. bakanlar vekiller Allah için çalışsalar ülkem uçmuştu şimdi
paralı maaşlı aktroll palermo????
"GÜÇ" Sendromu Yaşıyorlar ! Ne Yaptıkları, Ne Konuştukları, Ne Düşündükleri Sağlıklı ! ESKİ SİYASİ ARTİLERİ ÖRNEK ALIYORLAR; Yakında Kaybettiklerinde GERİ BİR BAKACAKLAR; Siyasi Parti, Liderleri ve Yöneticileri gibi olmuş olacaklar ! Geldikleri Yere KAYACAKLAR ! Saygılarımla
çakal seni...
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