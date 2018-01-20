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AK Partili vekilden en sert tepki! 'Abdullah Gül hizibbaşı gibi'

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 11 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra partiye üye olması gerektiğini söyledi. Şahin, "Şimdi adeta bir hizibbaşı gibi ortada olması böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda, dolayısıyla davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir" dedi.

AK Partili vekilden en sert tepki! 'Abdullah Gül hizibbaşı gibi'

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde partisinin ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda partililere seslenen Şahin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı görevinden sonra partiye üye olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu teşkilat içerisinden 2 tane cumhurbaşkanı, 4 meclis başkanı çıkmıştır, belki de 5'tir. Bakanlar çıkmıştır ama hizibbaşı olalım diye bu teşkilat bize bu görevleri vermemiştir. Meclis başkanı yaptık, hizibbaşı olun diye bize bu görevleri vermemiştir. Seni cumhurbaşkanı yaptık, hizibbaşı olun diye bu görevleri vermemiştir. Bir gece o zaman sayın genel başkanımız başbakanımızdı beni aradı, gecenin 2'si dedi ki 'Mehmet Ali Bey istişareler yaptık. Meclis başkanlığı için seni aday göstermeyi düşünüyoruz', 'Emriniz olur sayın genel başkanım başbakanım' dedim. Abdullah Gül Bey'in cumhurbaşkanlığı seçilmesi olayını hatırlayın lütfen, bir grup toplantısıydı. Ak Parti'den kim cumhurbaşkanı adayı olacak soruldu, genel başkanımız başbakanımız çıktı, 'Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimiz' dedi, değil mi? Kendisini gösteremez miydi? Genel başkandı, belki de en fazla ona layık bir görev ama bir kardeşini kendi nefsine tercih etti. Biz böyle bir terbiyeyle, ahlakla, misyonla yetişmiş olan insanlarız ve Abdullah Gül beyi grup olarak hep destekledik, onun aday olması partimiz hakkında kapatılma davası açılmasına neden oldu hatırlayınız."

Şahin, Abdullah Gül'ün 'hizibbaşı' gibi izlenim verdiğini ifade ederken konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bunları göğüsledik, eksik olmasın Sayın Gül de görevini yaptı. Partimizin kurucularındandır, ilk başbakanımızdır, sonra dışişleri bakanlığı yapmıştır. Doğrusu benim gönlümden geçen cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra gelip partimize üye olmasıydı. Gelip, 'Bu hareketin ben kurucularındanım. Artık görevim sona ermiştir. Artık ben de partimizin emrindeyim. Üye olarak partiye kaydoluyorum' demesi lazımdı. Şimdi adeta bir hizibbaşı gibi görüntü ortada olması, böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda. Basında böyle bir izlenim var. Kendisi benim dava arkadaşımdır, birlikte siyaset yaptık, başbakanken ben yardımcılarından biriydim, o cumhurbaşkanıyken ben meclis başkanıydım, dolayısıyla ülkemize birlikte hizmet ettik. Dolayısıyla bu teşkilatın, bu milletin, özellikle genel başkanımızın, davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir. Siz Safranbolulu kardeşlerimizin Sayın Gül'den böyle bir beklenti içerisinde olduğunu biliyorum. Sizin hissiyatınıza da tercüman olmak için bu ifadeleri kullanıyorum. Dolayısıyla biz bir davaya inanmış o dava içerisinde üzerimize ne görev düşerse onu en iyi şekilde yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olmuşuz. Bundan sonra da öyle olacağız."

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Kızı yaşındaki sekreteriyle evlenen adam açıklama yapmış. Abdullah Gül uzunundan kısasına hepinizden daha efendi adam gibi damdır be sen neden bahsediyorsun
bu akp nin firavunlaşmasını ancak abdullah gül önler
Ne davası lan bu!?
@mezargedigi her gidenin ardından pervasızc konuşan kıymeti harbiyesi olmayan şakşakçılar topluluğu kızından ufak birini almış yaşının insanı deyil.?
AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin Bey; Sn GÜL için ŞÖYLE DEMİŞSİNİZ "Şimdi adeta bir yezitbaşı gibi ortada olması böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda, dolayısıyla davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir" ! ! ! Bende diyorum ki; Sn GÜL de mi Sizi KANDIRDI ! ! Sizleri Kandırmayan Var mı? Saygılarımla.
terbiyesiz.chp ve sizin gibi zihniyetler bütün milleti 90 yıldır kandırıyorsunuz ya. bürokrasiye yerleştiniz şimdiye kadar millet tarafından seçilen hükümetleri darbelerle,ihtilallerle icraat yapamaz iktidar olamaz hale getirdiniz.sonra mehmet ali beyin yorumundan size ne. Abdullah bey için söylediği doğru az bile söylemiş.serseri mayın gibi son zamanlarda ne yaptığı belli deyil sanki içinde bir kuyruk acısı var. neyse sizler.sol gurupların içinde bulunduğu vehamete bakın chp yi türkiyenin başına bela olan terör örgütleri pkk, DHKPC başkanınızın sayesinde işgal etti terör yuvası oldu.yanichpkk
@elmak9 , CHP yi terörle özdeşleştirmeye çalışan trol cevap ver ....Osloda CHP mi pazarlık yaptı, Dolmabahçede mutabakat metnini CHP mi yaptı
@elmak9 elmaci guzeli 90 yildir dedelerinin yasadigi topraklarda ne işin var o zaman cek git baska kitami yok osmanli 3 kitaya hukmetmis koskoca bir devletti begenmeyen yasamasin darbeci misiniz nesiniz anlamadik
SAYIN GÜL OTUR OTURDUĞUN YERDE İŞ GÜZARLIK YAPMA
alın size AKP demokra SİSİ .bizdensen ne ala değilsen yezit ...neyse az kaldı seçime mhp ile birlikte gömüleceksiniz
şahin efendi sen o mevkiye halkmı getirdi yoksa liderinizmi getirdi.hem devamlı lider olanlarla bazan aynı düşünülmeye bilir.herşeyi lider bilir diye birşey yok.bu kabul edilmezse demokrasi yok demektir.
Abdullah Gül Erdoğan ın küçük tırnağı olabildiysese onuda Erdoğana borçludur.
Mehmet Ali Sahin'i adam zannediyordum yanilmisim.Yaziklar olsun sana.Bu dil sana yakismadi adam kilikli YALAK.....
Abdullah Gül 'ün peşini bırakın kendi işinize bakın
Ne kadar terbiyesizce ne kadar ahlaksizca bir söylem. Abdullah Gülü savunacak değilim sevmem de işin doğrusu ama bu söylemler firavun ulaşmak değilde ne. Ya ne yapmaya calisiyorsunuz anlamış değilim. Artık bir çok insan gibi ben de sizin inancinizsan şüphe etmeye başladım.Sizsen öğrenmeye başladım bu ne ya. Aloooooo dünya ve insanlar sizin mali iz değil o ha. Sapla samanı iyice karıştırır oldunuz.La yoksa Abdullah Gül demi seni kandırdı. Senin ton e yakında Dinimiz için de abuk subuk konusursun.
ALLAH'im senden ve senin gibilerden bu milleti korusun.
Doğrusu...Akparti'ye Abdullah Gül'ün saygın devlet adamlığı ve pozitif kişiliğine güvenerek oy veriyorduk. Onun için Sn. Abdullah Gül'e dil uzatacak kişi önce kendi özgül ağırlığını bin defa tartsın.
Allah seni bildigi gibi yapsın davanizin liderinin 2 dudaginin arasindasiniz neyin aciklamasini yapıyorsun sen sizle yola cikipta ayrilanlari ya pkk li ya fetocu ilan edersiniz baskada birsey bilmezsiniz kuklalar
en büyük yezid sensin yalaka sizin gibi düşünmeyen herkesi terorist ilan ettiniz utanmaz adam
doğru söylemiş amınakoduğumun adamını zaten oldum olası ruhum hiç sevmedi hep bi saklı sahtekar yanı olduğuna inanıyorum
ülkenin sorunu sanki gül. yağcılık yapma ayıptır
Sizin ipinizle kuyuya inilmez bugun ak dediğinize yarin kara diyorsunuz
Yav iyi de arkadaşım,insanlar hatasını anlayıp doğru yöne gidemez mi? Yani o yola sizle çıktı diye, yanlışınızı bildiği halde devam mı etsin göz göre göre???
Feto artığı feto ve genckiz sever vekilimiz ne demisse doğrudur. Sahi en son ne zaman Pensilvanya'da ki teror orgudu elebaşıni Ziyaret etmiş diye bir Allah'ını seven gazeteci sorsaydi. Cumhurbaşkanı cehape liderine Fetocu diyor ama kendi etrafındakilere, vekil yaptıklarına bakmıyor. Ondan sonra da kandirildik Allah ve milletim affetsin diyor. Allahu Teala'nın işine karışmayız, lakin millet olarak sizleri affetmemiz mümkün değildir. Zira bulunduğunuz makamlar kandırılan makamları değildir. Tüyü bitmemiş yetimin emanetleriyle bu millet sizleri makam sahibi yapiyor
BU NEYİN DAVASI NEYİ PAYLAŞAMIYORSUNUZ. ÜLKEYİ GERMEYİN AYIPTIR. HA BİDE GÜL İNSANDIR DEVLER ADAMIDIR NEREDE NASIL DAVRANACAĞINI HERKEZDEN İYİ BİLİR. GÜLÜM BENİM SENİN VARLIĞIN YETER.
Feto'nun artığı konuşmuş. La memetali sen onu bunu bırak ta 15 Temmuz akşamı milletin evlatları tankların önüne bedenlerini siper ederken, sen hangi inde gizleniyordun? Sizler nasıl Müslümansiniz ya
Sizin ioinizle kuyuya inilmez bugun ak dsdiginize yarin kara diyorsunuz
davanızı sikeyim lann ne davası davalı kim kiminle kan davanız söyleyinde bilelim..
dava ne lan kim davalı, kiminle düşmanlığınız ,davanızın a.. koyayım lann. niye geriyonuz milleti, söyleyin kiminle bu dava..
adalet var hukuk var adliye sarayı var.. davanıza basarım siziz davalı kim söyleyinde bilelim. milleti niye zan altında bırakıyonuz..
İLERSİNİ İLK GÖREN DE ABTÜLLATİF ŞENERDİR BUNLARIN YOLUNUN YANLIŞ OLDUNU GÖRDÜ AKP KURUCUSUDU DELİKANLI ADAM EMEN İSTİFASINI SUNDU TŞKLER İLERSİNİ GÖREN ADAMATEPRİK EDERİM ONU
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