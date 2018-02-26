AK Partili vekilden 'Fatih Portakal' paylaşımı: Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım

Twitter'da bir kullanıcı Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın "insansız tank" hakkında yaptığı haberi kolajlayarak bir gönderi paylaştı.
Gönderide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz" sözlerine atıfta bulunularak Portakal için, "Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım" sözleri yer aldı.
AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da tweeti retweet yaparak sayfasından paylaştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katılımı sırasında şunları söylemişti:
"Türkiye'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımaz. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz."
http://www.mynet.com/haber/guncel/fatih-portakal-dan-kendisine-vatan-haini-diyenlere-soyagaci-ile-yanit-3773310-1
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