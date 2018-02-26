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AK Partili vekilden 'Fatih Portakal' paylaşımı: Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 11:47 | Son Güncelleme

AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki çeken bir retweet yaptı.

AK Partili vekilden 'Fatih Portakal' paylaşımı: Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım

Twitter'da bir kullanıcı Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın "insansız tank" hakkında yaptığı haberi kolajlayarak bir gönderi paylaştı.

Gönderide, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz" sözlerine atıfta bulunularak Portakal için, "Şu portakalı sıkıp suyunu çıkarmak lazım" sözleri yer aldı.

AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da tweeti retweet yaparak sayfasından paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katılımı sırasında şunları söylemişti:

"Türkiye'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımaz. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz."

vef

http://www.mynet.com/haber/guncel/fatih-portakal-dan-kendisine-vatan-haini-diyenlere-soyagaci-ile-yanit-3773310-1

Fatih Portakal'dan AK Parti-MHP ittifakına yorumFatih Portakal'dan AK Parti-MHP ittifakına yorum
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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Ali Özkaya ak parti

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Tarafsız yayın yapan Fatih Portakal 'ı tebrik ederim.
@volumes sahibi abd li fox tv ana haber spikerine sarılmaya devam diyorsun. Evet anlatmaya gerek yok her şey ortada
@asel34 Eee birilerinin de gemicikleri israil ile çalışıyor devamlı ona ne diyeceğiz.
@asel34 Doğru herşey ortada.Doğru haberleri izliyoruz.Tavsiye ederim izle ve gör.
@volumes sende izle uyanirsin belki
dogru söylemiş kadın bu adam türkiye lehine ne söylemiş yada alkışlamış hainimn teki bencede
Ulan onur bozuntusu bu işinize gelmeyince millete hain diyosunuz ya aslında vatn haini senin gibi yalakalardır ve sıra sizede gelecek
@onur0651 Atma hani izlemiyordun?İzlesen tüm gerçekleri öğrenirdin.Doğru haber kanalı fox.
Bu portakalın suyu kalmamış ama sadece posası var :)
SAYIN VEKİL....DAHA TUTARLI PAYLAŞIMDA BULUNMALISINIZ...NE O ÖYLE TEHDİT EDER GİBİ...
sıze yek muhalefet yapan kısı o kaldı ona mı goz dıktınız
Kendini milletvekili zanneden kapıkulu. Acaba sen Fatih Portakalın kesip attığı tırnak olabilirmisin. Biraz edepli ve ahlaklı ol.
dogruları menfaatini kollayanlar çıkarını kollayanlar yalaka takımı göremez. biri dogru söyledimi tum tüyleri tiken tiken olur
Bu hükumet aleyhinde hiç kimse bir söz söylemesin yoksa adamı yaşatmazlar. İşte istenen düzen bu.
İlkokul seviyesinde bir espri sonra cahil deyince kızarlar.
Yalakalıkta level atlamıs
Ali Beyin Afyon'da FETÖ ile yediği keşkeklerin haddi hesabı yok. Ama AKP'li olduğu için sorun yok. Ali Bey'in geçmiş tüm telefon görüşmelerin bir listesi alınsın bakalım. En az 20 tane FETÖ'den en az 10 yıl ceza almış Afyondan insan bulunur.
Fox CIA in en meşhur kanalı
@extrabilenadam At atabildiğin kadar ama kim inanır?En doğru haberleri izliyoruz.Kıskanmayacaksın.
fatih portakal sıkar adam ı !!!! herkes önünden yesin !!!!
Herkes biliyorki doğru haber deyince fox tv ve sunucusu Fatih Portakal.Hem m.v. kızıp izlemiyorsa ne söylediğini nereden bilecek demekki izliyordur.
vekilim çok doğru bir söz kullanmışsınız boş tenekede çok ses çıkar ama onlarda anlayacak bu işler parayla değil sırayla yalan yanlış haber sunuyor chp öğrencisi işte daha ne beklersiniz.
ne olduuuuuuu portakalın suyunu çıkardık zatennnn... hani insansız tank yapılamazdı.... aslında portakala tank hazır namlusu lazımmı diye sormak lazım
Bu vekile soruyorum.MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİ SATAN ANLAŞMAYI MECLİSDEN GEÇİRTİRKEN NE DİYE EL KALDIRDIN. YASALAŞSIN diye ise HAİNSİN,CANİSİN,KATİLSİN HAYIR dedi isen TEBRİK EDERİM.
TÜRKİYE miz güçlüdür.AKP ve hainlerinin YIKAMIYACAKLARI KADAR GÜÇLÜDÜR.
Ülkede izlenen dizilere bak, vurmak, kırmak, dökmek üzerine.Yapalım, icat edelim, teknolojiyi bir adım öne götürelim diye düşünen yok. VEKİL DEDİĞİMİZ NEDİR ZATEN,O DA BİZİM KAHVEDEN SEÇİLMEDİ Mİ? Ezecek ,sıkacak,dökecek Hepsi bu kadar!
Bunun bi boy büyüğü de tekeden süt çıkarttığını sanıyordu. Bize ne di mi teke mutlu bunlar mutlu bırakalım takılsınlar
Şu yorumlarda birbirine vatan haini diyen ahlâk yoksunları size söylüyorum, kendi fikrinizden olmayan birine nasıl vatan haini diyebiliyorsunuz, birisinin fikrini beğenmezsin o kadar, terörist demek ne demek şeref yoksunları. Kolayını bulmuşsunuz her önünüze gelene aynı şey cahillikten öleceksiniz.
Tweeti atan nurtaç hanım dikkat edin de o portakaldan çıkartacağınız su yanlış bir yerinize sıçramasın maazallah çoğalmasına sebep olursunuz sonra
fötünü döküntüleri gereksiz sözde MV seçimde seni iyice sıkacalar
bütün muhalifleri limon gibi sıktınız,vatandaşın yarısına hain dediniz,ülkeyi ikiye ayırdınız 17 yıldır pkk yı bitiremediniz.Halâ sıkmaktan bahsediyorsunuz.sıktınız artık.
Bence siz onu soyup yiyin daha faydalı olur
bir tek sadece fox kaldi onuda kapatin secimde yapmayin ne gerek var???gün gelecek devran dönecekkkkkk
fatih portikil mi tarafsizmis yesinler. buna anca sizin gibi muhalefet inanir postakalcilar inanirsiniz. adamin yaptigi haberlere bakin kimlerle is birlikci olduguna bakinda sonra tarafsiz diye sahip cikin. gerci sahip cikan zihniyette taragsiz diyen zihniyette belli ya. adamin her haberi turkiye hukumet devlet karsiti. bunu bilmeyen yok ???????? postakalin da suyu guzel olur bence portakal suyu sifadir ama suyunu iyice cikarmak gerek ????
Helal olsun fatih portakal tarafsız yayın yapıyor olacak olanda o zaten AKP erzaman kendine taraf olmasını istiyor erkezin taraf olmuyanları yok etme politikası koyun olma kendin ol.
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