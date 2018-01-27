HABER

AK Partili vekilden ÖSO yorumu: Yerli ve milli bir kuvvet

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 21:47 | Son Güncelleme 7 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP tarafından Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve "ÖSO, Suriye'de tamamen yerli ve milli bir milis kuvvet" dedi.

AK Partili vekilden ÖSO yorumu: Yerli ve milli bir kuvvet

CHP'den bazı vekiller, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan ÖSO'yu 'El Kaide'nin devamı olduğu' gerekçesi ile eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti'den bu eleştirilere sert yanıtlar geldi.

Kuzu da, Erdoğan'ın en son olarak "Ulan ahlaksızlar" ifadelerini kullandığı CHP'li vekillere sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi:

"CHP’den skandal açıklama: ”Özgür Suriye Ordusu El Kaidenin uzantısı." Oysa,ÖSO Suriye’de tamamen yerli ve milli bir milis kuvvet. CHP’nin maksadı, Afrin operasyonunda El Kaide gibi terör örgütüyle iş birliği içinde olduğunu göstererek itibarsızlaştırmak. Bu millet bu yalana inanmaz."

Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
Erdoğan'dan Kocaeli'de son dakika mesajlar
TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP Özgür Suriye Ordusu ÖSO Burkan Kuzu

En Çok Okunan Haberler

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 26 yorum
CHP ;Suriyede iç savaş başladığından beridir Türkiyeyi"mezhepçi politika" izlemekle suçladı Halbuki O iç savaş boyunca Türkiyeye sığınan Milyonlarca İnsana , "_ Senin Mezhebin nedir?" DİYE SORU SORULMADI CHP Yalanları ile Milleti aldatmaya devam etti FETÖ cü alçakların"_Türkiye IŞİD e silah veriyor,IŞİDli Teröristleri destekliyor" yalanınıda UTANMADAN BASBAS BAĞIRDI ama ABD Korumasında YPG li Terörsitlerle İŞİDli Teröristlerin Rakka dan KOLKOLA Çıktığını Gördüğünde ise SUSPUS OLDU CHP;Suriyedeki içsavaş boyunca VATANHAİNLİĞİ adına Yapılması Gereken nevarsa onu yaptı
göreceğiz ne kadar yerli ve milli.evet suriyenin yerli ve milli kuvveti ama bu adamlar senelerce apo yu şam da besledi.pkk yı besledi.yarın yine aynısı olacak bunların karakteri böyle sonra yine kandırıldık diyeceksiniz ama gerçekten gözleri gören aklı mantığı olanlar bunların ne mal oldugunu biliyor.koskoca Türk ordusu çapulcularla beraber savaşamaz.abd veya rusyadan ne farkımız oluyor o zaman?abd de diyor ki ben ypg ile beraber işide karşı savaşıyorum benim için ypg terörist değildir diyor sen de bunu kabul mü edeceksin.öso ne idüğü belirsiz bir başıbozuk takımıdır.
bizi kandıracak gibiler
amerikanın ve sudi arabistanın desdekledigi aylıgı 1500-2000 dolar olan törörist toplulugumu yerli ve milli oluyormuş:)demek bizde töröistlere desdek veren bir ülkeyiz öylemi üzücü bir durum
çok mu zor google a ÖSO kimdir yazmak ?..
devletimiz doğru yolda,savaş biter mehmetçik çekilir, bunlarıda polis,güvenlik gücü her adı ne olursa olsun TC denetiminde kalacaklar.el babda olduğu gibi.
Akıl almaz hatalar zamanında yapıldığı için endişe ile bakılabilir,sonrada yanıltıldık,kandırıldık olursa ne olacak? Bak Bülent Arınç orada uslu uslu oturuyor. PKK ya ateş etmeyin diyen kimdi?
akepe batır Türkiye'yi ne kazanacaksın bakalım. bu dünya size de kalmayacak akepe
olaya bakış açısıyla ilgili ak partinin yaptıkları yapacakları söyledikleri hep doğru onlara göre yanılma yok kandırılma var boşuna akplilere laf anlatmayın anlamazlar bay bilenler
ulan sizin ipinizle kuyuya inen kelleyi eline alıyor ne güvensiz ne aptal topluluksunuz
Sn.RTE Fransa'da yabancı gazeteci TÜRK tır'ları ile gönderilen cephanelerin Suriye'deki muhalif ama Avrupalıların terörist ilan ettiği muhaliflere giden silahlarla ilgili sorusuna FETO ağzı ile soru soruyorsun diyerek terslemişti şimdi Mehmetçik ile birlikte savaşıyorlar demek Avrupa nezdinde suç işleniyor demek olur.Umarım bu olay daha sonraki yıllarda TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ olarak başımıza iş açmaz.
ya arkadaş parti tutmuyorum hepsi birbirinden beter ama bu chp cidden boş işlerle uğraşmayı bıraksın artık akp yi böyle saçma sapan konularla zedeleyeceğini mi düşünüyor bunlar?
CHP.. seneler evvel FETÖ için uyardığı zamanda aynı tepkiyi veriyordunuz..
KAMER GENÇ DE feto tehlikeli yarın sizin başınız yanacak iyi ayak değil bu feto dedıgınde..ulan ahlaksız demişlerdi yine akp liler..sonra kandırıldık derler cıkarlar merak etmeyin..arkadaşlar feto ile içli dışlı olan akp amerikaya en cok giden basbakan cumurbaskanı akpde vatıkana en fazla giden akp..valla suan sayacak çok sey var..türk halkının degerlerini kullanıyor somürüor başta kalıyor bu sayede..acıklasın bana 3. köprünün nesi 3 mılyar dolar ediyor? cinde 33 km lık kopru 33 km 2.7 mılyar dolarken..valla agzımı bozmak istemiyorum..
ÖSO elbette bir terör örgütü değil. Şuan sınırlarımız için doğru olan yapılıyor Onlarla birlikte hareket ediliyor. Ama Suriye açısından bakıldığında Sureyi Devletine baş kaldırmış bir grup Bu açıdanda bakıp Empati yapıp Böyle Gruplara gereğinden fazla anlam yüklememek sadece Günün şartlarında kullanmak gerek.
akp ye soruyorum o nefret ettiğiniz ATATÜRK ömrü hayatında birisinie bir küfür ewtmiş mi?kötü bir söz söylemiş mi?hakaret etmiş mi_?dünya tarihinin en örnek Cumhurbaşkanıydı ve tek ti.ya biraz dikkat edin yada konuşma adabı nedir öğrenin vatandaşın önünde seslen,yorsunuz kime hangi dille seslendiğinize dikkat edin öyle ağzınıza geleni söyleyemezsiniz hele hele söylediğiniz insanlara dikkat etmek zorundasınız.yok öyle dünya ağzıma geleni söylerim.
sonradan kandırılma.
yuh yani teröristleri yerli ve milli yaptılar ya insanlar sanki hayvan ya utanmadan sıkılmadan nasıl böyle konuşuyorlar anlamıyorum 3 ay sonra öso bizi kandırdı deyip işin içinden çıkacaklar
BUNLAR HİÇ BİR ZAMAN NE MİLİ NEDE YERLİDİRLER BUNLARA KİM PARA VERİYORSA BESLİYORSA ONLARIN KİRALIK PARALI ASKERLERİDİR HİÇ BİR ZAMAN YERLİ MİLLİ OLAMAZLAR NOKTA ( TEK YERLİ MİLLİ OLAN ŞANLI KAHRAMAN TÜRK ORDUMUZDUR BÖYLE BİLİNE )
suriyeni toprak bütünlüğüne saygılıyız deyip suriyenin pkk sı ile hareket eden bu yobaz iktidarın amacı orduyu amerika ve israilin taşeronu yapmaktır ve bu gösteri ile tayyibin koltuğunu sağlama gösterisini yapmaktır..suriyenin toprak bütünlüğüne saygılıysan ve amerikanın taşeronu değilsen muhatabın suriye devleti olmalı..yoksa gerisi herzamanki gibi tayyibin amacı seçim öncesi koltuk korkusu ile bunları yaptığıdır..ölen garibanlarda tayyibin koltuğu uğruna ölmüştür...
sayın vekil ağzından çıkanı kulağın duymuyor akp de kimsenin 15 yıldır ağzından çıkanı kulağı duymuyor.sizin öso dediğiniz kim haberiniz varmı?yok...neden?çünkü bütün derdiniz seçim yatırımı yapmak iç politikaya mesaj vermek.aç kulağınıda iyi dinle sayın vekil.o öso nun içinde suriye hapishanelerinden kaçan suçlularda var,el nusra da var,el kaidede var,her türlü suç örgütü var. yarın onlara esad derse ki gelin anlaşalım her istediğinizi vereceğim o zaman siz napacaksınız akp olarak?ülkeyi savaşın içine soktuğunuz için hesabını kime ödeteceksiniz?vatandaşa mı?sınır güvenliği ok kabul ediyoruz.
ne günlere kaldık.
bunalar için IŞID de yerli ve milli değilmiydi zamanında Allah belalarını versin PYD yerli ve milliydi o yüzden onları lahmacun ayranla uğrurlamadı mı bunlar yalancılar
alçaklar neden yalan söylüyorsunuz
bu defada kandırılırsanız bir daha kimse sizi affetmez !
yakında Reis dedikleri ÖSO bizi kandırdı demezse şaşırmayın !
Diğer Haberler
Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

Bayburt merkezine kurt indi

Bayburt merkezine kurt indi

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Rıza Sarraf'ın nerede olduğu belirsiz!

Rıza Sarraf'ın nerede olduğu belirsiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.