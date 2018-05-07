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AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

AK Partili vekil Mustafa Ilıcalı ile canlı yayında trafik kazalarının konuşulduğu esnada trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.

İlginç olay NTV canlı yayını sırasında yaşandı. Zincirlikuyu’dan yayın yapan Korhan Varol’un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.

TRAFİK KAZALARINDAN KONUŞURKEN KAZA MEYDANA GELDİ

Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.

KAMERA KAZA MAHALİNE DÖNDÜ

Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.

Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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ak parti trafik kazası NTV Zincirlikuyu Mustafa Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne gunlere kaldik artik hava durumunu bile akp li vekillere anlattiracaklar calip yedikleri az oldugu icin yan isler lazim.
Hadi oradan,başkanlık sistemi ile trafiğin ne alakası var?
ınce
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