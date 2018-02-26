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AK Partili vekiller 'Hanım istemiyor' diyerek direniyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 10:04 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekilleri arasında bıyıktan sonra sakal modası başladı. Bir grup vekilin ise 'hanım istemiyor' diyerek modaya direndiği belirtildi.

AK Partili vekiller 'Hanım istemiyor' diyerek direniyor!

AK Parti milletvekillerinin büyük çoğunluğu 'sünnet' olarak kabul edilen 'kısa bıyık ve sakal' kuralına uymaya başlayınca, grubun görüntüsü değişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, yıllardır sakalsız ve bıyıksız olarak tanınan tecrübeli siyasetçilerin yanı sıra genç ve yaşlı yeni vekiller de bu modaya uymaya başlayınca AK Parti sıralarındaki simalar tanınamaz hale geldi.

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SAKAL BIRAKINCA TANINMAYACAK HALE GELDİLER

Başlangıçta güvenlik görevlilerini de zorlayan bu tabloda, vekillerin Meclis albümüne giren ilk fotoğraflarıyla grup salonundaki son görüntüleri yan yana konulduğunda değişimin boyutları daha çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Sonradan sakal bırakınca tanınmayacak kadar değişen simalar arasında partinin ileri gelen isimleri de bulunuyor. Bir kısmı hac ve umre ziyaretlerinin ardından sakal bırakan vekillerin yaşını da ele veren yeni akım, grup başkanlığından kabineye kadar yönetim kademesinde de yerleşti.

BİR GRUP VEKİL "HANIM İSTEMİYOR" DİYE MODAYA DİRENİYOR

Deneyimli grup başkanvekillerinden Mustafa Elitaş’ın ardından genç isimlerden Grup Başkanvekili Bülent Turan da sakal bırakan AK Partililer arasına girdi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise seneler sonra ince bıyıktan sakala geçen siyasetçiler arasında yer aldı. AK Parti Grubu’ndaki sakal modasına rağmen azınlıkta kalan bir grup milletvekili ise “Hanım istemiyor” diyerek yeni modaya direniyor.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
SADECE SAKAL YETMEZ HEPİNİZİN CÜPPE VE EHRAM GİYMESİ LAZIM......
din tucarlari isid yanlilari nede olsa ne yapsalar yeridir !!!!mynet paylas destekci olma!
şimdide adamların kıllarıyla mı uğraşmaya başladınız?
Hakan şükür de sakal bırakmış demek ki fetocular bı sefer sakal bırakıp bukalemun gibi kılık değiştirmişler
şamdı şeker olmuş
@ncam şahıdı şahbaz oldu derler ona.
Ozaman bekleme yalamaya basla arkadasım
REİSLERİ BIRAKILACAK DEDİ İSE İŞ BİTMİŞTİR......O KADARRRRRRRRRRRRRRR
Sakal sünnet hırsızlık yapmamak farz..
Sakal bırakınca kendilerini müslüman zannediyorlar. Her türlü yolsuzluğu yapın,ülkeyi samanı,fasulyeyi,eti,mercimeği vs. elin gayri müsliminden alır hale getirin sonrada sakalla milleti kandırın. Münafıklar. Allah sizleri ıslah etsin.
Ülke %60 araplaştı zaten.Meclisin %60 ı araplaşmış ne var bunda? Şaşırdık mı?
bir çok yanlışa'da hanımları bahane ettiğiniz kadar, vicdanınızı bahane ederek karşı çıksanız ! mesele rast gele neye el kaldırdığını dahi bilmediğiniz gibi ??????
ŞİMDİ ÖNERİ 2019 DAN SONRA KADINLARA BİLE SAKAL MECBURİ OLACAK.
ANCAK AZİZ MİLLET SİZİN SAKALINIZI 2019 SEÇER. YOKSA SONUMUZ. KÖTÜ, SURİYE BİZDEN DAHA İLERİ ARTIK AYIKMALIYIZ.
at hırsızlarına bak sen daıse özeniyorlar
medeni ülkelerin meclislerine bakın, birde şunlara bakın, utanıyorum
Arap entarisi de giymelerini istiyoruz, meclise de deveyle gelsinler hatta.
GÖSTERİŞ RİYA HIRSIZLIK YALAN DOLAN HEPSİ BİR ARADA OLUNCA HANIM İSTEMEZ TABİ.HANIM BAKIYOR İÇİNİZ BAŞKA DIŞINIZ BAŞKA
"HANIM İSTEMİYOR"DİYE SAKAL BIRAKMAKTAN KORKANLAR, HANIMLARI İÇİN BİR FETVA BEKLİYOR ANLAŞILAN....
milletin meclisibde herşey serbest. biz memurlukta hala kravat, sakal, kumaş pantolan. favori ile ığraşalım. hangi çağdayız artık. bu kadar kısıtlama olmaz. serbest olsun
Anne karga artık uçmayı öğrenen yavrularına demiş ki,aman yavrularım insanoğlundan uzak durun size dost gibi davranır kandırmaya çalışır da size zarar verir.Neyse yavru kargalar uçmuşlar da yorulunca bir göl kenarına inmişler,bakmışlar bir adam bunlara ekmek atıyor da çağırıyor.Bir karga diğerlerine demiş sakın yapmayın annemizi hatırlayın,diğeri dinlememiş gitmiş ekmeği yerken taşı yemiş kafasına kanadına.zor bela kaçmış ama kanadı kırık ayağı topal.Anneleri görmüş ya demiş insanoğluna yaklaşma demedim mi sana,küçük karga da ''anne ben onun sakalına kandım'' demiş.kanmayın arkadaşlar
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