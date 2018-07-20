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AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ile ilgili çarpıcı bilgiler açıklayan Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan dikkat çeken bir iddia daha geldi. Okuyan, "Adnan Oktar'ın kitapları bir çok okulda tavsiye edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında paneller yapıldı. Devreye giren AK Partili milletvekilleri" diye konuştu.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, çeşitli suçlardan tutuklanan Adnan Oktar'ın evrim karşıtı kitaplarının MEB'e bağlı okullara tavsiye edildiğini ve okullarda paneller yapıldığını, bunun için AKP'li vekillerin de devreye girdiğini söyledi.

'OKULLARDA PANELLER YAPILDI'

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Okuyan, "Adnan Oktar'ın Harun Yahya adındaki Darwin teorisiyle ilgili kitapları okullara tavsiye edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında paneller yapıldı, devreye giren AKP'li milletvekilleriydi" dedi.

Okuyan, devleti bu tür yapılara karşı tedbirli olması yönünde uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler Yaşar Okuyan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sen ilk önce veediğin sözü tut EŞŞEKKK gibi ANIRRRR yaşar
Anırıyor kendisi yine :)
SANKİ YENİ OLAN BİR YAPILANMA GİBİ BAHSEDİYORSUNUZ ,SENİN ZAMANINDA DA VARDI BUNLAR , SİZDE DESTEK VERDİNİZ !!
vekillerde grup yapmıştır belkide.
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