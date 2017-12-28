HABER

Ak Partili vekillerden Bergama'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ile İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Bergama ilçesinde meslek odası başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Bergama'da bir otelde Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Ak Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile buluştu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın sağlık, tarım, sanayi ve ulaşım konularındaki sorunları hakkında brifing verdi. Koştu'nun ardından konuşan Kerem Ali Sürekli, Bergama'yı sevdiğini, ilçe ile yakinen ilgilendiğini ve sorunlarına hakim olduğunu belirterek, Bergama Ticaret Odası'nın ev sahipliğini yaptığı Ekonomi Zirvesi'nde birçok konuya değinildiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise, taşeronların kadroya alınması ve doğalgaz konularına değindi. Hotar, "Bergama bir ay sonra doğalgazı kullanmaya başlayacak. Bu hem Bergama halkı için, hem de Bergama sanayisi için önemli bir atılım. Bundan sonraki çalışmalarımızda gönül gücümüz için sizlerden destek bekliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.