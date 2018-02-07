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AK Partili Yazıcı'dan son dakika ittifak açıklaması: Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı AK Parti-MHP arasındaki ittifak çalışmalarına ilişkin olarak, "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak" dedi. Yazıcı seçim barajı ile ilgili de çok önemli açıklamalarda bulundu.

AK Partili Yazıcı'dan son dakika ittifak açıklaması: Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Yazıcı AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, seçim barajının konuşulmadığını belirtti, "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak" dedi. Yazıcı, ittifak konusunda her siyasi kuruma kapılarının açık olduğunu da söyledi.

Yazıcı'nın açıklamaları:

Muhalefet partisi sayın Genel Başkanı saçmalıyor. Afrin operasyonu dolayısıyla sayın Başbakanımız 22 Ocak'ta kendilerini davet ettiler ve bilgilendirdiler. Afrin operasyonunun hedeflerini kendileri ile paylaştılar. O da toplantıdan çıkışta bilgilendirmeden memnun olduğunun altınız çizdi. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi, bir süre sonra 'Afrin'e girmesinler'. Bizim güvenlik konularımızı belirleyen bir sürü kurum var. İş olsun diye, Türk ordusu, devleti, hükümeti bir operasyon içinde değil. Terörist unsurlar orada kalsın demenin bir mantığı yok. Türkiye bunları takip ediyor, bunlarla mücadede ediyor.

ABD'NİN TUTUMU

Amerika anlamazlıktan geliyor. Anlıyor da anlamazmış gibi gözüküyor. Türkiye'nin kaygılarını çok iyi anlamaları gerekir. Suriye'de olup bitenlerin Türkiye için tehdit içermesinden ABD'nin davranışlarının yardımcı olduğu olgusunu da ciddi şekilde ele alması gerekiyor. Birkaç gün önce PKK'nın Kandil'den unsurlarının YPG'ye yardım yapmak üzere kaydığına ilişkin yayınlar var, veriler var. Bunlar olup biterken ABD'nin PYD/YPG'yi silahlandırması, olağanüstü ölçekte, hedefi, amacı anlaşılır değil.

ABD'YE 'YPG DAVASI' HAZIRLIĞI

Bütün mekanizmaların işlerlik kazanabilmesi BM Güvenlik Konseyi'nin oluşturacağı tavra bağlı. Güvenlik Konseyi üyelerinin, işte YPG/PYD'nin Moskova'da ofisleri var. Amerika tanımıyor terör örgütü olarak. Çin tanımıyor, Fransa öyle böyle. Evveliyetle PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna ilişkin kanaatin karara dönüşmesi gerekir. Bu kararı oluşturduktan sonra terör örgütüne yardım eden ülkelerin, grupların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları söz konusu olabilir. Bosna Hersek'te insanlık suçu işleyenler nasıl yargılandı? Prosedürler devreye girebilir, ama bu mekanizmaları işletmek lazım. Türkiye bu konuda bir çalışma yapıyor. Madem ki bu konuda mekanizmalar var, onları nasıl işler hale getirebiliriz, bu konuda çalışma var.

AK PARTİ-MHP İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak. Zor bir formülasyon ama inşallah başaracağız. Ya Mlli Mutabakat ya da Cumhur İttifakı olacak.

"YÜZDE 10 BARAJI KORUNACAK"

Çalışmalarda artık baraj tartışılmıyor. Vatandaşların işini kolaylaştırmak için tek mühür olabilir. Katkı verebilecek olan her siyasi kuruma kapımız açık.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Hayati Yazıcı

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
% 10 baraj işi devam ederse MHP silinir,zaten bitmiş de uzatmaları oynuyor.
@rastgele1958 Aç tavuklar kendilerini mısır ambarında görürmüş..Mhp nin ölüsü sizin alayınıza yeter,
@rastgele1958 herhal son secimde hdp nin arkasinda kalan mhp den bahsediyon dimi
@mbodur_1965 bende mhp liyim ama ölüsü bile kalmadı mhp nin tuz koktu
@rastgele1958 seçimleri göremeden geber git bunak
@mbodur_1965 onun için mi genel kurultaya gitmeyi macası yemedi..
@rastgele1958 lafta mhp li kafada meralci olmayasın!
devleti yediniz bee
yanlış mı hatırlıyorum başkanlık gelince baraj düşecek diye vaat verilmemiş miydi?
:) kendiniz çalın kendiniz oynanayın
yürü beee sev beni seveyim seni öp beni öpeyim seni
allah kimseyi MHP nin durumuna düşürmesin
ulan mhp yi ayaklar altına aldınya bahçeli bu seçmen seni unutmayacak ....yalakalıkta çığır açtın
PARA BOL HAZİNEDE SEÇİM İÇİN .MHP YE BİLE PARA VERİYORLAR .BİTMİŞ MEMLEKET .
aman ha hazine yardımı kesilmesin ,sonra çalışmak zorunda kalırlar, aman ha durmak yok yürütmeye devam
Şunu mu Demek istiyor...... İki parti tek parti olarak seçime girecek ama Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bunlara seçime giren iki ayrı parti olarak yardım edecek...Güzel iş kalem ellerinde kanun ellerinde işlerine geldiği şekilde düzenliyorlar Asgari Ücrete de gelince aylarca düşünüyorlar...EEEE ye kürküm ye.....
mhp ye cok guluyorum. hani aslanin yeleyi kesiyorlar kediye benziyor ya o misal oluyor
Halkın vergilerini yetimin öksüzün fakir fukaranın aldığı kuru ekmekte bile ödediği vergileri şahsi çıkarları ve ikballeri uğruna harcamaktan çekinmeyen utanmazlar...Hesap verilmeden harcanan örtülü ödenek gibi acul bir uygulamanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz..Köken itibarı ile Anadolu'lu olduğumuzdan oralarda muhtarların siyasi parti ilçe başkanlarının tespit ettiği kişilere her ay milyonlarca lira para dağıtılıyor haberleri gelir senelerdir..Bu iktidarı ayakta tutan işte bu paralardır..Herkes beleş maaş peşinde evini satıp yoksulum diye devletten maaş alanlar bile var...
barajı aşmaycak bir partiye hazine yardımı yaparak milletin parasını yemelerini sağlayarak devleti zarara uğratacaksınız yani
yazıklar olsun size,bu milletten alınan vergilerle keyif çatın siz,işinize gelince barajı indirip işinize gelince kaldırın,yalnız unutmayın siyaset çabuk değişir cilvelidir
böyle devlet mi yönetilir. keyfine göre ittifak diye düzenleme yap işine geldiği şekilde yardımı uyarlayarak yandaş partiyi ödüllendir. bunlar hep gözümüzün önünde aleni oluyor. mhp yönetimi karaktersiz ama mhp seçmeninin çok uygun bir cevap vermesini bekliyorum....
muhalefet partisini biliyorduk da yandaş parti kavramını icat etti sayın Bahçeli. bravo
utanç verici, ülkücülerin hiç mi yüzü kızarmıyor bu aleni peşkeşten
devletin parası elinizde istedigimize verin istemdiginize vermeyin oh valla ne ala
AKP nin yegane BAŞARILI-MAHARET VE MEZİYETLİ OLDUĞU ALAN maalesef maalesef maalesef kiii DEVLETİ VE MİLLETİ SOYMAK-SOYDURTMAK dır. YİD PROJELERİNDE YANDAŞLARI, HAZİNE YARDIMI ALTINDA PARTİDAŞLARINI VE KİRLİ İTTİFAK ETTİKLERİ PKK-YPG-PYD,BARZANİ ,İSRAİL ve STEPNE MHP yi destekleme paketleridiiir.
yalan söyleyerek milleti kandırarak daha ne kadar o makamları işgal edebilirsiniz ki hayati yazıcı ????
ikisiyasi partinin kendi seçmenine güvenemediği böylece açığa çıkdı zayıf lar ittifak yapar seçmen tepkisi tersine dönebilir
BİR BEDELİ OLMALI CANIM..! ADAM NAMERTLİĞİ KABULLENDİ YA...
başkanlık sistemi geldikten sonra barajın ne önemi var ki..bana biri izah etsin lütfen
bahçeli ve mehepesi yalamalarının tadına varmaya başladı.
Ne isterseniz verirler, merak etmeyin.
devlet baba,bu siyasilere verilen paraları,çalışanlara,emeklilere,garibanlara verse memleket daha huzurlu olur.yazık bunlara verilen paralara....
Siz zaten bu halka ne zaman müjde verdiniz ki zamlardan baska yapın birbirinize kıyak
mhp %75 i IYI oy verecek akp nin %10 nu chp nin %25 i sizin anlayacağınız IYI geliyor
İTTİFAK RÜŞVETİ. yada VİZİTE ÜCRETİ. Her şeyin bir bedeli var. Vah ülkem vah.
KİŞİYE GÖRE PARTİYE GÖRE YASAL DÜZENLEME YAPILMAZ. TOPLUMUN BÜTÜNÜ TOPLUM İHTİYAÇLARI İÇİN YASALAR YAPILIR. KİŞİ VE PARTİ MENFAATLERİ GÖZETİLEREK YASA DEĞİŞTİREN, ÇIKARAN VATANA İHANET SUÇU KADAR SUÇ İŞLEMİŞTİR. MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇECEĞİNİZE MEEEHPyi TASFİYE EDİN AKEPEye KATILSINLAR DAHA DOĞRU OLUR. ZATEN MHP ŞUANDA SADECE KAĞIT ÜZERİNDE VAR.
BİR ZAMAN SONRA BAHÇELİ DE BENİ ALDATMIŞ KANDIRMIŞ DERSE HİÇ ŞAŞIRMAYINIZ
KURT KOCAYINCA.......
Haberi açarken başlığı şöyledir dedim kendi kendime "Merak etme bebişim! seni korumaya devam edeceğim!" :)
YAZIKLAR OLSUN...MİLLETİN İNİM İNİM İNLEYEREK ÖDEDİKLERİ VERGİLERDEN SİYASİ DESTEK İÇİN RÜŞVET VERENLERE YAZIKLAR OLSUN. NAMERTLİĞİ KABUL EDİP SALT MECLİSTE YER ALABİLMEK UĞRUNA,SİYASET SAHNESİNDE VAROLABİLMEK UĞRUNA İKTİDARA STEPNE OLANLARA DA YAZIKLAR OLSUN.ADAMLAR İKTİDARI KAYBETTİKLERİNDE VERECEKLERİ HESABIN AĞIRLIĞINI BİLİYORLAR,RÜŞVET DAĞITARAK,BASKI VE ZOR İLE İKTİDARDA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR. BUNUN BAŞKA İZAHI YOK. VE ARTIK MEMLEKETİN UÇURUMA SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRMEYENLERİN DE GÖRMESİ VAKTİ GELDİ. BAŞKA VATANIMIZ YOK...
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