HABER

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı.

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

Geçen yıl Haziran ayında Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti.

4 PKK'LI YANLARINDAKİ MÜHİMMATLA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti.

SUİKAST İÇİN GÖNDERİLMİŞLER

Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

PARTNERBurada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık Burada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık
Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması
Akşener: İlk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak (2)Akşener: İlk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suruç ak parti PKK saldırı ibrahim halil yıldız suikast listesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Resimli bayram mesajları - En yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları 2018

Resimli bayram mesajları - En yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.