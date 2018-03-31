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AK Partili Yılmaz: "Biz halka fatura kesen bir parti değiliz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her zaman halkın teveccühünü kazanmak için çalıştıklarını belirterek, "Biz hiçbir zaman halka fatura kesen bir parti değiliz.

AK Partili Yılmaz: "Biz halka fatura kesen bir parti değiliz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her zaman halkın teveccühünü kazanmak için çalıştıklarını belirterek, "Biz hiçbir zaman halka fatura kesen bir parti değiliz. Halk ne yaparsa haklıdır deriz ve kendimizi düzeltmeye çalışırız" dedi.
AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, il teşkilatı ile bir araya geldi. İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu’ndan çalışmalar hakkında brifing alan Yılmaz, Van’ın kendileri için değerli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Van ile ilgili bugüne kadar ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Fakat siyaseten tam arzu ettiğimiz noktada değiliz. Daha iyi neticeler almak istiyoruz. Halkımızın daha fazla teveccühünü kazanmak istiyoruz. Bu noktada kendimize bakmak durumundayız. Bu kadar yapılan hizmet, bu kadar sağlanan gelişme var. Bunları biz nasıl daha fazla halkımıza yansıtırız ve siyasi bir sonuca dönüştürürüz, bunun üzerinde hepimizin kafa yorması lazım. Biz hiçbir zaman halka fatura kesen bir parti değiliz. ‘Halk ne yaparsa haklıdır’ deriz ve kendimize bakarız. Kendimizi düzeltmeye çalışırız. Varsa bir eksiğimiz, kendi eksiklerimizi gidermeye çalışırız. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu anlayış içerisinde halkımızı daha iyi anlamaya çalışarak, kendimizi onlara daha iyi anlatarak AK Parti’nin Van’daki çıtasını daha yukarılara çekeceğiz" dedi.
Seçime yaklaşık bir yıl gibi çok az bir sürenin kaldığını dile getiren Yılmaz, "Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip, inşallah seçimlerde özellikle mahalli yönetimlerde AK Parti anlayışının zihniyetinin Van ile buluşmasını istiyoruz. Bu gerçekleştiği zaman hem hizmetler itibariyle hem de ekonomik kalkınma itibariyle Van çok farklı bir dönem yaşayacaktır" şeklinde konuştu.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Salih Koca, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, il ve ilçe teşkilatı yer aldı.

AK Partili Yılmaz:

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