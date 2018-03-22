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AK Partililer ilk yardım eğitimi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga İlçesinde, AK Parti Biga Gençlik Kolları üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan AK Parti Biga Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, “Arge birim başkanımız Oğuz Sarıkaya öncülüğünde teşkilâtımıza ilkyardım konulu eğitim programını verildi.

AK Partililer ilk yardım eğitimi aldı

Çanakkale’nin Biga İlçesinde, AK Parti Biga Gençlik Kolları üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.
Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan AK Parti Biga Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, “Arge birim başkanımız Oğuz Sarıkaya öncülüğünde teşkilâtımıza ilkyardım konulu eğitim programını verildi. Gençlerimizin tam donanımlı bireyler olması için eğitimlerimizin farklı dallarda devam edecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Bizlere bu hizmetleri veren katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen’e, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hıkmet Cevher’e ve eğitimi veren Müdür Yardımcısı Sıdıka Bulut’a teşekkür ederiz" dedi.

AK Partililer ilk yardım eğitimi aldı

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