AK Partililer ilk yardım eğitimi aldı

Çanakkale’nin Biga İlçesinde, AK Parti Biga Gençlik Kolları üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.
Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan AK Parti Biga Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, “Arge birim başkanımız Oğuz Sarıkaya öncülüğünde teşkilâtımıza ilkyardım konulu eğitim programını verildi. Gençlerimizin tam donanımlı bireyler olması için eğitimlerimizin farklı dallarda devam edecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Bizlere bu hizmetleri veren katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen’e, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hıkmet Cevher’e ve eğitimi veren Müdür Yardımcısı Sıdıka Bulut’a teşekkür ederiz" dedi.
Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 31 gözaltı
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?