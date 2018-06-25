AK Partililerden Manisa'da zafer kutlaması

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, sokaklara çıkan Ak Partililer, konvoy oluşturup şehir turu attı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda havai fişek eşliğinde şarkılar söyleyerek seçim sonuçlarını kutladı.
Manisa'da AK Partililer, saat 21.00'den itibaren zafer kutlamalarına başladı. Partililer, ellerinde Ak Parti ve Türk bayrakları ile sokaklara çıktı, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, rabia ve bozkurt işaretleri yaptı. Ak Parti'nin seçim şarkıları eşliğinde eğlenen partililer, ellerinde Recep Tayyip Erdoğan ve 'Kutlu yürüyüşe devam' yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de taşındı. Kutlamalara MHP'liler de katılıp, parti bayraklarını salladı. Havai fişek ve davul zurna ile yapılan kutlamalar, geç saatlere kadar sürdü.
Kesin olmayan sonuçlara göre Manisa'da 1 milletvekili çıkarabilen MHP il teşkilatı, seçim sonuçlarını partinin il başkanlığından takip etti. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve partililer, parti binasından Ak Partililerin kutlamalarına destek verdi. CHP'de ise sessizlik hakim olurken, partililer il başkanlığında seçim sonuçlarını takip etti.
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