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AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Devlet millet kaynaşmasının zaferi, Türkiye düşmanlarının en ağır mağlubiyeti olmuştur. Bugün de aynı şekilde istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırılara, tehditlere, şantajlara birlik ve dayanışmamızla en güçlü cevabı verecek; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Devlet millet kaynaşmasının zaferi, Türkiye düşmanlarının en ağır mağlubiyeti olmuştur. Bugün de aynı şekilde istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırılara, tehditlere, şantajlara birlik ve dayanışmamızla en güçlü cevabı verecek; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiğdem Karaaslan, mesajında, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk siyasi tarihine kazandırılan ve çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğu AK Parti'nin 17. yıl dönümünü yürekten kutladığını belirtti.

Son 16 yıllık dönemde Türkiye'de, geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde dev adımlar atıldığını vurgulayan Karaslan, "Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olduk. AK Parti'miz hayata geçirdiği icraatlarla hizmet çıtasını sürekli yükselterek Cumhuriyet tarihimizde eşi görülmemiş bir başarı hikayesi yazmıştır." ifadesine yer verdi.

İstiklal ve istikbali hedef alan tehditlere birlik ve dayanışmayla en güçlü cevabın verileceğinin altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Milletimizin hizmetine sunduğumuz eserleri artırma ve ülkemizi büyütme yolundaki kararlılığımız, iç ve dış odaklar tarafından defalarca engellenmeye çalışılmış; kirli hesaplar taşıyan karanlık odaklar yürüyüşümüzü sekteye uğratmak istemiştir. Ancak devlet millet kaynaşmasının zaferi, Türkiye düşmanlarının en ağır mağlubiyeti olmuştur. Bugün de aynı şekilde istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırılara, tehditlere, şantajlara birlik ve dayanışmamızla en güçlü cevabı verecek; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız. AK Parti'mizin kuruluşunun 17. yıl dönümü vesilesiyle bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde görev almış teşkilat mensuplarımıza ve partimize desteğini artırarak sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, milletimize hizmetin kutlu yolculuğunda nice uzun yıllar diliyorum."

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