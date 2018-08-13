AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Devlet millet kaynaşmasının zaferi, Türkiye düşmanlarının en ağır mağlubiyeti olmuştur. Bugün de aynı şekilde istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırılara, tehditlere, şantajlara birlik ve dayanışmamızla en güçlü cevabı verecek; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiğdem Karaaslan, mesajında, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk siyasi tarihine kazandırılan ve çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğu AK Parti'nin 17. yıl dönümünü yürekten kutladığını belirtti.

Son 16 yıllık dönemde Türkiye'de, geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde dev adımlar atıldığını vurgulayan Karaslan, "Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olduk. AK Parti'miz hayata geçirdiği icraatlarla hizmet çıtasını sürekli yükselterek Cumhuriyet tarihimizde eşi görülmemiş bir başarı hikayesi yazmıştır." ifadesine yer verdi.