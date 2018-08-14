Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kapatma davaları, sokak eylemleri, yargı darbe girişimleri, terör saldırıları ve ihanetin en alçağı 15 Temmuz darbe girişimiyle aslında ket vurulmak istenen Türkiye ve milletimizin iradesi için bir an tereddüt etmeden göğsünü siper eden cesarettir AK Parti." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" söylemiyle çıktığı kutlu yürüyüşün, bugün 17. yılına ulaştığını belirten Gül, mayasını milletten alan, hamurunu milletin iradesiyle yoğuran "AK davanın" nice 17 seneler görmesini temenni etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren türlü engel ve desiseleri, kumpas ve provokasyonları, milletin şaşmaz ve sarsılmaz iradesinden aldığı güçle boşa çıkaran hareket olduğunu ifade eden Gül, partilerinin irade, erdem ve cesaret ile halkın iradesine Hakk'ın rızasına uygun olarak sahip çıktığını vurguladı.