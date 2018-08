AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kapatma davaları, sokak eylemleri, yargı darbe girişimleri, terör saldırıları ve ihanetin en alçağı 15 Temmuz darbe girişimiyle aslında ket vurulmak istenen Türkiye ve milletimizin iradesi için bir an tereddüt etmeden göğsünü siper eden cesarettir AK Parti." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Kapatma davaları, sokak eylemleri, yargı darbe girişimleri, terör saldırıları ve ihanetin en alçağı 15 Temmuz darbe girişimiyle aslında ket vurulmak istenen Türkiye ve milletimizin iradesi için bir an tereddüt etmeden göğsünü siper eden cesarettir AK Parti. Demokrasiyi, adaleti ve kalkınmayı düstur edinmiş ve toplumun her kesimine, vatanımızın her karışına işte bu motivasyonla hizmetleri ulaştıran, gönül köprüleri kuran, barışın ve kardeşliğin teminatı olan, Türk siyasetinin en güçlü adıdır AK Parti.

Kutlu davamızı kuran ve liderliğiyle davamızın ve ülkemizin ufkunu açan, Türkiye'nin son 16 yılına hizmetleriyle damga vuran, dik duruşu ve kararlılığıyla ülkemize maddi manevi çağ atlatan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyuz. 17. yılımız kutlu olsun. Nice AK hizmetlere, nice güzel günlere."