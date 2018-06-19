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AK Parti'nin Adana mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "Son 16 yılda hepimiz çok büyük bir yol yürüdük, Türkiye'nin demokrasisini büyüttük, ekonomisini ve özgüvenini büyüttük"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Son 16 yılda hepimiz çok büyük bir yol yürüdük, Türkiye'nin demokrasisini büyüttük, ekonomisini ve özgüvenini büyüttük." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin Adana mitingi öncesinde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa bir süre kaldığını söyledi.

Seçimlerin yapılacağı 24 Haziran'da demokrasi bayramı kutlayacaklarını ifade eden Çelik, bu bayramın arifesinin ise bugün olduğunu dile getirdi.

Çelik, Adana'nın sandıklardan en güçlü şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkaracağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Son 16 yılda hepimiz çok büyük bir yol yürüdük, Türkiye'nin demokrasisini büyüttük, ekonomisini ve özgüvenini büyüttük. Bu ne sayesinde oldu biliyor musunuz? Sizin bu İstasyon Meydanı'ndaki, Adana'nın meydanlarındaki birliğiniz, dirliğiniz ve verdiğiniz destek sayesinde oldu. Siz, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sapık bir kendisine 'din adamı' diyen birinin liderliğinde asker üniforması giymiş darbeciler ülkemizi işgal etmeye kalktığında, demokrasimizi lağvetmeye kalktığında, Cumhurbaşkanı'mızı, Başbakan'ımızı, bakanlar kurulunu öldürmeye kalktığında Adana bu meydanda toplandı. Adana, 'darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğiz' dedi."

Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Şunu unutmayın, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı'mıza Adana'daki sandıklardan en güçlü oyu çıkaracağız. En güçlü tercihle Cumhurbaşkanı'mızı seçeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'mız olacak. Adaylarımızı, listemizi en güçlü şekilde meclise göndereceğiz. En güçlü şekilde meclisteki yerimizi alacağız. 24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanı'mızı seçmekle, adaylarımıza güçlü bir destek vermekle kalmayacağız. 24 Haziran demokrasi bayramıdır."

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adana miting Ömer Çelik

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