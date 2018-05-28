AK Parti'nin Akhisar mitingi

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkartacaklar ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor." dedi. Akhisar Stadyumu'nda partisince düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, Manisa ve Akhisar'a yapılan yatırımları anlattı. Soma ve Bergama yolunu bu yıl, Gördes-Köprübaşı yolunu ise gelecek yıl bitireceklerini, Manisa-Akhisar arasındaki tren yolunu adeta sıfırdan yapmışcasına yenilediklerini belirten Erdoğan, "Yaptıklarımızla konuşuyorum. Sizlere hayal, vaat değil, icraat konuşuyorum. Bunlarda icraat var mı?" diye sordu. Gürdük Barajı'nın inşaasında yarıya yaklaşıldığını da aktaran Erdoğan, "Biz yaparız, onlar bakar." diye konuştu. Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci etabının kamulaştırılmasının tamamlandığını, ikinci etabın sona yaklaşıldığını kaydeden Erdoğan, altyapısı tamamlanan bölgelerde şimdiden 7 fabrikanın üretime başladığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçen gün şaşırdım. Bay Kemal, tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık, ustalık dönemlerinde tarım endüstrisini buna öğretmişiz. Çok anlattık. Türkiye tarım endüstrisine girmiştir. O ne diyor, 'Girecek, girmesi lazım.' Yahu bu iş başladı. Biz tarım endüstrisini icra ediyoruz. Geldiğimizde yerli traktör diye bir şey var mıydı? Yoktu. Ama şimdi yerli traktörümüzü üretiyoruz. Biçerdöverlerimizi artık üretiyoruz. Bütün bunları yapan bir Türkiye var artık. Sen neredesin? Bunlar tarım endüstrisinin atılmış adımları." - "Menderes yaptığı hizmetleri canıyla ödedi" Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün tarihin kara sayfalarından biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Adnan Menderes'in, darbeyle devrilmeden 9 gün önce Manisa'ya gelerek, kendi döneminde inşa edilen ve hala hizmet veren Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yaptığını hatırlattı. Yapıldığı dönem için çok büyük bir eser olan bu barajın, suyuyla topraklara bereket sağlamaya, elektriğiyle sanayiye destek olmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merhum Menderes, yaptığı bu hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi. Ülkemizde birileri, dışarıdan da destek alarak, yerli ve milli duruş sergileyen herkese bedel ödetmenin gayreti içindedir. Rahmetli Menderes'i asanlarla, merhum Özal'a dünyayı zehir edenler aynıdır. Rahmetli Menderes'i idam edenlerin kararının arkasında hangi zihniyet vardı, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti vardı. Şu anda da aynı zihniyet bu değil mi? AK Parti'yi kapatmak isteyenler aynen yine CHP zihniyetiydi. Ne dediler biliyor musunuz CHP'liler, 'Ankara'da adil yargılar var.' Hani demokrasi? 360'ı aşkın milletvekiline sahip bir iktidar partisini katakulli ile kapatmaya kalktınız, ama başaramadınız, başaramayacaksınız. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum, aynı zihniyeti karşımda buldum. Türkiye'ye Başbakan oldum, aynı yapıyı, daha da bilenmiş ve azmış olarak yine karşımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum, aynı çete, tüm kiniyle ve hırsıyla yine karşımdaydı." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da da Türk milletiyle birlikte darbe girişimine maruz kaldıklarını, aynı zihniyetin, "tankları selamlayarak, tankların eşliğinde güvenli yerlere çekilerek, 'kontrollü darbe' söylemleriyle verilen mücadeleye iftira atarak", yine karşılarına çıktığını söyledi.