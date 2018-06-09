AK Parti'nin Ankara mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken, birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da hamdolsun bu tencereciler, tavacılar, şucular bucular varken, bu Anadolu'nun evlatları da tankların, F-16'ların, helikopterlerin karşısında o gece yılmadan, usanmadan şehadete yürüdü." dedi. Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen partisinin mitinginde Ankaralılara hitap etti. Konuşmasına "Selçuklu'nun, Osmanlı'nın şehri, İstiklal Harbimizin kalbi, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, Ali Semerkandi Hazretleri'nin, Seyyit Hüseyin Gazi Hazretleri'nin, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin ve daha nice gönül sultanlarının şehri Ankara. Gazi Mustafa Kemal'e, şehit Adnan Menderes'e, merhum Özal, Erbakan ve Türkeş'e yıllarca ev sahipliği yapmış Ankara..." diyerek başlayan Erdoğan, tüm Ankaralıları selamladı. Erdoğan, Ankara'nın, bugüne kadar verdikleri mücadelelerde ve vesayetle mücadele ederken de yanlarında bulunduğunu ifade etti.

Kızılay Meydanı'nı kaosa boğmak isteyenlerin üzerine giderken Ankara'nın yanlarında bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "17-25 Aralık emniyet-yargı-darbe girişimine karşı milli iradeye sahip çıkarken Ankara yanımızdaydı. Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda Ankara'nın desteğini yine yanımızda bulduk. Türkiye'yi siyasi belirsizlikten çıkartacak adımları atarken Ankara yanımızdaydı. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütürken Ankara yine yanımızdaydı." diye konuştu. Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Ankara'nın tam bir destan yazdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka asla. Hatırlayın, Meclisten Genelkurmay binasının çevresine, Etimesgut'tan Mamak'a, Gölbaşı'ndan Yenimahalle'ye, Kazan'dan Polatlı'ya kadar Ankara'nın tüm ilçeleri darbecilere karşı kahramanca direndi. Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında Ankaralı kardeşlerimizin cesaretlerinin çok büyük rolü vardır. O gece Ankara 90'ı sivil, 56'sı polis, 3'ü askerimiz olmak üzere tam 149 şehit verdi. Ankara'daki gazilerimizin sayısı bin 300'e yakın. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de yine Ankara. Ankara, sadece kendisinin istikbalini ve istiklalini korumakla kalmadı, tüm Türkiye'nin geleceği için gövdesini tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlulara siper etti."

- "Birileri o tankların geçişini alkışlıyordu" Böyle bir milletin mensubu ve evladı olmakla iftihar ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ama birileri de hatırlayın, İstabul Atatürk Havalimanı'nda saat 23.17. Biz de Marmaris'ten yola çıkıyoruz. Gece yarısı ineceğiz ama 23.17'de Bay Kemal tankların eşliğinde, oradan Bakırköy Belediyesine gidiyor, kontrollü olarak. Ertesi gün takip ediyor ekranın karşısında, kahvesi geliyor. Beyfendi daha önce 'Böyle bir darbe olduğu zaman tankların üzerine önce ben çıkarım.' diyor. İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken, birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da hamdolsun bu tencereciler, tavacılar, şucular bucular varken, bu Anadolu'nun evlatları da tankların, F-16'ların, helikopterlerin karşısında o gece yılmadan, usanmadan şehadete yürüdü." - "Cumhur İttifakı'na evet mi?" Erdoğan, hayatının son 16 yılını böyle bir şehirde geçirmiş olmaktan gurur duyduğunu vurguladı. Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük reformlarına öncülük ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adım atmaya hazırlanıyorsa bunda Ankara'nın çok büyük bir katkısı var." dedi.