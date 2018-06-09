AK Parti'nin Ankara mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken, birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da hamdolsun bu tencereciler, tavacılar, şucular bucular varken, bu Anadolu'nun evlatları da tankların, F-16'ların, helikopterlerin karşısında o gece yılmadan, usanmadan şehadete yürüdü." dedi.
Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen partisinin mitinginde Ankaralılara hitap etti.
Konuşmasına "Selçuklu'nun, Osmanlı'nın şehri, İstiklal Harbimizin kalbi, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, Ali Semerkandi Hazretleri'nin, Seyyit Hüseyin Gazi Hazretleri'nin, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin ve daha nice gönül sultanlarının şehri Ankara. Gazi Mustafa Kemal'e, şehit Adnan Menderes'e, merhum Özal, Erbakan ve Türkeş'e yıllarca ev sahipliği yapmış Ankara..." diyerek başlayan Erdoğan, tüm Ankaralıları selamladı.
Erdoğan, Ankara'nın, bugüne kadar verdikleri mücadelelerde ve vesayetle mücadele ederken de yanlarında bulunduğunu ifade etti.
Kızılay Meydanı'nı kaosa boğmak isteyenlerin üzerine giderken Ankara'nın yanlarında bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "17-25 Aralık emniyet-yargı-darbe girişimine karşı milli iradeye sahip çıkarken Ankara yanımızdaydı. Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda Ankara'nın desteğini yine yanımızda bulduk. Türkiye'yi siyasi belirsizlikten çıkartacak adımları atarken Ankara yanımızdaydı. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütürken Ankara yine yanımızdaydı." diye konuştu.
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Ankara'nın tam bir destan yazdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka asla. Hatırlayın, Meclisten Genelkurmay binasının çevresine, Etimesgut'tan Mamak'a, Gölbaşı'ndan Yenimahalle'ye, Kazan'dan Polatlı'ya kadar Ankara'nın tüm ilçeleri darbecilere karşı kahramanca direndi.
Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında Ankaralı kardeşlerimizin cesaretlerinin çok büyük rolü vardır. O gece Ankara 90'ı sivil, 56'sı polis, 3'ü askerimiz olmak üzere tam 149 şehit verdi. Ankara'daki gazilerimizin sayısı bin 300'e yakın. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de yine Ankara. Ankara, sadece kendisinin istikbalini ve istiklalini korumakla kalmadı, tüm Türkiye'nin geleceği için gövdesini tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlulara siper etti."
- "Birileri o tankların geçişini alkışlıyordu"
Böyle bir milletin mensubu ve evladı olmakla iftihar ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Ama birileri de hatırlayın, İstabul Atatürk Havalimanı'nda saat 23.17. Biz de Marmaris'ten yola çıkıyoruz. Gece yarısı ineceğiz ama 23.17'de Bay Kemal tankların eşliğinde, oradan Bakırköy Belediyesine gidiyor, kontrollü olarak. Ertesi gün takip ediyor ekranın karşısında, kahvesi geliyor. Beyfendi daha önce 'Böyle bir darbe olduğu zaman tankların üzerine önce ben çıkarım.' diyor.
İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken, birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da hamdolsun bu tencereciler, tavacılar, şucular bucular varken, bu Anadolu'nun evlatları da tankların, F-16'ların, helikopterlerin karşısında o gece yılmadan, usanmadan şehadete yürüdü."
- "Cumhur İttifakı'na evet mi?"
Erdoğan, hayatının son 16 yılını böyle bir şehirde geçirmiş olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.
Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük reformlarına öncülük ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adım atmaya hazırlanıyorsa bunda Ankara'nın çok büyük bir katkısı var." dedi.
Erdoğan, alandaki vatandaşlardan 24 Haziran'da güçlü Meclis, hükümet ve Türkiye için cumhurbaşkanlığında kendisini, Mecliste ise AK Parti'yi desteklemeleri için söz istedi.
Miting alanını dolduranlara "Cumhur İttifakı'na evet mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, alandakilerin "Evet" karşılığı üzerine, "Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Fitnecilere asla fırsat vermeyin. Zira biz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.
- "SSK hastanelerini nasıl batırdığını iyi biliriz"
Erdoğan, Ankara'nın, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kararlarını omuzladığını vurgulayarak, şehri buna uygun yatırımlarla donatmayı da ihmal etmediklerini söyledi.
Son 16 yılda Ankara'ya 116 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Bay Kemal, öyle bunlar durup dururken olmadı, yan gelip yatarak olmadı. Bay Muharrem, bu iş öyle durup dururken olmuyor, öyle ince ince yürüyerek de olmuyor. Çalışacaksın, üreteceksin. Bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal'i biz SSK'dan tanırız. Sosyal Sigortalar hastanelerini nasıl bitirdiğini, batırdığını iyi biliriz." diye konuştu.
Erdoğan, konuşmasının bu kısmında barkovizyondan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin bir video izleterek, "Bunlara beş koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Bak, son pişmanlık da para etmez. Onun için ben şu anda 19 Mayıs'ta bulunan tüm kardeşlerime sesleniyorum, durmak yok." ifadelerini kullandı.
(Sürecek)
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı
Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum