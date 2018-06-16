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AK Parti'nin Antalya mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "(Ücretli köprüler) Bir daha ki bayrama ayrı bir formülle onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem. Biz bunlardan ürkecek kadar yoksul değiliz. Biz Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüş bir iktidarız" - "Biz, deveye hendek atlatıyoruz. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı? Siz bunları yapamazsınız. Biz, devlete ait olanları ücretsiz yapmışız 'buyurun geçin' diyoruz ama kamu özel olana da belli sembolik bir rakam" - "Bunlar bu tür tünelleri kapatacaklarmış, bunların içini dolduracaklarmış. Köprülerin fiyatlarını konuşuyorlar. Bırakın bu işleri. Devletin köprüleriyle kamu özel ortaklığıyla yapılmış köprünün ne demek olduğunu bile bunlar bilmez, anlamaz"

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretli köprülere ilişkin, "Bir daha ki bayrama ayrı bir formülle onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem. Biz bunlardan ürkecek kadar yoksul değiliz. Biz Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüş bir iktidarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepez Kapalı Spor Salonu yanındaki Seyhan Bulvarı'nda gerçekleşen partisinin mitinginde Antalyalılara hitap etti.

Konuşmasına, "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli türkünün "Sevdiğim de rüyalara girmez mi. Girmezse de gönül sana küsmez mi" sözlerini anımsatarak başlayan Erdoğan, "Seni kalpten selamlıyorum, rüyalarımın şehri Antalya." ifadesini kullandı.

Erdoğan, alandakilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 24 Haziran'daki demokrasi bayramını da herkesle kutlayacaklarını belirtti.

Antalya'nın kendisine ve ülkesine hizmet edenlerle, milletin ortak değerlerini istismar edenlerin farkını çok iyi bildiğini anlatan Erdoğan, şehri alt ve üst yapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla bir dünya şehri haline getirdiklerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin değişimini Antalyalılarla ilerlettiklerini ve başlattıklarını, yine Antalya ile devam edeceklerini kaydetti.

Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğinde bulunulduğuna işaret eden Erdoğan, alandakilere, "Gelişmiş bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, milli bir savunma sanayi, güvenli ve istikrarlı bir ülke, huzurlu ve müreffeh bir millet için hazır mıyız Antalya?" diye seslendi.

- "Bin yataklı şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor"

Kendisini dinleyenlerden "güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye" için destek sözü isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? AK Parti bu millete sadece ve sadece hizmet, yatırım, proje ve refah getirmiştir. AK Parti'nin hizmet siyasetinden payına düşeni ülkemizin diğer vilayetleriyle Antalya da almıştır."

Erdoğan, son 16 yılda Antalya'da 38,5 katrilyon yatırım yaptıklarını bildirerek, eğitimde 9 bin yeni derslik yaptıklarını, 4 üniversite daha kurarak şehirdeki üniversite sayısını 5'e yükselttiklerini anlattı.

Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 483 yatak kapasiteli yurt binaları inşa ettiklerini anımsatan Erdoğan, bu yıl Gazipaşa'da 500 kişilik, gelecek birkaç yılda ise toplamda 4 bin 750 kişilik yeni yurt binaları daha açacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptıklarını, 10 bin seyircili spor salonunu hizmete sunduklarını, sağlıkta ise 2 bin 312 yataktan oluşan 19 hastaneyle toplam 54 sağlık tesisini Antalya'ya kazandırdıklarını belirterek, "Antalya'ya yapacağımız bin yataklı şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor, inşallah yakında inşasına başlıyoruz." dedi.

TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, 409 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, ulaşımı kolaylaştırmak için toplam uzunluğunun yaklaşık 10 kilometreyi bulan 14 tünel yaptıklarına değinerek, "Ya bunların lugatında tünel bile yok. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Ama bunları biz yaptık." diye konuştu.

- "Bir daha ki bayrama onları da ücretsiz yaparız"

Antalya'da toplam maliyeti 14 katrilyon liraya yakın 19 yol projesinin inşasının sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunların böyle bir derdi yok, bunlar bu tür tünelleri kapatacaklarmış, bunların içini dolduracaklarmış. Köprülerin fiyatlarını konuşuyorlar. Bırakın bu işleri. Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığıyla yapılmış köprünün ne demek olduğunu bile bunlar bilmez, anlamaz. Şu anda bayramda ne yaptık? Biz 'devlete ait yollar, köprüler ücretsiz' dedik değil mi?

Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmek istiyor Bay Muharrem. 'Bak işte Demirel'in yaptığı, Özal'ın yaptığı, Erdoğan'ın yaptığı. 'Demirel ve Özal'ın yaptıkları bedava ama işte Erdoğan'ın yaptığı ücretli' diyor. Ya biz deveye hendek atlatıyoruz. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı? Siz bunları yapamazsınız. Biz, devlete ait olanları ücretsiz yapmışız 'buyurun geçin' diyoruz ama kamu özel olana da belli sembolik bir rakam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşamki televizyon oturumunda bunların detaylarını da anlatacağını bildirerek, "Haklı da olabilirsin. İnşallah bir daha ki bayrama, ona da ayrı bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem. Biz bunlardan ürkecek kadar yoksul değiliz. Biz Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüş bir iktidarız. Sen nerede geziyorsun, dur bakalım. Proje ve planlama aşamasında olanlarla bu rakam 20 katrilyonun üzerine çıkıyor." dedi.

(Sürecek)

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