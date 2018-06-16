AK Parti'nin Antalya mitingi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben ekonomistim. Anlamaz bunlar büyümeden. Bu köprüler, yapılıyor, yollar yapılıyor işte bütün bunlar o büyümenin size verdiği güçle yapılıyor. İşverenlerimize ve sigortalılarımıza toplamda 3,7 katrilyon liralık teşvik verdik, işte büyüme budur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepez Kapalı Spor Salonu yanındaki Seyhan Bulvarı'nda gerçekleşen partisinin mitinginde Antalyalılara hitap etti. Antalya'nın iddialı olduğu bir alanın da tarım olduğunu belirten Erdoğan, "Öncelikle bugünkü yağış, dolu ve hortumdan dolayı ürünleri zarar gören Demre-Finike ve Kumluca'daki çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Biz hiçbir zaman tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu konuyla ilgili de özellikle girişte valimizle de bunu konuştuk, olması gereken, yapılması gereken ne olursa bunları zaten biz yaparız." diye konuştu. Antalya tarımını geliştirmek için 19 baraj ve üç göleti hizmete sunduklarını anlatan Erdoğan, bunlara yeni 10 baraj ve iki göletin daha ekleneceğini bildirdi.

Son 16 yılda inşa ettikleri projelerle Antalya 449 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapım aşamasındaki sulama tesislerimizle 191 bin dekar arazinin daha sulanmasını sağlayacaklarını kaydetti. Antalya'nın 2045'e kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattı inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, Karacaören-2 Barajı'ndan alacakları suyu, içme suyu arıtma tesisinden geçirerek, şehre vereceklerini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçiler aç" iddiasında bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: "Bak Bay Kemal sana söyleyeyim, sen 'ben hesap memuruyum, şu falan filan' diyorsun ya. İnsan önce bir sorar araştırır. Bizim Maliye Bakanlığımız var buna sor. Gerçekten çiftçilere bir şey veriliyor mu. Adam kuru sıkı yalan atıyor. Bunlarda iftira at tutmazsa, iz bırakır. Biz Antalya çiftçisine 1,1 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Bak bunu ben söylüyorum, neye göre resmi rakamımız olarak söylüyorum." - "Bay Kemal büyümenin ne olduğunu bilmiyor ki"

Erdoğan, Antalya'ya iki teknokent, 15 Araştırma-Geliştirme Merkezi ve bir tasarım merkezi kurduklarını bildirerek, şöyle konuştu: "Bunların bunlardan haberi var mı? Ne Bay Kemal'in ne Bay Muharrem'in. Bunların bundan haberi yok. Çünkü bunlar yalanı konuş, söyle kalsın ortada, yaptıkları bu. 2002'den bu yana toplam 184 bin Antalyalı kardeşimizi İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. Geçen günü Malatya'da yine kuru sıkı atıyor Bay Kemal. '7,4 Türkiye büyümüş ama o esnaf kardeşim, çiftçi kardeşim senin cebine bir şey girdi mi' diyor. Bay Kemal büyümenin ne olduğunu bilmiyor ki. Büyüme ne biliyor musun, işte bu 184 bin istihdamı eğer Antalya'da yapıyorsan bu ülke, büyüme budur. Ben ekonomistim. Büyüme budur ama anlamaz bunlar büyümeden. Bu köprüler, yapılıyor, yollar yapılıyor işte bütün bunlar o büyümenin size verdiği güçle yapılıyor. İşverenlerimize ve sigortalılarımıza toplamda 3,7 katrilyon liralık teşvik verdik, işte büyüme budur." Gelecek dönemde Antalya'yı her alanda geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, mitinge katılanlardan 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsına, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basmalarını ve Cumhur İttifakı'nı desteklemelerini istedi.