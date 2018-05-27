AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kaybedeceğini bildiği için milletin karşısına aday olarak çıkmaya yüreği yetmeyen ana muhalefetin başındaki zat, partisinin koltuğunu da bırakmadığı için işte bu garabetleri yaşıyoruz. Davulu birinin boynuna asıp tokmağı diğerinin eline vererek ülke yönetmeye talip olunur mu?" dedi. Erdoğan, partisinin Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde, bazı cumhurbaşkanı adaylarının yatırımları durdurucağını söylediğini anımsattı. Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz diyoruz ki Kanal İstanbul, o diyor ki ben niye Kanal İstanbul'u yapayım ki para yok ki diyor. Bunlar milli bütçenin dışındaki imkanlarla neler yapılabileceğini bilmeyecek kadar cahiller. Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıksak, Avrasya Tüneli'ni nasıl yaptıksak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü nasıl yaptıksak, Osmangazi Köprüsü'nü nasıl yaptıysak, Ovit Tüneli'ni nasıl yaptıysak, yapıyorsak aynı şekilde İstanbul-İzmir Otoyolunu da böyle yapıyoruz. Şu anda Kanal İstanbul ile ilgili de biz teklifleri topluyoruz. Ama bunlar bu işlerden anlamaz. Bunlara sor PPP nedir bilmez. Bunlara sor, kamu-özel ortaklığı nedir bilmez. Ama biz bütün bu yöntemleri kullanarak hamdolsun bu hizmetleri yaptık."

1915 Çanakkale Köprüsü ile İstanbul'u Trakya üzerinden kuzey Ege'ye bağlayacaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez, ömrün. Evelallah benim Ayşe kardeşlerim, Fatma kardeşlerim, Ahmedim, Mehmedim 24 Haziran'da sandıkta size öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki buna fırsat bile bulamazsınız. Biz süratle inşallah 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden inşallah Balıkesir'e gelişi halledeceğiz. Otoyol Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyoluna bağlanacak. Halen Çanakkale 1915 Köprüsü ve bağlantı yollarıyla birlikte 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale bölümünün yapımı sürüyor. Bu projeyle Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe de kısalıyor." - "Bugüne kadar hiçbirine 'eyvallah' demedik" "Siyasette rekabet iyidir. Tabi bu rekabetin milletimize, memleketimize daha çok hizmet vermek için yapılıyor olması gerekir. Türkiyemizi özellikle 1994 yılındaki İstanbul Belediye Başkanlığımızdan biliriz. Ne söylediğimizi, ne yaptığımızı nelerle ve kimlerle mücadele ettiğimizi sizler iyi bilirsiniz. Ülkemizi bugüne getirene kadar, vesayet odaklarından terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar çok farklı kesimlerin saldırılarına maruz kaldık." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Davos'ta 'one minute' dedik, dünya hareketlendi. Ardından 'dünya beşten büyüktür' dedik, yine dünya hareketlendi. Niye? Çünkü bir adaletsizlik vardı, bir haksızlık vardı. Niye 'one minute' dedik. Çünkü oradaki moderatör terbiyesizlik yapıyordu. Çünkü o çocukları öldürmesini gayet iyi bilen siyonistlere karşı oradaki temsilcisini savunuyordu. Biz o çocukları öldürenlere karşı dik durmak zorundaydık. Biz kim olursa olsun her zaman haklının, hakikatin yanında olacağız. Bugüne kadar hiç birine 'eyvallah' demedik. Önce Allahımıza güvenerek, ardından milletimize el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi üç buçuk kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de iradeyi de tasdiği de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk." - "O mu idare edecek o mu idare edecek belli değil" Erdoğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerini eleştirerek, "Ülkemizin menfaatine, milletimizin hayrına bir şey söylediklerini duyanınız var mı?" diye sordu.