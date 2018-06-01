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AK Parti'nin Batman mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi, bir tek insanımızı dahi terör örgütlerine, cinayet şebeklerine feda etmeyiz. Ayrımcılık yapan kimseyi aramızda barındırmayalım" - "Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır terörden bedel ödüyoruz. En büyük bedeli de siz, bölge ödüyor. Bu PKK örgütü, bunların, benim kardeşlerim gibi bir derdi yok. Kürtler gibi bir sorunu yok. Asıl Türklerin de Kürtlerin de milletimizin de PKK gibi bir sorunu var. Kürtler, Türkler kardeş"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi, bir tek insanımızı dahi terör örgütlerine, cinayet şebeklerine feda etmeyiz. Ayrımcılık yapan kimseyi aramızda barındırmayalım." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Adalet Caddesi'nde düzenlenen mitingde, meydanın coşkusu ve inancıyla "yaparsa yine AK Parti yapar" dediklerini, AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a bu kutlu yürüyüşte sahip çıktıkları, her zaman kendileriyle beraber oldukları için Batmanlılara şükranlarını sunduğunu söyledi.

Batman'ın 15 Temmuz'da, o karanlık gecede meydanda olduğunu, alçaklara dersini verdiğini, ay yıldızlı bayrağı indirtmediğini, ezanları dindirtmediğini, alçaklara gereken cevabı verdiğini kaydeden Yıldırım, "Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyen alçak, bölücü terör örgütüne fırsat vermesin." diye konuştu.

Batmanlıların her zaman devletin ve milletin yanında dik durduğunu dile getiren Yıldırım, teröre karşı dik durduğunu, kentte teşvikte çok büyük imkanlar sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin ekonomisiyle dış politikasıyla iç huzuru ve kardeşliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini anlatan Yıldırım, içeriden ve dışarıdan ülkeyi hedef alan her türlü düşmanlığa karşı dimdik bir duruş sergilediklerini kaydetti.

- "40 yıldır terörden bedel ödüyoruz"

Değerlerine sahip çıkarak ülkeyi daha da ileri götüreceklerini ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır terörden bedel ödüyoruz. En büyük bedeli de siz, bölge ödüyor. Bu PKK örgütü, bunların, benim kardeşlerim gibi bir derdi yok. Kürtler gibi bir sorunu yok. Asıl Türklerin de Kürtlerin de milletimizin de PKK gibi bir sorunu var. Kürtler, Türkler kardeş. Bakın Kobani'de olaylar oldu. Oradan 220 bin Kürt kardeşimiz buraya sığındı. Biz kucak açtık. Onun için bizim derdimiz Kürtler değil, Kürtlerin de Türklerin de geleceğini karartan, gençlerimizi dağa çıkaran taşeron, proje, bölücü terör örgütüdür. PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir."

Başbakan Yıldırım, alandaki bir pankartı okuyarak, gençlerin okuyacağını, alçakların gençleri dağa çıkaramayacağını aktardı.

- "Bu alçak terör örgütü oradaki Kürtlere de Araplara da zulmetti"

Sevgiyle birlik ve beraberlikle hoşgörüyle yardımlaşmayla birbirlerine daha çok kenetleneceklerini, bir, beraber, kardeş, birlikte Türkiye olacaklarını belirten Yıldırım, ülke ve milleti tehdit eden her türlü oyunu sabırla, kararlılıkla kenetlenerek bozacaklarını vurguladı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu ramazan ayı bizi birbirimize daha da kaynaştırmak, daha da kenetlenmek için önemli bir fırsattır. Sen, ben davasını bir kenara bırakıp kardeşlerimize karşı hoşgörülü davranacağız, düşmana karşı cesur olacağız. Biz niye Suriye'ye gittik, niye Afrin'e gittik? Çünkü bu alçak terör örgütü oradaki Kürtlere de Araplara da zulmetti. Evlerinden, barklarından, vatanlarından bunları uzaklaştırdı. Oraya gidişimizin sebebi orada yaşayan kardeşlerimizin sorunlarını çözmek, onların can ve mal emniyetini sağlamaktı. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Zaza'sı, Çerkez'i ile bir ve beraberiz. Birlikte Türkiye'yiz."

"Bütün vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır." diyen Yıldırım, bu cümleyi Kürtçe de dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, "Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolması, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi bir tek insanımızı dahi terör örgütlerine cinayet şebekelerine feda etmeyiz. Ayrımcılık yapan kimseyi aramızda barındırmayalım." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Batman

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