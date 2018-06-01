AK Parti'nin Batman mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "HDP özgür bir parti değil. Kandil'in emrindedir, PKK'nın emrindedir. Kürtlerden, bölgeden oy alıp onların emrini yerine getiriyor. Sizin isteklerinizi değil, sizin taleplerinizi değil, dağ ne diyorsa onu yapıyor. Özgür olsunlar, PKK'yı açıkça lanetlesinler. PKK'ya açık karşı dursunlar, başımın gözümün üstünde yerleri var." dedi. Başbakan Yıldırım, partisince Adalet Caddesi'nde düzenlenen mitingde, siyasi partilerle ve HDP ile sorunlarının olmadığını söyledi. Sorunun HDP'nin özgür bir parti niteliği taşımamasından kaynaklandığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "HDP özgür bir parti değil. Kandil'in emrindedir, PKK'nın emrindedir. Kürtlerden, bölgeden oy alıp onların emrini yerine getiriyor. Sizin isteklerinizi, taleplerinizi değil dağ ne diyorsa onu yapıyor. Özgür olsunlar, PKK'yı açıkça lanetlesinler. PKK'ya açık karşı dursunlar, başımın gözümün üstünde yerleri var. Yoksa, halkı isyana çağırıp sokakları kan gölüne döndürmek, Yasin Börü'yü, kurban eti dağıtan çocukları alçakça katletmek insanlık ve özgürlük değildir, Kürtlerin hakkını hukukunu korumak hiç değildir."

- "Batman bölgenin en güzel havalimanına sahip" Yıldırım, bölgede oynanan oyunlara karşı kayıtsız kalmayacaklarını dile getirerek, gençlerin ömrünün baharında dağlara götürülüp hayatının karartıldığını vurguladı. Batman'ın 10 yıl önceki havalimanının baraka niteliği taşıdığını, yolcuların bir kaç yerde askerden izin alarak ancak içeri gidebildiğini belirten Yıldırım, "Şimdi Batman bölgenin en güzel havalimanına sahip. Geçen yıl 500 bin yolcu havalimanını kullandı, bu sayı bu yıl 750 bine çıkacak." diye konuştu. - "Paralar doğru dağa, Kandil'e gönderiliyor" Batman Belediyesine görevlendirme yapılmadan önceki dönemde şehrin yıllarının pislik, altyapısının ise berbat olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Niye? Ankara'dan paralar geliyor, belediye hizmetine, asfalta, peyzaja, yeşilliği, çiçeğe aktarılması gereken paralar doğru dağa, Kandil'e gönderiliyor. Oradan da bunlar mermi ve silah oluyor, gençlerimize, vatandaşlarımıza kurşun olarak geri dönüyordu. Ama şimdi bütün bunlar sona erdi. Batman gün geçtikçe güzelleşiyor, yeşilleniyor, alt yapısı düzeliyor. Batman'a geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok önemli hizmetler yaptık. HDP'li belediyeye rağmen çevre yolunu tamamladık mı? Hizmet aldık mı? Hayırlı uğurlu olsun. Şehir geçişlerini, Şevket Başak, Esentepe, Adliye Sarayı kavşaklarını yapıp hizmete aldık. Batman-Bismil, Batman-Diyarbakır bölünmüş yolunu yaptık. Bundan sonra da inşallah Batman'a, Türkiye'ye olan hizmetlerimiz artarak devam edecek."

Yıldırım, 24 Haziran'ın Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olacağına işaret ederek, darbelerin, vesayetlerin, terörün, ayrımcılığın, bölücülüğün bir daha geri dönmemek üzere tarihe karışacağını vurguladı.

\ - "Vesayet denince akla CHP gelir" Türkiye'nin AK Parti ile nice güzel günlere, mutlu yarınlara Batmanlılarla ulaşacağını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi. "Türkiye'de vesayetin adı nedir biliyor musunuz? Vesayet denince akla CHP gelir. Eski tek parti dönemlerini, darbeleri düşünün. Bunların arkasında hep CHP olmuştur. Bugün Batman'da dikili ağacı olmayanlar, bir eser ortaya koymayanlar, konuşmaya gelince maşallah mangalda kül bırakmıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Amerikanlılar beni aradı', FETÖ'nün iadesini yanlış, eksik olarak talep etmişiz. Sayın İnce önce açıkla bakalım. Seni Amerika'dan kim aradı? Teksas'tan mı aradılar, Arizona'dan mı aradılar, Pensilvanya'dan mı aradılar? Yoksa 'Amerika anavatanım' diyen bir FETÖ'cü aramış olmasın. Seni işletmiş olmasınlar. Kimlerin sözüyle bu ülkenin cumhurbaşkanına, hükümetine iftira ediyorsun. Eğer, bu işin doğrusunu öğrenmek istiyorsan bir zahmet Adalet Bakanımıza git, sana bütün evrakları göstersin, o zaman gerçek nedir anlamış olursun. Orada FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yapmış olduğumuz yazışmaları, evrakları tek tek görürsün. Sen bu memleketin cumhurbaşkanı adayısın. Dolayısıyla sözlerine dikkat etmen gerekir. Yalanla iftirayla siyaset olmaz, memlekete hizmet hiç olmaz. Bunların daha öğrenecek çok şeyleri var. AK Parti'den öğrenecekleri çok şeyleri var."

- "Hepimizin gözünden akan yaşların rengi hep aynı" AK Parti hareketinin her şeyden önce dürüstlüğü siyasetin merkezine koyan, insana saygıyı esas alan bir hareket olduğuna dikkati çeken Yıldırım, siyasetteki amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu belirtti. Her insanın gülen yüzü kendileri için önemli olduğunu bildiren Yıldırım, farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini anlattı. Herkesin birbirinden farklı olduğunu anlatan Yıldırım, "Kimimiz esmer kimimiz sarışın, kimimizin gözü mavi kimimizin ela, kimimizin saçı beyaz, kimimizin saçı kara. Ama her türlü farklılığa rağmen ortak olan bir özelliğimiz var. O da hepimizin gözünden akan yaşların rengi hep aynı. Dolayısıyla acılar da ortak sevinçler de ortak. Batman'ın geleceği için teröre asla prim vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. -100 lira yatırım yapana 116 lira destek Batman'a 100 lira yatırım yapana 116 lira teşvik verdiklerini belirten Yıldırım, şunları dile getirdi: "Ama yine de istediğimiz yatırımı göremiyoruz. Neden? Terör yüzünden. Terör algısı ortadan kalkmadan insanlar yatırıma gelmiyor. Yeterli yatırım olmayınca gençlerimize yeterli iş alanları olmuyor. Hanımlarımıza yeterince iş hayatında yer ayıramıyoruz. İşte bunlardan kurtulmanın yolu birliğimize, beraberliğimize gözümüzün ışığı gibi bakmamız."

Yıldırım, Batman'ın geleceği için teröre asla pirim vermeyeceklerini belirterek, kentin gelişimi için girişimcilere teşvik uygulamasıyla destek sunduklarını işaret etti. -"Gücümüzü birleştireceğiz" Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'daki seçimlere Cumhur İttifakı olarak, partisinin MHP ve BBP ile katılacağını anımsatarak, şunları aktardı: "Bazıları diyor ki 'niye böyle bir ittifak yaptınız.' Değerli kardeşlerim lütfen, bakın ülkemizin ne büyük tehdit altında olduğunu görüyorsunuz. Güneyimizde oynanan oyunları görüyorsunuz, dost bildiğimiz bazı ülkelerin PKK uzantısı YPG/PYD örgütleri ile ne işler çevirdiklerini, ülkemizin başını ne kadar ağrıttıklarını biliyorsunuz. Mesele memleket meselesi olunca 'gerisi teferruat.' diyoruz. Gücümüzü birleştireceğiz, Batman'da, Siirt'te, Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Hakkari'de her yerde bir olacağız, beraber olacağız. Doğu da batı da kuzey de güney de bizim. Çünkü rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, bir Allah'ın kuluyuz. Hep beraber daha güzel günlerde birlikte olacağız. Ülkemizin milletimizin aydınlık yarınları için el ele vereceğiz."