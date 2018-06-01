AK Parti'nin Batman mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Beton kaplı baraj tipinde, gövde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada gelen Ilısu Barajı bitmek üzere, hayırlı uğurlu olsun. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık katkı sağlayacak. Ilısu Barajı'nın bir uçtan diğer uca uzunluğu 150 kilometrelik bir göl oluyor, Batman'a deniz geliyor." dedi.
Başbakan Yıldırım, partisince Adalet Caddesinde düzenlenen mitingde, Batman'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında 15 Temmuz'da nasıl dik durduysa 24 Haziran'dan da aynı şekilde arkasında dik durmaya hazır olduğunu söyledi.
- "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz"
Son 16 yılda büyük eserler ve hizmetler ülkeye kazandırdıklarını, son 10 yılda dünyada 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Türkiye böylesine büyürken dünyanın en büyük havalimanını, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve şimdi de Çanakkale Köprüsü'nü yapıyor. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Her ne kadar Muharrem İnce 'yaptırmam' diyorsa da göreceğiz, 24 Haziran'da, el mi yaman bey mi yaman, işte Batman. Ülkemizi bölünmüş yollarla donattık, yolları böldük, milleti birleştirdik, hayatları birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin."
- 200 yataklı hastane yapılıyor
Üniversiteler, şehir hastaneleriyle ülkeyi donattıklarını, Batman'a 200 yataklı kadın doğum hastanesi yapıldığını bildiren Yıldırım, kentte 500 yataklı çok büyük bir hastane daha yapmayı planladıklarını aktardı.
Mitinge katılanların tıp talebi üzerine Yıldırım, "O büyük hastaneyi yaparsak tıp fakültesi olmadan olur mu? İnşallah onu da önümüzdeki zaman içerisinde gündeme alacağız." dedi.
- Batman'a 16 milyar lira yatırım ve hizmet yapıldı
Başbakan Yıldırım, Türkiye kalkınırken Batman'da her ihtiyacı karşılamak için seferber olduklarına işaret ederek, 2002'den bugüne kadar Batman'a 16 milyar liralık yatırım ve hizmet kazandırdıklarını vurguladı. Yıldırım, şöyle devam etti:
"Müjdeyi veriyorum, 15 bin seyirci kapasiteli stadyum yapıyoruz, mevcut stadyumu da millet bahçesi, yeşil bir bahçe yapıyoruz. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için 5 yeni hastane yaptık. Batman'ı Diyarbakır'a Siirt'e bölünmüş yollarla bağladık. Güney çevre yolunu tamamladık, Batman kuzey çevre yolu Sason-Muş yolu olmak üzere 8 proje halen devam ediyor. Bunları da inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Terör azalınca huzur artınca Batman'a turist girişi de iki katına çıktı."
- "Tarihi eserlerimiz koruma altına alındı"
Yıldırım, Batman genelinde 4 bin 500 TOKİ konutunu yaptıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Beton kaplı baraj tipinde, gövde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada gelen Ilısu Barajı bitmek üzere, hayırlı uğurlu olsun. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık katkı sağlayacak. Ilısu Barajı'nın bir uçtan diğer uca uzunluğu 150 kilometrelik bir göl oluyor, Batman'a deniz geliyor. Turizm balıkçılığı artıyor, bu barajla birlikte bölge mimarisi dikkate alınarak Hasankeyf tarihi ilçemiz tamamen yenilendi. Tarihi eserlerimiz koruma altına alındı."
- "Yaparsa yine AK Parti yapar"
Batman'ın su problemini çözdüklerini, 2050 yılına kadar su probleminin yaşanmayacağına dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Hükümetimizin bundan sonra da aralıksız sürmesi için 24 Haziran çok önemli. Ülkemizin Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyacak büyük hedeflere kavuşmak için 24 Haziran büyük gün. Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bayramı 24 Haziran'da kutlayacağız. Güçlü meclis, hükümet ve cumhurbaşkanı için 'evet mi?' O halde durmak yok yola devam. Aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Yaparsa yine AK Parti yapar."
- Notlar
Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Batman milletvekili adaylarını tanıttı.
Yıldırım, daha sonra vatandaşlara satranç takımı dağıttı.
Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti'nin bölge milletvekilleri de eşlik etti.
(Bitti)
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