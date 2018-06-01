AK Parti'nin Batman mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Beton kaplı baraj tipinde, gövde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada gelen Ilısu Barajı bitmek üzere, hayırlı uğurlu olsun. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık katkı sağlayacak. Ilısu Barajı'nın bir uçtan diğer uca uzunluğu 150 kilometrelik bir göl oluyor, Batman'a deniz geliyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Adalet Caddesinde düzenlenen mitingde, Batman'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında 15 Temmuz'da nasıl dik durduysa 24 Haziran'dan da aynı şekilde arkasında dik durmaya hazır olduğunu söyledi.

- "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz"

Son 16 yılda büyük eserler ve hizmetler ülkeye kazandırdıklarını, son 10 yılda dünyada 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye böylesine büyürken dünyanın en büyük havalimanını, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve şimdi de Çanakkale Köprüsü'nü yapıyor. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Her ne kadar Muharrem İnce 'yaptırmam' diyorsa da göreceğiz, 24 Haziran'da, el mi yaman bey mi yaman, işte Batman. Ülkemizi bölünmüş yollarla donattık, yolları böldük, milleti birleştirdik, hayatları birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin."