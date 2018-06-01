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AK Parti'nin Batman mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde 76 proje var. Mevcut projelerle birlikte 5 bin kişi doğrudan iş bulmuş olacak"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde 76 proje var. Mevcut projelerle birlikte 5 bin kişi doğrudan iş bulmuş olacak." dedi.

Şimşek, partisince Adalet Caddesi'nde düzenlenen mitingde, Türkçe ve Kürtçe vatandaşları selamlayarak, Güneydoğu'nun parlayan yıldızı Batman'da Başbakan Binali Yıldırım'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Batman'ın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve partilerine güçlü destek verdiğini aktaran Şimşek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a yaptıkları yatırımlar için müteşekkir olduklarını belirtti.

Son 15 yılda Batman'ın çehresinin değiştiğini, kentte yapılan yatırımların 80 yıldan daha fazla yapıldığını vurgulayan Şimşek, AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir üniversite kazandırdığını, havalimanının baraka olmaktan kurtardığını kaydetti.

Ulaştırmadan, alt yapıya çok büyük adımlar atıldığını, projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Şimşek, bu dönemde inanılmaz yatırımların yapıldığının altını çizdi.

AK Parti hükümetleri döneminde kentin çok güzel hizmet ve yatırımlar gördüğünü ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Ilısu ile Batman balıkçılık, tarımsal sulama ve su sporlarının yapılacağı bir yatırıma kavuşacak. Batman'a 100 liralık yatırıma 116 liralık destek veriliyor. Bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde 76 proje var. Mevcut projelerle birlikte 5 bin kişi doğrudan iş bulmuş olacak. Konfeksiyon ve tekstilde 15 bin kişi çalışıyor şuan. AK Parti ret ve inkar siyasetine, asimilasyona son verdi. Faili meçhuller dönemi sona erdi, medyada, okullarda Kürtçe serbestisi geldi. Şiddet yerine siyaset önerildi ama bölücü terör örgütünün derdi hak ve özgürlük, halkın refahı olmadı. O nedenle terörle mücadelede de hak ve özgürlüklerde de kararlıyız."

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