AK Parti'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz." dedi. Erdoğan, partisinin Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mitingindeki konuşmasında, Bursa'daki ihtiyaç sahiplerini yaklaşık 3 katrilyon liralık bir kaynakla desteklediklerini söyledi. TOKİ aracılığıyla Bursa'da toplam 20 bin 871 konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, 2002'ye kadar Bursa'ya 200 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, buna 343 kilometre yol daha ekleyerek 543 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam maliyeti 1,5 katrilyon lira olan 16 yol projesinin yapımlarının sürdüğü bilgisini vererek, İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinin 141 kilometrelik kesiminin Bursa sınırlarında olduğunu, 73 kilometrelik kesiminin tamamlandığını, kalan bölümünde de yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Otoyol ile İstanbul-Bursa arasının 2,5 saatten bir saate indiğine işaret eden Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem. Bay Muharrem sen de tabii Yalova'dan İstanbul'a buraları kullanıyorsun. Sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı? Yok." diye konuştu.

Erdoğan, Bursa-Bilecik hızlı tren projesinin yapımının süratle devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti: "Ama bunlar karşı, 'istemezuk' diyorlar. Çünkü bunların tarihi böyle. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. Bu hızlı tren hattıyla Bursa'yı Bilecik'e, Sakarya'ya, İzmit'e, İstanbul'a, Eskişehir'e, Ankara'ya, Sivas'a, Erzincan'a ve Konya'ya, Polatlı kavşağından Afyon-Uşak-Manisa-İzmir illerimize bağlıyoruz. Bu hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa-Eskişehir arası bir saat, Bursa-Ankara arası 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika, Bursa-Konya arası 2 saat 20 dakika, Bursa-Sivas arası ise 4 saate inecek." Gemlik Limanı'nı Bursa'ya bağlamak için hayata geçirecekleri Bursa Gemlik Demiryolu projesinin hazırlıklarının tamamlandığını ve yakında yatırım programına alınacağını bildiren Erdoğan, "Bu hatla Bursa Serbest Bölgesi ile Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin yükleri demir yoluyla taşınabilecek." dedi. - "Uludağ'ı dört mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getiriyoruz"

Erdoğan, Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacaklarını, son 16 yılda şehre 18 baraj ve 15 gölet inşa ettiklerini, 11 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının da devam ettiğini anlattı. İnşası süren Gemlik Büyükkumla Barajı ile Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu temin edeceklerini söyleyen Erdoğan, İznik Barajı'nın da yapımına başladıklarını belirtti. Erdoğan, inşa ettikleri sulama projeleriyle Bursa'da 517 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Ortalama dört ay süreyle kış sporları yapılan Uludağ'da özel sektöre ait 30 turizm tesisi, kamuya ait 16 tesis bulunuyor. Uludağ'ı bütüncül bir şekilde ele alarak turizmi geliştirmek ve Bursa'nın marka değerini artırmak için Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı hazırladık. İnşallah Uludağ'ı dört mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getiriyoruz." - "Fakir bir Türkiye'de bunları yapabilir misin Bay Kemal?"

Bursalı çiftçilere son 16 yılda toplam 1,4 katrilyon lira tarımsal destek verdiklerine değinen Erdoğan, "Ama Bay Kemal, 'Çiftçiye bir şey vermiyorlar, çiftçi aç' diyor. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Ama bu adamın hayatında dürüstlük yok ki. Şimdi o oldu bu konuda usta, Bay Muharrem de çırak. O neyse o da o. Hiç farkları yok, al birini vur öbürüne." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan Bursalı çiftçilere yüzde 50 hibe verdiklerini, ipek böcekçiliği yatırımlarını desteklediklerini, alet ekipman alımı ve dut bahçesi tesisine yönelik yatırımlara yüzde 100 hibe sağladıklarını aktardı. "Fakir bir Türkiye'de bunları yapabilir misin Bay Kemal?" diyen Erdoğan, tarımsal üretimi artırmak için Bursa'da dört tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldıklarını söyledi. Erdoğan, son 16 yılda toplam 275 bin Bursalıyı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdiklerini, Bursalı işveren ve sigortalılara 5,7 katrilyon lira tutarında teşvik verdiklerini vurguladı. Eğer büyüyen bir ülke olunmasa bunların yapılamayacağına işaret eden Erdoğan, "7,4 böyle oldu. Ama anlamaz öbürü zaten o da tam ustasına çekmiş çırak. Bursa'da bir teknokent, 90 Ar-Ge merkezi, 12 tasarım merkezi kurduk. Öte yandan Bursa Teknolojik Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları devam ediyor. Bu proje, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın öncülüğünde, Sanayi Bakanlığımızın desteğinde hızla hayata geçiyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu yatırımların Bursa ve Türkiye ekonomisine 100 katrilyon katkı sağlayacağını belirterek, 150 bin kişiye iş imkanının ve 40 milyar dolar ihracatının bu proje kapsamında gerçekleşeceğini söyledi. - "İkbalini, ülkesinin batmasına bağlamış muhalefetimiz var" Seçimlerde cumhurbaşkanlığında kendisine, milletvekilliğinde AK Parti'ye destek sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye'de muhalefetin yıllardır bir türlü akıl erdiremediğimiz, bir türlü vazgeçiremediğimiz kötü bir huyu var. Bunlar istiyorlar ki kendileri hiçbir şey yapmadan, kafa yormadan, ter dökmeden, emek vermeden iktidar olsunlar. Milletimizin bu halleriyle kendilerine ülkeyi teslim etmeyeceğini bildikleri için de tüm umutlarını Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal olarak krize girip batmasına bağlamış durumdalar. İkbalini, kendi ülkesinin batmasına, kendi milletinin sefaletine bağlamış bir muhalefetimiz var. Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz."