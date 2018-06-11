AK Parti'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok şehrimize tematik müzeler kazandıracağız, bunlardan birisi de Bursa’ya. Bursa'ya bir Türk İslam eserleri müzesi kazandıracağız.” dedi. Erdoğan, partisinin Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mitingindeki konuşmasında, tüm vatandaşların ramazan-ı şerifini ve Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Vatandaşlarla 12 bin kişilik iftarda bir araya geleceklerini söyleyen ve vatandaşlara iftara gelip gelmeyeceklerini soran Erdoğan, vatandaşları iftara davet etti. Erdoğan, kendisini çaya davet eden bir vatandaşa ise "Sen bizi çaya davet ediyorsun ben sizi iftara... Hangisi daha önemli. İftar." dedi. Bursa'nın hizmetlerini ve kendilerini en iyi bilen şehirlerden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bursa bizim kimseyi ötekileştirmeyen, herkese kucak açan, demokrasi ve kalkınmayı milletimizin tamamı için gerçekleştiren karakterimizi çok iyi bilir. Türkiye'yi Bursa ile birlikte büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah 2023 hedeflerimize de yine birlikte ulaşacağız. Bursa güven demek, Bursa istikrar demek. Peki bütün bunlarla beraber bizi Bursa gerçekten çok ama çok iyi bilir. Onun için bu yürüyüşümüzü çok daha kararlı yapmamız lazım. Bursa huzur demek, Bursa mutluluk demek, barış demek. İşte bunun için Bursa hep bizimle beraber oldu, hep yanımızda oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa, bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" ifadesini kullanan ve 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Meclis'te AK Parti'yi destekleyip desteklemediklerini sorarak, olumlu yanıt almasının ardından, "Bursa, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Bursa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak.” dedi. "Biz öyle hizmetin, projenin, yatırımın sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz, biz yatırımlarımızla konuşuyoruz." diyen Erdoğan, "Son 16 yılda Bursa’ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Söyleyin, bilmeyenlere söyleyin, Bay Kemal'in adamlarına, Bay Muharrem'e söyleyin, diğerlerine de söyleyin. Öyle hava tava değil 44,5 katrilyon yatırım yaptık Bursa'ya, 44,5." diye konuştu. - "Bursa'ya bir Türk İslam eserleri müzesi kazandıracağız" Şehre eğitimde 7 bin 886 yeni derslik yapıldığını belirten Erdoğan, "Bay Muharrem öğretmenmiş ya öğrensin. Onun öğretmenliği acaba kaç öğrencili sınıflarda oldu veya ne kadar okulda oldu?" dedi.