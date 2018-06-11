AK Parti'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’ye çok büyük sıçrama yaptıracak mega endüstri bölgeleri kuruyoruz ama bunu Muharrem anlamaz, Kılıçdaroğlu anlamaz. Ötekilerin zaten çapını çok aşar. Mega endüstri bölgelerinde ilk etapta, 45 katrilyonluk yatırım yapılacak ve 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Daha sonra bu rakam yatırımda 140 katrilyona, istihdamda ise 100 bin kişiye kadar çıkacak." dedi. Erdoğan, partisince Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçim beyannamesi hakkında bilgi verdi. Türkiye'ye çok büyük sıçrama yaptıracak mega endüstri bölgeleri kuracaklarını açıklayan Erdoğan, "Kuruyoruz ama bunu Muharrem anlamaz, Kılıçdaroğlu anlamaz. Ötekilerin zaten çapını çok aşar. Ama mega endüstri bölgelerini Bursa çok iyi anlar, ülkemizde sanayinin, teknolojinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezlerinden bir olarak Bursa da bu projenin içinde yer alıyor. Mega endüstri bölgelerinde ilk etapta, kardeşlerim 45 katrilyonluk yatırım yapılacak ve 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Daha sonra bu rakam yatırımda 140 katrilyona çıkacak, istihdam 100 bin kişiye kadar çıkacak." diye konuştu.

CHP'nin başında olmayı ülkenin hizmetinde olmaya tercih eden bir kişinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne diyor? 'Gel bakalım buraya Muharrem.' Düşünün şimdi cumhurbaşkanı adayı, ona diyor ki 'Gel bakalım buraya Muharrem.' Yakasından rozetini söküp ortaya attıkları güya cumhurbaşkanı adaylarının tek derdi, geri dönüp partisinin başına geçmek. Gerçi Muharrem İnce'nin CHP ile başındaki zata ilişkin tespitleri çok isabetli. Biz söylesek yanlış anlaşılır ama Muharrem İnce bunu çok iyi anlatıyor. Gelin bunu Bay Muharrem'den dinleyelim." Erdoğan, İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu eleştiren konuşmasını meydandakilere izlettirdi. Videonun ardından İnce'ye seslenen Erdoğan, "Şimdi Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen birinci olamazsan çekip gidecek misin? Gider mi? Ya bunlar aynı be... Göreceğiz ama bunların hepsi kayda giriyor. Bunlar arşivlerden kaçamazlar, biz kovalarız, onlar kaçamazlar. Yeter ki benim sevgili milletimle biz beraber olalım. Ya sizin evladınız olmak var ya ayrı bir bahtiyarlık, bu ne güzellik ya Rabbi? Sizle beraber yürüdükten sonra evelallah... 'Yürüyeceksin millet yürüyecek arkanda', böyle dedik, böyle yürüdük." ifadelerini kullandı.

- "O da bir küçük Kılıçdaroğlu" "CHP Genel Başkanı'nın çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkınız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunların cumhurbaşkanı adayları da başımıza kesildi. O da bir küçük Kılıçdaroğlu, daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların asıllarından ne gördü ki çakmasında hayır görsün. Yalandan, iftiradan, çarpıtmada, aslını aratmayan bu zat, söylediği her sözde kendisini biraz daha batırıyor. Bu manzaraya milletimiz adına üzülüyoruz. Her seçimde Kılıçdaroğlu'na 'Ben birinci çıkamazsam siyaseti bırakırım, sen de bırakır mısın' diye sordum. Şimdi aynı soruyu Muharrem İnce'ye de soruyorum. Gene 'hık mık' ediyor ama şöyle delikanlıca çıkıp göğsünü gererek 'Evet bırakırım' de ya. Çünkü derdi cumhurbaşkanlığı değil, derdi seçim kazanmak da değil, terk derdi, CHP'ye geri dönüp mevzi tutmak. Aslı bir yandan çakması bir yandan toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar çıkmışlar 'Ülkeyi bize telsim edin' diyorlar. Bırakın milletim ülkeyi kendilerine emanet etmesini de önce partilerine sahip çıksınlar."

Sağa sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadıklarını, milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin anamuhalefet partisini bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin stepnesine çevirdiklerini dile getirdi. "Dün 'Sakın ha Afrin'e girmeyin diyorlardı, bugün sakın ha Kandil'e girmeyin' diyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan, adalet yürüyüşü diyerek tüm terör örgütlerine sahip çıkanların, bugün Amerika'dan gelen telefonlarla aynı işi yaptıklarını belirtti. - Kıraathane eleştirilerine cevap verdi Seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathanesi projesine ilişkin eleştirilere cevap veren Erdoğan, "Biz kitap diyoruz, okuma diyoruz, kültür diyoruz, onlar işin kekine takılıp kalmışlar. Tabi bunlar biliyor, çocuklarımız okursa, araştırırsa, kendisini geliştirirse, bunların cemaziyelevvelini de öğrenir. İşte o zaman tüm foyaları ortaya çıkar. Ben kıraathane diyorum, o ne anlıyor biliyor musunuz? Kumarhane. Bay Kemal, şimdi göstereceğim sana bizim kıraathanelerde ne var? Kitaplar var, kek var, çay var. Orada okuyan gençler var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamasından sonra AK Partili Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı kıraathanenin görüntülerini izlettiren Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem, kıraathane demek okuma evi demektir. Bak öğren, kıraat Arapça okuma, hane ev, okuma evi." dedi. Millet kıraathanelerini Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını anlatan Erdoğan, bu yapıların 100 metrekareden 800 metrekareye kadar çıkabileceğinin bilgisini verdi. Gençleri bu mekanlara çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, kıraathanelerin de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi 24 saat açık kalacağını, gençlerin burada ücretsiz bir şekilde ders çalışacağını vurguladı. Devletin halkının hizmetkarı olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdiklerini ancak anamuhalefet partisinin zihniyetini değiştirmeyi başaramadıklarını dile getirdi. Türkiye'de birçok reforma imza atan AK Parti'nin muhalefet anlayışını da yeni baştan inşa edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'yi vesayetin cenderesinden, muhalefeti de bu güçlerin rehavetinden kurtardıklarını söyledi.

Türkiye'yi darbecilerin tehdidinden, muhalefeti de bunların gölgesinde iktidara yürüme hevesinden kurtardıklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz geri kalmışlıktan, muhalefeti de geri kalmışlık üzerinden ikbal devşirme kolaycılığından kurtardık. Ülkemiz korkularından muhalefeti de sürekli bu korkuları istismar ederek iktidara gelmek anlayışında kurtardık. Şimdi sıra muhalefeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir konuma getirmeye kaldı." ifadelerini kullandı. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefetin de önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, mevcut muhalefet anlayışıyla demokrasinin eksik kalacağını vurguladı. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarından birinin de yeni bir muhalefet anlayışı olduğuna dikkati çekerek, "Gerçi Muharrem'in morali bozulacak. Türkiye'nin morali bozulacağına varsın onun morali bozulsun." dedi. - "Şimdi de askerimizin moraline kafayı takmış" İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, "Bu kişi, terörle mücadele eden kahramanlarımıza karşı bir husumeti var ki sürekli onlara saldırıyor. Geçen gün Afrin ve Kuzey Irak hareketlerinin komutanı Metin Temel Paşamızı, apoletlerini sökmekle tehdit etmişti. Şimdi de askerimizin moraline kafayı takmış. Ben Malatya'dayım, mitingimizi yaptık, akşam Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odasının iftar var. İftara gittik, aynı masada oturuyoruz. Tabii Metin Temel Paşa protokolde. Çünkü 2. Ordu Komutanlığı orada, o da iftarda bizimle beraber. Konuşmamızı yapıyoruz, bu esnada öyle bir heyecan verici bir yer oldu ki o da alkışladı. TOBB Başkanı da alkışladı, salon hepsi alkışladılar. Bu alkış, Bay Muharrem'in moralini bozmuş. Bay Muharrem sen 'Afrin’e girme' demedin mi? Peki, bu ordu bu komutan Afrin'e girdi mi? Bunlar iç terörle mücadele ediyor mu? Siz bugüne kadar terörle mücadeleye yönelik meydanlarda bir cümle kullandınız mı? Ya siz zaten teröristlerle beraber yürüyorsunuz. Ankara'dan İstanbul'a terör örgütünün destekledikleriyle beraber yürümediniz mi? Allah aşkına, bu CHP'ye terörle mücadelede güvenebilir miyiz?