AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle, mitingin yapılacağı Yenikapı'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için Kısıklı’daki İspark Heliport pistinden kalkan helikopterle miting alanına hareket etti.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da eşlik etti.

