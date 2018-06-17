AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, koalisyonlarla, parçalanmış koalisyonlarla çözüm üretmenin ve milleti memnun etmenin çok zor olduğunu belirterek, "Koalisyonların tabiatında çok acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır." dedi. AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün iki bayramı birden idrak ettiklerini belirterek, bu vesileyle bütün milletin Ramazan Bayramı'nı kutlamak istediğini söyledi. Babalar Günü'nü de kutlayan Çiller, seçimlerin de bir demokrasi bayramı olduğunu ifade etti. Bugün bir milli şuurla burada olduğuna dikkati çeken Çiller, "Ülkemiz çok ciddi bir kıskaç altında, bu kıskacı çok alanda görüyoruz. Sadece dış politikada görmüyoruz, terör mücadelesinde görüyoruz, bunun yansımasını ekonomide de görmekteyiz. Bütün bunların içerisinde ciddi bir terör mücadelesi devam ediyor. Bir FETÖ olayını yaşadık, dış mihrakların nasıl kullandığını, bir hain darbeyi Türkiye'yi nerelere götürdüğünü gördük. Bütün bunlar çok ciddi riskler taşıyan meseleler." diye konuştu.

Çiller, askerin, Mehmetçiğin bu son dönemde terörle mücadelede ciddi başarılar elde ederek destan yazdığını belirten Çiller, "Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha minnetle rahmetle anıyorum. Bu destan hakikaten bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu. "Bu terör ya bitecek ya bitecek" diyen eski bir Başbakan olarak terör mücadelesinin sadece bir askeri müdahale olmadığını dile getiren Çiller, şunları kaydetti: "Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada bu defa görüyoruz ki, çok dar bir alanda değişen müttefikler ve çok ani kararlar, ciddi bir kararlılık ve çok süratle getirilen çözümler var. Bütün bunların yanında terör mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir çünkü güvenliği getirirsin. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Bu güvenlik ortamında ve normalleşme ile bütün bu özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar aslında bu mücadeleyi yapan siyasileri de kucaklar." Çiller, gençlerin halen iş beklediğini, tarım dahil çok ciddi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bütün bunların içerisinde 24 Haziran'da bir seçimin yapılacağını söyledi.

- "İttifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum" Tansu Çiller, bu çözümleri kimin getireceğine ilişkin karşılarında ittifaklar bulunduğunu ifade ederek, şunları anlattı: "Bu ittifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada 4 veya 5 ortaklıktan müteşekkil bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler olabilir, saygın liderleri de olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyumu sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları, hedefleri, siyasi kültürleri başka. Netice itibarıyla bu uyumu sağlayacaklar ve belki de çoğunluğu burada da sağlayamayıp belki 6. bir ortağı meclise götürecekler. Türkiye'nin önünde çok acil çözüm bekleyen terör olsun, dış politika olsun, ekonomik sorunlarda olsun, bütün bu meselelere çok acil çözümler getirecekler, bunları çok zor görüyorum. Bu koalisyonlarla ilgili tespitlerimi şimdi yapmıyorum, bunu 2000'li yılların başında aktif siyasete veda ederken milletle ve partimle de paylaştım. Yüzde 10 barajına takılmış olan partimin önünü açmak için kendi irademle çekildim. Ama orada tespitimi ifade ettim. Dedim ki, koalisyonlarla, parçalanmış koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur. Aslında demokrasinin de hedefi bu, milleti memnun edebilmek. Burada bir ekonomi profesörü, bir eski Hazine bakanı, eski Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve eski bir Başbakan olarak bütün bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim. Koalisyonların tabiatında çok acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır."