AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Yenikapı miting alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım ise Çengelköy İskelesi'nden vatandaşlarla birlikte vapurla Yenikapı alanına geldi.

Mitinge Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, milletvekilleri, milletvekili adayları da katıldı.

