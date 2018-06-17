İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmasına, "İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul." diyerek başladı.
İstanbul'un bugün yine muhteşem olduğunu ve destan yazdığını, güç ve cesaret verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Gökkuşağı renklerini senden alır. Gümüş rengini senin yakamozlarından çalar. Şairler, asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana hayrandır, sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.
Malazgirt'te Alpaslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahattin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. İstiklal Harbi'nde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahinbey, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Pakistan'da Muhammed İkbal şiirlerini senin için yazdı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen, kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul."
Bugünün Babalar Günü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Anneler, babalar hepsi bir arada maşallah. Tüm babaların, bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boyunları bükük geçiren tüm evlatlarımıza diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Milletim adına, şehitlerimizin tüm evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Maşallah, Rabbim nazardan saklasın inşallah." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 6 gün kaldığını anımsatarak, "Buradan, bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bugün bayramın 3. günü. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ilhamıyla, onun bize verdiği aşkla 6 günü evelallah başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonunda da Rabbimden niyazımız odur ki Ya Rab, inşallah bu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ni AK Parti ile bizlerle güçlendir." dedi.
Sizlerin aracılığıyla fabrikasında, dükkanında, ticaret hanesinde ülke için, gelecek için, ailesinin iaşesi için çalışan tüm vatandaşları da selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kışın soğuğuna, yazın sıcağına, gecenin zifiri karanlığına aldırmadan vatanın huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerini de selamladı.
21 yaşında bu aziz şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasçıları olan genç yürekleri selamlayan Erdoğan, "Coğrafyamızın dört bir yanında özgürlük ve adalet mücadelesi veren Suriyeli, Filistinli, Iraklı, Türkistanlı kardeşlerimizi selamlıyorum. Dünya şehri İstanbul'dan her türlü baskı ve yıldırma politikasına rağmen, 7 Haziran'dan beri sandıklara koşan gurbetçilerimizi selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bu mübarek günde, Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum."
(Sürecek
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