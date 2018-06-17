İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmasına, "İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul." diyerek başladı.

İstanbul'un bugün yine muhteşem olduğunu ve destan yazdığını, güç ve cesaret verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gökkuşağı renklerini senden alır. Gümüş rengini senin yakamozlarından çalar. Şairler, asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana hayrandır, sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.

Malazgirt'te Alpaslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahattin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. İstiklal Harbi'nde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahinbey, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Pakistan'da Muhammed İkbal şiirlerini senin için yazdı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen, kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul."