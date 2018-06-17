AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yedi tepeli İstanbul'a yedi tane eseri AK Parti yaptı, sizin iktidarınız yaptı. Hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştüren kim? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni kim yaptı, Marmaray'ı kim yaptı? İzmir-İstanbul otoyolunu, Osmangazi Köprüsü'nü kim yaptı? Dünyanın en büyük havalimanını kim yapıyor? AK Parti yapar, onlar konuşur, bu kadar basit." dedi.

Yıldırım, AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde, yeni bir seçime gün saydıklarını söyledi.

"24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine, hak ettikleri dersi verecek miyiz?" diye soran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa 'bunları durduracağız, bunları yaptırmayacağız, bunları yıkacağız' diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunların bu ülkede tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde 'Şu eseri de biz yaptık' diyebiliyorlar mı? diyemezler. Şimdi bunlar vaat vermek istiyor, meydana çıkıyor 'Biz yol vaadi verelim' diyorlar. Bir bakıyorlar ki bütün yollar yapılmış. Hadi bu olmadı 'Köprü yapalım' diyorlar. Ya köprüler de yapılmış. 'Hastane yapalım' diyorlar, bakıyorlar ki hastaneler de bitmiş. 'Okul yapalım' diyorlar, o da bitmiş. Sinirleniyorlar. Yapacak iş bulamayınca, 'Bari iftira atalım', 'Yalan söyleyelim', 'Yıkmaya çalışalım'... İşte bunların geçmişi bu. Bunlar değil mi 1936'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan, bunlar değil mi? Bunlar değil mi köprülere karşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan, bunlar değil mi?"