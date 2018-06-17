AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

Seçim sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceğini hatırlatan Uysal, "1994 yılında Cumhurbaşkanımızı İstanbul'da belediye başkanı yaparak Türkiye'de dönüşümü başlatan İstanbul, 24 Haziran'da da yeni bir dönüşümün, yeni bir dirilişin başlangıcını yapacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Alanda bulunanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Uysal, "Bugün ayrıca İstanbul bayramı. Bizim burada yaptığımız bayramı tüm Müslümanların yapabilmesi için hepimize görev düşüyor." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti'nin Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde, yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, yeni dönem için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılacaklarını belirterek,"1994 yılında Cumhurbaşkanımızı İstanbul'da belediye başkanı yaparak Türkiye'de dönüşümü başlatan İstanbul, 24 Haziran'da da yeni bir dönüşümün, yeni bir dirilişin başlangıcını yapacak inşallah." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Yenikapı Meydanı'na, yerli ve yabancı her türlü şer ittifakına karşı "Büyük Türkiye'nin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız." demeye geldiklerini söyledi.

Güçlü Meclis ve güçlü cumhurbaşkanı hedefi için yola çıktıklarını belirten Şenocak, muhalefeti de eleştirerek şöyle konuştu:

"Ey Kandil'in, Pensilvanya'nın sözcülüğünü yapanlar, ey terörden, darbeden, krizlerden medet umanlar, bir kere daha kaybedeceksiniz. Bir kere daha milletin şamarını yiyeceksiniz. Aslolan, şunun bunun değil, milletin ne dediğidir. İstanbul, Türkiye'nin özüdür, özetidir. İstanbul, Türkiye’nin kaderini belirleyen en büyük irade merkezidir.

İstanbul, bir davanın, bir sevdanın, bir imanın ve bir duruşun adıdır. İstanbul konuşursa Türkiye haykırır, İstanbul coşarsa Türkiye şahlanır."

Güçlü bir demokrasi ve güçlü bir yönetim için 24 Haziran seçimlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Türkiye bu zamana kadar çok sandığa gitti ama inanın hiçbir sandık bu kadar önemli olmadı. Hiçbir sandık, Türkiye'nin kaderiyle bu kadar örtüşmedi. Hiçbir sandık, mazlumların kaderiyle bu kadar birleşmedi. Bu seçim, küresel bir aktörlüğe koşan Türkiye'nin ayak sesleridir. Bu seçim, 15 Temmuz'da meydanlarda yazılmış bir destanın, sandıkta mühürlenmesidir."

