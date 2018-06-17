HABER

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil" - "CHP'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, susuzluk var, kirli hava var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik, şimdi 78 vilayetimizde doğalgaz var. 3 vilayet kaldı. Onları da bitireceğiz, inşallah. Niye? AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz" - "Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil." dedi.

Erdoğan, partisince Yenikapı Miting Alanı'ında düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasında, vatandaşlara "Hazır mıyız İstanbul?" diye seslendi.

Erdoğan'ın "24 Haziran'da güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da bir destan daha yazıyor muyuz? İstanbul 24 Haziran'da vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit İstanbul vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" sözlerine, katılımcılar "Evet" diye karşılık verdi.

"Ben inanıyorum İstanbul'da bu iş bitmiş. İstanbul kararını Allah'ın izniyle vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." diyen Erdoğan, katılımcıların "Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Sizlerle iftihar etmeyeceğim de, kimlerle iftihar edeceğim. Bu yağmura rağmen sizler dediniz ki, o Rabbimin rahmeti. Bu rahmetle beraber siz de Yenikapı Meldanı'nda buluştunuz. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. Ya Rab bizlere böyle bir görevi lütfettin, bahşettin, hizmeti lütfettin, bahşettin. İnşallah bu bayrağı sonuna kadar dalgalandırmaya, bizleri güçlenerek bu yolda devam etmeyi nasip eyle." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmek anlamına geldiğini söyledi.

İstanbul aynı zamanda bir başlangıç olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye hizmet yolculuğuna bu kentten başladığını anlattı.

Konuşmasını bir bölümünde İstanbul'u anlatacağını, diğer bölümünde ise Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde neler yaptığını anlatacağını belirten Erdoğan, "Yani ben birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bin para. Hala atıyor. Çok da bu işte maharetliler. Çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini önce İstanbul'da hayata geçirdik." diye konuştu.

- "78 ilde doğalgaz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da içme suyu olmadığını, gençlerin bunu bilemeyeceğini, 1994'te içme suyu bulunamadığını ifade ederek, çöp dağlarının yükseldiğini, kentte çöplükler, pislikler olduğunu söyledi.

Bunun yanında kirli havanın solunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Peki İstanbul'u kim yönetiyordu? İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı yönetiyordu. Şimdi buradan bir soru daha soruyorum. Ümraniye'de, Ümraniye çöplüğü patladı mı? Kim vardı orada? Gene CHP'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP bu, CHP'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, susuzluk var, kirli hava var. CHP'nin olduğu yerde bu tür ölümler var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz gelmeden önce. Biz geldik, şimdi 78 vilayetimizde doğalgaz var. 3 vilayet kaldı. Onları da bitireceğiz, inşallah. Niye? AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz."

- "Haliç'i temizledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokudan Haliç'in yanından geçmenin mümkün olmadığını, içinde neredeyse su kalmadığını, her tarafının pislik olduğunu belirterek, İstanbul'un yönetiminde de o dönemde CHP'nin bulunduğunu anlattı.

Belediye başkanlığını aldıktan sonra dünya ve Türkiye'deki özel firmalarla bu konuları görüşerek Haliç'teki bütün çamurun 9,5 kilometre mesafede bir taş ocağına pompa sistemiyle nakledildiğini dile getiren Erdoğan, Alibeyköy'deki çocuk oyun alanı Vialand'ın bulunduğu yerin bu çamurla doldurulduğunu söyledi.

Erdoğan, temizledikten sonra boğazın da Haliç'e bağladığını dile getirerek, şu anda Haliç'te balık olduğunu, yüzmek isteyenlerin de suya girebildiğini kaydetti.

"Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın. Ben sana CHP'yi, CHP'nin yaptıklarını anlatıyorum ve bir de bizim yaptıklarımızı anlatıyorum." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içerisinde Türkiye'nin huzur ve güven adasına çevirdik. İstanbul'a itibarını biz yeniden kazandırdık. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Bay Muharrem şöyle Habitat'ı bir sor, soruştur. Habitat'a da sor. Habitat 2 toplantısında sonuç bildirgesine bir şey kaydedildi. Neydi biliyor musunuz? Dünyanın en temiz şehri İstanbul. Bak ben sana belge veriyorum. Nereden aldık nereye getirdik. Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. 2,5 milyar dolar borçla devraldım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesini. Bunun yanında da İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil. . Biz Marmaray'ı neyle yaptık? Avrasya Tüneli'ni neyle yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? Osmangazi neyle yaptık? Nissibi Köprüsü'nü neyle yaptık? Bizde icraat var, icraat, laf değil."

- İstanbul'a yapılan yatırımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı Türkiye'de 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi.

"Ey Bay Muharrem sen nerede geziyorsun?" diyen Erdoğan, 25 havalimanı varken buna 29 havalimanı daha ilave edildiğini vurgulayarak, "Bundan haberin var mı Bay Muherrem. İnsan utanır, sıkılır. Sen buralardan seyahat etmiyor musun?" şeklinde konuştu.

Bu adımlarla Türkiye'nin şanına yakışanı yakalayacağını ifade eden Erdoğan, İstanbul'dan aldıkları güç, cesaret ve vizyonla ülkeyi yönetmeye talip olduklarını, burada olgunlaştırılan hizmet anlayışının 2002'den itibaren tüm Türkiye'ye yaydıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Bay Muharrem 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı, biz geldiğimizde." diyerek, bu borcu sıfırladıklarını kaydetti.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolarken, Başbakanlığı döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıkardıklarını, şu anda 110 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu nasıl oldu? Soygunun yapıldığı bir ülkede böyle bir Merkez Bankası olabilir mi? Bu güç nereden geldi? Hatta IMF bizden borç istedi. Arkadaşlara dedim 'verin.' Ne istedi? 5 milyar avro. 'Verin' dedim. Biz verin deyince IMF vazgeçti. Baktı ki bu çılgın Türkler şaşırdı, verecekler bu parayı. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük. Maaş ödemelerinin dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik. İşçisini unutmuş, emeklisine sırtını dönmüş, çiftçisini kaderine terk etmiş bir ülkeyi emeklisine, bayram ikramiyeleri veren bir ülkeye biz getirdik. Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. 16 yılda İstanbul'a toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Bay Muharrem ustana da söyle. Yaptığımız yatırım 236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul'a. Bunlar nasıl yalan söylüyor. 'Şöyle soydular, böyle soydular.' Neyi soyduk? Bu ne hayasızlıktır. İstanbul'a toplam 34 bin yeni derslik kazandırdık. Eğitim ve kültürde şehrimizin vizyonunu genişlettik. İstanbul'da 21 olan üniversite sayısını 4'ü vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya, belki anlar."

(Sürecek)

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
MHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesiMHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.