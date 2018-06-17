AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil." dedi. Erdoğan, partisince Yenikapı Miting Alanı'ında düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasında, vatandaşlara "Hazır mıyız İstanbul?" diye seslendi. Erdoğan'ın "24 Haziran'da güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da bir destan daha yazıyor muyuz? İstanbul 24 Haziran'da vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit İstanbul vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" sözlerine, katılımcılar "Evet" diye karşılık verdi. "Ben inanıyorum İstanbul'da bu iş bitmiş. İstanbul kararını Allah'ın izniyle vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." diyen Erdoğan, katılımcıların "Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Sizlerle iftihar etmeyeceğim de, kimlerle iftihar edeceğim. Bu yağmura rağmen sizler dediniz ki, o Rabbimin rahmeti. Bu rahmetle beraber siz de Yenikapı Meldanı'nda buluştunuz. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. Ya Rab bizlere böyle bir görevi lütfettin, bahşettin, hizmeti lütfettin, bahşettin. İnşallah bu bayrağı sonuna kadar dalgalandırmaya, bizleri güçlenerek bu yolda devam etmeyi nasip eyle." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmek anlamına geldiğini söyledi. İstanbul aynı zamanda bir başlangıç olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye hizmet yolculuğuna bu kentten başladığını anlattı. Konuşmasını bir bölümünde İstanbul'u anlatacağını, diğer bölümünde ise Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde neler yaptığını anlatacağını belirten Erdoğan, "Yani ben birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bin para. Hala atıyor. Çok da bu işte maharetliler. Çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini önce İstanbul'da hayata geçirdik." diye konuştu. - "78 ilde doğalgaz var" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da içme suyu olmadığını, gençlerin bunu bilemeyeceğini, 1994'te içme suyu bulunamadığını ifade ederek, çöp dağlarının yükseldiğini, kentte çöplükler, pislikler olduğunu söyledi. Bunun yanında kirli havanın solunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Peki İstanbul'u kim yönetiyordu? İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı yönetiyordu. Şimdi buradan bir soru daha soruyorum. Ümraniye'de, Ümraniye çöplüğü patladı mı? Kim vardı orada? Gene CHP'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP bu, CHP'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, susuzluk var, kirli hava var. CHP'nin olduğu yerde bu tür ölümler var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz gelmeden önce. Biz geldik, şimdi 78 vilayetimizde doğalgaz var. 3 vilayet kaldı. Onları da bitireceğiz, inşallah. Niye? AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz." - "Haliç'i temizledik" Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokudan Haliç'in yanından geçmenin mümkün olmadığını, içinde neredeyse su kalmadığını, her tarafının pislik olduğunu belirterek, İstanbul'un yönetiminde de o dönemde CHP'nin bulunduğunu anlattı. Belediye başkanlığını aldıktan sonra dünya ve Türkiye'deki özel firmalarla bu konuları görüşerek Haliç'teki bütün çamurun 9,5 kilometre mesafede bir taş ocağına pompa sistemiyle nakledildiğini dile getiren Erdoğan, Alibeyköy'deki çocuk oyun alanı Vialand'ın bulunduğu yerin bu çamurla doldurulduğunu söyledi.

Erdoğan, temizledikten sonra boğazın da Haliç'e bağladığını dile getirerek, şu anda Haliç'te balık olduğunu, yüzmek isteyenlerin de suya girebildiğini kaydetti. "Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın. Ben sana CHP'yi, CHP'nin yaptıklarını anlatıyorum ve bir de bizim yaptıklarımızı anlatıyorum." diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içerisinde Türkiye'nin huzur ve güven adasına çevirdik. İstanbul'a itibarını biz yeniden kazandırdık. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Bay Muharrem şöyle Habitat'ı bir sor, soruştur. Habitat'a da sor. Habitat 2 toplantısında sonuç bildirgesine bir şey kaydedildi. Neydi biliyor musunuz? Dünyanın en temiz şehri İstanbul. Bak ben sana belge veriyorum. Nereden aldık nereye getirdik. Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. 2,5 milyar dolar borçla devraldım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesini. Bunun yanında da İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil. . Biz Marmaray'ı neyle yaptık? Avrasya Tüneli'ni neyle yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? Osmangazi neyle yaptık? Nissibi Köprüsü'nü neyle yaptık? Bizde icraat var, icraat, laf değil."

- İstanbul'a yapılan yatırımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı Türkiye'de 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi. "Ey Bay Muharrem sen nerede geziyorsun?" diyen Erdoğan, 25 havalimanı varken buna 29 havalimanı daha ilave edildiğini vurgulayarak, "Bundan haberin var mı Bay Muherrem. İnsan utanır, sıkılır. Sen buralardan seyahat etmiyor musun?" şeklinde konuştu. Bu adımlarla Türkiye'nin şanına yakışanı yakalayacağını ifade eden Erdoğan, İstanbul'dan aldıkları güç, cesaret ve vizyonla ülkeyi yönetmeye talip olduklarını, burada olgunlaştırılan hizmet anlayışının 2002'den itibaren tüm Türkiye'ye yaydıklarını kaydetti. Erdoğan, "Bay Muharrem 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı, biz geldiğimizde." diyerek, bu borcu sıfırladıklarını kaydetti. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolarken, Başbakanlığı döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıkardıklarını, şu anda 110 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: