İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. havalimanı projesine ilişkin, "Bay Muharrem, senin havsalan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var havalimanıyla?', 'Ne işimiz var bizim Kanal İstanbul ile?' diyor. Hale bak hale. Anlamaz. Bugün Panama'yı Panama yapan Panama Kanalı'dır. Süveyş Kanalı, Mısır'ın en büyük maddi kaynağı. Ama bunların havsalası almaz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, 29 Ekim'de 3. havalimanını açacaklarını, havalimanının açılışıyla Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nin yıkım çalışmalarının başlayacağını söyledi. İstanbul'un bu güzelliklere bir an önce sahip olmasını istediklerini belirten Erdoğan, "Havalimanımız dünyanın ilk üçü içinde olacak. Bay Muharrem, senin havsalan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var havalimanıyla?', 'Ne işimiz var bizim Kanal İstanbul ile?' diyor. Hale bak hale. Anlamaz. Bugün Panama'yı Panama yapan Panama Kanalı'dır. Süveyş Kanalı, Mısır'ın en büyük maddi kaynağı. Ama bunların havsalası almaz. Çıkıyor hala bakıyorsun ileri geri bol bol yalandan konuşuyor. Gerçekleri söyle. Hayatınızda zaten bir şey yok. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacağız." diye konuştu.

Başakşehir, Maslak, Pendik, Bakırköy'deki dört büyük şehir parklarının tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacağını anlatan Erdoğan, Haliç Kompleksi Projesi ile İstanbul'un çehresinin değişeceğini belirtti. İmar planı tamamlanan ve yaklaşık 1,5 katrilyon maliyeti olan projeyle yat limanı, yaşam merkezi, sosyal ve kültürel alanlar yapacaklarını aktaran Erdoğan, Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı Sahası'na yönelik özelleştirme işlerinin 2014 yılında bittiğini, projenin önümüzdeki yıl tamamlanacağını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 452 milyon lira maliyeti olan Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'ni de hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla İstanbul'da son 15 yılda 156 bin konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi. - "Bunlar nerede geziyor, biz nerede geziyoruz" Ulaştırmada önce Marmaray, sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle iki kez buluşturduklarını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete sunduklarını, 446 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol yaptıklarını belirten Erdoğan, İstanbul-İzmir arası mesafeyi 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir otoyolunun süratle devam ettiğini anlattı.

Dünyanın 4. en büyük orta açıklık asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü'nü sadece İstanbul'a değil, ülkeye kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun İstanbul'u ilgilendiren kesimlerinin inşaatının devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, yaklaşık 2,5 milyar lira maliyeti olan Hasdal Kavşağı, Kemerburgaz, Yassıören ayrımı devlet yolunu önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını, İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladıklarını söyledi. Toplam maliyeti 8,5 milyar lira olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projesinin çalışmalarının sürdüğünü anlatan Erdoğan, yeni havalimanının ilk açılışta 90 milyon, 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesi olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefette yönelik "Bunlar nerede geziyor, biz nerede geziyoruz? Öyle zannediyorum ki bunlar uçaklarla inmeyecekler, kağnılarla gelecekler. Onun için diyorlar 'Ne gerek var bu kadar havalimanına?' Büyük devlet olmak, büyük ülke olmak bunu gerektirir. Takmış kafayı bizim külliyeye. Zaten ustası da öyleydi ya. 'Gelmeyeceğim.' dedi sonra kuzu kuzu geldi." diye konuştu.

- "Milletim bu evladını, muhtar olmanın da ötesine çıkardı" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ziyareti sırasında külliyeyi süzdüğünü, ayrılırken "Büyük devlet olmanın alameti farikası budur." dediğini anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi: "Vaka bu. Bay Kemal, Bay Muharrem ben bu sene, çok amaçlı salonumuzda 2 iftar verdim. Bunun bir tanesini muhtarlarımızla yaptık. İkinci iftarı yapamadım. Dedim ki sahur yapalım. Sahuru da muhtarlarımızla yaptık. Muhtarlarımıza dedik ki 'Mahallenizden bir kardeşimizi de alın öyle gelin.' Onlarla açılışını yaptık buranın. Biz dertliyiz. Bak şimdi aynı anda orada biz 2 bin 500 kişiye yemek verebiliyoruz. Şimdi bu onları rahatsız ediyor. Bu, bu ülkenin, bu devletin, bu milletin neleri olduğunu gösteriyor. Gelen kim? Muhtar. Muhtar kim? Sizin o kabullenemeyeceğiniz insanlar. Siz bana öyle de dediniz ya. Başlıkları öyle attılar. 'Muhtar bile olamaz.' dediler. Benim milletim bu evladını, muhtar olmanın da ötesine çıkardı, Cumhurbaşkanı yaptı. Yapacağımız daha çok iş var."

- Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesi yıl sonunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, hızlı trenin Avrupa ile buluşacağını, yatırım bedelinin 3,2 milyar lira olduğunu belirterek, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesine 2018 yılı sonunda çıkılacağını, 2022 yılında hizmete almayı planladıklarını söyledi. Üç katlı büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin dünyada bir örneği olmadığını, Boğaz'a bu projeyi yaptıklarını belirten Erdoğan, bu projeyle Avrupa-Asya gidiş gelişlerinin çok daha farklı ve rahat olacağını kaydetti. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Erdoğan, uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olan Kanal İstanbul'da iki butik şehir kuracaklarını, bu iki şehrin aynı zamanda rezerv alanları olacağını belirtti. Kanal İstanbul'u kurarken, Boğaz'ın stratejik sıkıntısını ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Geçenlerde yalıya bindirdi. Bu bir tanker de olabilirdi. Tanker olsaydı, bir felaket yaşayacaktık. Ama şimdi Kanal İstanbul ile bu sıkıntıları da büyük ölçüde aşmış olacağız." dedi. (Sürecek)

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4) - "Bay Muharrem, senin havsalan böyle bir havalimanını (3. havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var havalimanıyla?', 'Ne işimiz var bizim Kanal İstanbul ile?' diy

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