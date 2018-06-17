AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlara sor, 'Ne yapacaksın?' diye. 'Şunu yapacağım.' dedikleri yok. Sadece Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor, başka bir şey yok." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, 2002'de 206 bin olan İstanbul'daki üniversite öğrencisi sayısının bugün 890 bini geçtiğini söyledi. İstanbul'a 14 bin 500 kişilik yeni yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, gelecek 3 yıl içinde 14 bin 250 kişilik yeni yurt binalarının daha açılacağını belirten Erdoğan, "AKM, Atatürk Kültür Merkezi. Ne dedim? 'Biz burayı yıkacağız' dedim. Yıktık mı? Yıktık ama şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz." diye konuştu. Taksim'e yeni yapılan opera binasının animasyon görüntülerini dev ekranlardan izleten Erdoğan, mitinge katılanlara, nasıl bulduklarını sordu. Mitinge katılanlar da coşkulu bir alkışla Erdoğan'a karşılık verdi. Aynı şekilde Taksim'de Maksem denilen İSKİ'ye ait bir yer bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bir tarafta biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nin bitişinde sağ tarafta bir kilise var. Orada Ağa Cami'nin dışında hiçbir cami yok. Dolayısıyla Taksim, özellikle cuma günleri ciddi sıkıntılar yaşadı. Dedik ki buraya bir de büyükçe bir cami yapalım. Şu anda İstiklal Caddesi'nin çıkışında, yolun sol tarafına da yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Kaba inşaatı onun da şu anda bitmek üzere. Altında da yine aynı şekilde kitap, hat, ebru, bu tür şeyler de olacak. Ramazanın son günlerde gittim, her ikisini de gezdim, gördüm, baktım. Biz, dertliyiz dertli. Bunların hepsi olacak." diye konuştu.

- "Biz yeniden İstanbul'u kültür-sanat noktasında bir merkez haline dönüştürüyoruz" Rami Kışlası'na yapılacak kütüphane konusunda da bilgi veren Erdoğan, şöyle devam etti: "İstanbul'a bunlar yakışır. Olacak ve 250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz. Ne biliyor musunuz? Meşhur Rami Kışlası'nı biliyorsunuz değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 5 milyon cilt kitaplı kütüphane yapıyoruz. Rami Kışlası'nı da aynı şekilde şimdi 7 milyon cilt kitaplık bir kütüphaneye çeviriyoruz. İnşaatı devam ediyor. Orayı da hallediyoruz. Niye? Ankara'da 5 milyon olursa İstanbul daha fazla olması lazım. Bunun için de bütün kitabevlerieri ile alakalı mücellithanesi, vesairesi bunların hepsi olacak. Şu anda devam ediyor. Biz yeniden İstanbul'u kültür-sanat noktasında bir merkez haline dönüştürüyoruz. Bu adımları biz atıyoruz. Bunlara sor, 'Ne yapacaksın?' diye. 'Şunu yapacağım' dedikleri yok. Sadece Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor, başka bir şey yok. Kuleli Askeri Lisesi'nin restorasyonunu yaparak onu da müze haline dönüştürüyoruz. Ülkemizin birçok şehrinde tematik müzeler yapıyoruz, inşallah. İstanbul'da müzik müzesi ve sikke müzesi kuracağız."

- "CHP zihniyeti Menderes gibi insanları ipe götürdü" Yassıada için "O yaslı adayı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz." diyen Erdoğan, buraya ait son görüntüleri de dev ekranlardan katılımcılara izletti. Vatandaşlara projeyi beğenip beğenmediklerini soran Erdoğan, şöyle devam etti: "Onlar, o CHP zihniyeti Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem; Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Arkadan siz de desteklediniz. Çünkü 'Sizi buraya getiren zihniyet öyle emretti' dediler ve ipe götürdüler. Siz, tarihe kendinize affettiremeyeceksiniz. İşte şu anda bu adayı biz bu hale getirdik, getiriyoruz, Allah'ın izniyle, burada biz uluslararası toplantılar yapacağız ve bu uluslararası toplantılarımızda adaya kapanacağız, 2 gün, 3 gün, 4 gün ve buradan netice alarak çıkacağız. Bu uluslararası camiada var ama bizde yoktu. Şimdi biz bunun ilk adımını burada atıyoruz ve adı da Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Biz buyuz. Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset. 'Şunu yapıyorum.' de."

- Elazığ'a millet bahçesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Elazığ mitingindeki millet bahçelerine ilişkin sözlerine değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Geçenlerde orada biliyorsunuz maalesef şehitlerimiz oldu. Emniyet Müdürlüğünün önünde ve dün, TOKİ'ye talimat verdim. TOKİ orayı konut planına almıştı dedi ki orada konut filan yapmayacağız, orayı millet bahçesi yapacağız. Yaklaşık 26 dönümlük bir yer, o 26 dönümlük yeri Elazığ'da şu anda zaten Emniyet Müdürlüğü binası yıkılmış vaziyette, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar inşallah ilk taslağı bize de getirecek ve orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz, ortasına da güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız. Biz buyuz. Biz icraat üstüne icraat yapıyoruz. Elazığ'ımıza bu millet bahçemiz de hayırlı olsun." - "Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz" Haliç'te bir bilim ve teknoloji merkezi kuracaklarını belirten Erdoğan, "Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Hazırlıklar tamam. Süratle inşallah yıkımı yapılacak ve Haliç Tersanesi devasa bir bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek ve bu Avrupa'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi oluyor." ifadelerini kullandı.