İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalar’daki faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konuda gerekli adımları attık. Adalardaki atları faytonların boyundurluklarından kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi"ndeki konuşmasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Yerli, milli otomobil' diyoruz. 20 yıl geriden geliyor. Yerli, milli otomobili hangi tür yapacağımızdan da haberi yok ya. Bir sor, bu bir defa akülü olacak, burada mazotlu veyahut da benzinli değil." ifadelerini kullandı. Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın ziyaretine de değinen Erdoğan, kendisiyle bunların hepsini konuştuğunu ifade etti. Erdoğan, bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Hayırlı olsun, diyeceğin yerde '20 yıl geriden geliyorlar' niye bunu konuşuyorsun? Hayatınız boyunca dikili bir taşınız, dikili bir ağacınız yok ya. Ya bir de madde in Turkey diye bize ait bir araç olsa, güzel olmaz mı? Niye rahatsız oluyorsun? Ve inşallah isteseler de istemeseler de ben 5 tane babayiğit aradım ve bu 5 tane babayiğidi buldum. Bir araya getirdik, imzaları attık ve en sonunda sağ olsun CEO'yu onlar buldu ve CEO çalışmalarına orada başlıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 hedeflerinin olduğuna vurgu yaparak, son 16 yılda 17 kilometre tünel, 160 kilometreyi aşan metro hattı inşa ettiklerini söyledi. Yaptıkları hizmetleri konuştuğunu, hayal üretmediğini anlatan Erdoğan, 2022'ye girerken tünellerde 68 kilometreye metroda 355 kilometreye ulaşmayı hedeflediğini ifade etti. Erdoğan, sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 tünel de yeni metro hatları projelerinin olduğuna dikkati çekerek, böylece 190 kilometreyi bulan tünel ve bin kilometrelik metro hattı uzunluğuyla İstanbul'u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatacaklarını kaydetti. - "Adalardaki atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz" Adalar'daki faytonlarda kullanılan atlarla ilgili bir çalışma yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu konuda gerekli adımları attık. Adalar'daki atları, faytonların boyunduruklarından kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Biz, hayvanlar için vakıf kurmuş, selatin camilerinin üzerine kuş evleri yapmış, peygamberi, kedisi ölmüş bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Zaman zaman gerek eziyet gören köpeklerle ilgili, gerek Adalar'daki faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit olduk. Sevgili Peygamberimiz, bir gün yanında sahabelerle giderken yol kenarında bir köpek leşi var, yanındaki sahabeler burunlarını tutuyor. Fakat Peygamber Efendimiz, dişlerine bakıyor. 'Ah dişleri ne kadar da güzelmiş' diyor. Biz böyle bir Peygamberin ümmetiyiz. Şimdi yeni düzenlemelerle özellikle bu hayvanseverler. İster ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları, 5119 sayılı yasayı çok daha farklı şekilde ele alıp, değerlendireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan operatörün tutuklandığını ifade ederek, "Olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek çok çok önemli." dedi. İstanbul'da 1994 yılı öncesinde yaşananların ortada olduğunu anlatan Erdoğan, o dönemde nasıl benzin istasyonları varsa su istasyonlarının olduğunu kaydetti. Erdoğan, yeni bir sürece doğru ilerlediklerini, atmaları gereken çok çok önemli adımların olduğunu dile getirerek, "Fakat burada artık sizlerden bir destek arıyorum çünkü büyük Türkiye, güçlü Meclis, güçlü cumhurbaşkanı ister. Unutmayın, vakit Türkiye vakti. Vakit, İstanbul vakti. Bunu ortaya hep beraber koymalıyız." ifadelerini kullandı. Miting alanındaki kadınlarla gençlere "Şu 6 gün içinde kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, alandakilerin "Evet" yanıtı vermesi üzerine "Durmak yok, yola devam." dedi. Erdoğan, sandıklara, oylara sahip çıkacaklarını belirterek, demokrasinin bir namus olduğunu unutmayacaklarını söyledi.

Tüm akraba ve yakınlara telefonlarla ulaşarak bu işin hassasiyetinin anlatılmasını isteyen Erdoğan, "Sandıkları patlatmaya var mıyız? Yoğun bir çalışmayla patlatacak mıyız? Ben size inanıyorum ve sandıklardan bu neticeyi evelallah çok daha farklı bir neticeyle alacağımıza inanıyorum." diye konuştu. -"Batı 24 Haziran'a bakıyor" Cumhurbaşkın Recep Tayyip Erdoğan, Batı'nın 24 Haziran'a baktığını ifade ederek, "Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek'. Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? Onun için bugüne kadar hep verdiniz, ben size inanıyorum, Allah'ın izniyle yine vereceksiniz." dedi. CHP zihniyetini en iyi bilen şehrin İstanbul olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu belediyecilik alanında da hak ve özgürlükler alanında da böyledir. İstanbul CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir. Bakınız dün 16 Hazirandı. 16 Haziran 1950. Bu ülkede ezanı Muhammedinin 18 yıllık hasretin ardından tekrar semalarıızda yankılandığı gündür. O gün yaşananlara dair inanın çok hüzünlü anılar ve hikayeler var. Bugün burada bir tanesini aktaracağım, özellile gençler bunu bilmez.

Sultanahmet Camisi'ndeki müezzinler,' Allah-u ekber, Allah-u ekber' diye haykırınca Beyazıt Süleymaniye, Fatih derken İstanbul bir anda ezan sesiyle dalgalandı. Aynı makamda biri bırakıyor, öbürü başlıyor, herkes heyecandan tir tir titriyor hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ezanlar bitince millet avluda oturup kaldı, adeta şaşkınlık içindeydiler, bir başka vatandaşımız ise o gün Bursa'da yaşananları şöyle dile getiriyor, Bursa'da bir camide o gün ikindi ezanının tam 7 defa okunduğunu öğrendim, halk bir türlü doyamamıştı ezanı Muhammediye'ye. Çünkü ezan Türkçe'ye dönüştürülmüştü. Umumi arzı üzerine müezzinler defalarca okumuş, okutmuşlardı. Evet 18 yıl aralıksız süren CHP zulmünün ardından ezanı Muhammediye ile yeniden kavuşmak milletimizi işte böyle mesut etmişti." - "Maşallah şimdi camiden çıkmıyor" Erdoğan, Türkiye'nin böylesine acı, böylesine sıkıntılı, böylesine zulüm ve yokluk dolu dönemlerden geçerek bugünkü konumuna geldiğini vurgulayarak, "Şimdi Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor. Daha dün kamuda çalışan personelin kılık kıyafeti ile ilgili AK Parti ile MHP'nin 411 oyla Meclis'ten geçirdiği düzenlemeyi genel başkanı ile beraber Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettiren sen değil misin Bay Muharrem? Ya siz ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladınız. Dürüst olun dürüst, daha düne kadar kadar imam hatiplere de diğer okullarda verilen din derslerine de karşı çıkan siz değil misiniz? Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı ya? Maşallah şimdi camiden çıkmıyor ama biz buna üzülmeyiz, tam aksine seviniriz."