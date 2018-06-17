HABER

AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA- YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı.

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA- YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Alana ilk girenlerin sahne önünden yer kapmak için koştuğu görüldü.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Tarihte bu hafta!Tarihte bu hafta!
Yılanların çiftleşme dansı!Yılanların çiftleşme dansı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.