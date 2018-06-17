AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi sona erdi.

Yenikapı Miting Alanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla başlayan mitinge İstanbullular yoğun katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingde 1 saat 20 dakika konuştu.

Konuşmasını iki bölüme ayıran Erdoğan, ilk bölümde İstanbul, ikinci bölümde ülke genelindeki hizmet ve yatırımlarını anlattı.

Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi, Kanal İstanbul, Taksim Camisi, Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi gibi büyük projelere ilişkin verdiği bilgeler, dev ekranlardan görüntülerle desteklendi.

Büyük İstanbul Mitingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sona ererken, katılımcılar alandan ayrılmaya başladı.