AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Yenikapı'da düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi.
Mitinge, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, bazı bakanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul milletvekili adayları da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım alana gelişlerinde platforma çıkarak, katılımcıları selamladı.
Mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak birer konuşma yaptı.
Alanı tamamen dolduran vatandaşlar, konuşmalar sırasında ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, tezahüratlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında, alanda dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca, üzerinde "Güçlü Cumhurbaşkanı, Güçlü Meclis" yazılı ve AK Parti logosuyla Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dev pankart dikkati çekti.
Miting alanında "Büyük projeler büyük ustalık ister", "Büyük Türkiye güçlü lider ister", "Darbelere direnmek cesaret ister", "Millete hizmet ustalık ister" pankartları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, İl Başkanı Şenocak ve İstanbul milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.
Mitinge ailece katılan bazı vatandaşların çocuklarının bulunduğu bebek arabalarına Türk bayrağı ve parti flaması astıkları, yaşlı bir vatandaşın da oksijen tüpüyle geldiği görüldü. Ayrıca, Filistinli aktivist Alaüddin Elfaris, Kudüs konusundaki duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elindeki pankartla teşekkür etti.
Miting, Erdoğan'ın konuşmasının ardından alandan ayrılmasıyla sona erdi. Alanın boşalmasının ardından bariyerler kaldırılırken, yollar araç trafiğe açıldı.
Belediye işçileri, alanda ve çevresinde temizlik çalışması başlattı.
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