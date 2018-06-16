İSTANBUL (AA) - AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"ne ilişkin, ''İstanbul teşkilatı olarak hep tarihe not düşülecek çalışmalara imza attık. Yarın da bunun benzerini ve daha güçlüsünü gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle sayın cumhurbaşkanımızla bütün vatandaşlarımızı buluşturacağız.'' dedi.
Yarın saat 17.00'de Yenikapı'da düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde alanda incelemelerde bulunan Şenocak, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak miting için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını, her ayrıntıyı düşündüklerini anlattı.
Vatandaşların sağlıktan diğer ihtiyaçlarına kadar tümünün karşılanabilmesi için çalışma yaptıklarını, engelli vatandaşlar için özel alanlar oluşturduklarını dile getiren Şenocak, ulaşım konusunda da İstanbul teşkilatı olarak çalışmaları tamamladıklarını, 39 ilçeden mitinge gelecek vatandaşlar geliş ve gidiş noktalarında alt yapıları hazırladıklarını vurguladı.
Şenocak, ''Bugüne kadar İstanbul teşkilatının hep önemsediği, güçlü mitingler yaptığı ve teşkilat (İstanbul) olarak hep tarihe not düşülecek çalışmalara imza attık. Yarın da bunun benzerini ve daha güçlüsünü gerçekleştirmiş olacağız. Biz özellikle sayın cumhurbaşkanımızla bütün vatandaşlarımızı buluşturacağız. Burada güçlü mesajlar verilecek ve hep beraber şahitlik edilecek bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yarın büyük mitingimize davet ediyoruz. Bizim mitinglerimizin her biri birbirinden kıymetli ama İstanbul'un kendi ölçeğinde yapmış olduğu mitingler bambaşka. Yarın buraya gelecek olanlar vatandaşlarımız bu atmosferi yaşamış olacak.'' diye konuştu.
Şenocak, 24 Haziran'a kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, ''24 Haziran akşamında sayın cumhurbaşkanımızın yeni dönemin ilk başkanlığını yaşamış olacağız. Bunun için İstanbul'dan verilecek mesajın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın kendi iradelerini kullanarak, bu seçimde güçlü bir sesle, güçlü meclis, güçlü bir cumhurbaşkanı olgusuyla yeni dönemin başlangıcını biz İstanbul'dan bir kez daha vermiş olacağız.'' dedi.
Bir gazetecinin mitinge katılım konusundaki sorusuna Şenocak, ''Biz bu alanlarda milyonlarla beraber olduk. Yarın da çok güçlü bir sesle İstanbul'daki bütün milletimizle alanı dolduracağız.'' yanıtı verdi.
Bayram Şenocak, ''MHP seçmenine bir çağrınız olacak mı? sorusuna, ''Bu süreç içerisinde bize gönül vermiş olan diğer siyasi partilerdeki tüm kardeşlerimizi de misafir etmekten memnun oluruz'' yanıtını verdi.
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