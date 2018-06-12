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AK Parti'nin Çankırı mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Gün, ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var" - "Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın kanıyla, canıyla orada bir yapay terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Bütün şer güçleri, terörü yok edinceye kadar bu mücadelemiz sürecek" - "Bir yapım ittifakı var, bir de yıkım ittifakı var. Yapım ittifakı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun adıdır. Cumhur İttifakı teröre karşı, FETÖ'ye karşı, her türlü darbeye karşı ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen ittifakın adıdır"

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Gün, ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın kanıyla, canıyla orada bir yapay terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Bütün şer güçleri, terörü yok edinceye kadar bu mücadelemiz sürecek." dedi.

Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Yarenler diyarının, Çankırı'nın güzel insanları, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum." diye başladı.

Çankırı'nın ilçelerini tek tek sayarak buradaki vatandaşlara selam gönderen Yıldırım, Çankırı insanının ferasetli, asil ve çalışkan olduğunu belirtti.

Çankırı'nın, kendisi için çok özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, "15 Temmuz alçak darbe girişimi gecesi buradaydım, Çankırı'daydım. O darbenin bastırılmasını Çankırı'dan yönettim. Çankırı o gece meydanlardaydı. O gece ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz, alçaklara hak ettikleri cevabı verdiniz. Çankırı oyuna gelmez. Türkiye'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutar. Türkiye'nin tadı tuzu Çankırı'dan sorulur. Türkiye'nin sofrasında Çankırı'nın tuzu vardır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Çankırılıların Türkiye'yi daha büyük hedeflere taşıma davasına hep destek verdiğini, hep AK Parti ile olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman yol arkadaşlığı yaptığını bildirdi.

Çankırılıların, 16 Nisan 2017 halk oylamasında yüzde 73'ten fazla destek vererek 'Evet' dediğini, yeni sistemi kabul ettiğini aktaran Yıldırım, "Çankırı'da çıtayı yükselttik. Birincilik için aday olan iller var, isimlerini burada söylemeyeyim; ama ben dedim ki birincilik Çankırı'ya yakışır. Türkiye birincisi olmaya var mısın Çankırı? Milletin adamını yüzde 80 oyla seçmeye hazır mısınız?" dedi.

- "Bir yapım ittifakı var, bir de yıkım ittifakı var"

"Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyerek yetkiyi bir kez daha AK Parti'ye verecek miyiz?" sorusuna "Evet" yanıtını alan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bir yapım ittifakı var, bir de yıkım ittifakı var. Yapım ittifakı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun adıdır. Cumhur İttifakı teröre karşı, FETÖ'ye karşı, her türlü darbeye karşı ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen ittifakın adıdır. Cumhur İttifakı'nı meclise en güçlü şekilde gönderemeye hazır mısın Çankırı? Cumhur İttifakı'nda AK Parti var, MHP var. Onun için gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın kanıyla, canıyla orada bir yapay terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birliğinin kardeşliğinin teminatı Çankırı buna izin verir mi? Bütün şer güçleri, terörü yok edinceye kadar bu mücadelemiz sürecek."

Seçim meydanlarındaki vaatlerden, yalanlardan milletin başının döndüğünü aktaran Yıldırım, onların konuştuğunu AK Parti'nin yaptığını belirtti.

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adamlar da ne yapsın şaşkın. Bir şey açıyorlar, yol vadetsek diyorlar, sonra diyorlar bunu yapmışlar, köprü vadediyorlar, bu da yapılmış, hastane, okul, fabrika, havaalanı vadediyorlar, diyorlar ki, 'Bu da yapılmış.' Söyleyecek bir şey bulamıyorlar. 'Bu AK Parti ile uğraşmayalım, yalan söyleyelim.' diyorlar. Sonra hızlarını alamıyorlar, 'Biz en iyisi bunların yaptıklarını yıkalım.' diyorlar. Bunlar yıkım ekibi, yıkım ekibi. Siz bunları iyi tanırsınız. Çankırı'ya dikili bir ağaçları var mı bunların? Bir hizmetleri var mı? Şu İndağı dile gelse de konuşsa. O kıvrım kıvrım virajlar, Ilgaz köprülü kavşağı, yüz yıllık hayal Ilgaz Tünelleri dile gelse de konuşsa. Bu ülkeye hizmet aşkımızı Çankırı çok iyi bilir. Çankırı 24 Haziran seçimlerinin önemini çok iyi bilir."

Başbakan Yıldırım, "Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorusuna "Evet" yanıtını alarak, şunları kaydetti:

"Çankırı Türkiye'nin gücüne inanıyor. AK Parti'ye, cumhurbaşkanına güveniyor. Çankırı neyin iyi olduğunu, neyin iyi olmadığını çok iyi biliyor. Çünkü Çankırı yarenler, yiğitler diyarıdır. Çankırı 16 yıl boyunca bizimle beraber Türkiye'yi üç kat büyütmek için verdiğimiz mücadelede hep beraber oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bu kutlu yürüyüşe Çankırı her daim sahip çıktı."

(Sürecek)

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