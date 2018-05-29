AK Parti'nin Çorlu mitingi

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca, milleti suçlayan hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz önce iğneyi kendimize batırdık." dedi.
Partisince Çorlu Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, sözlerine "Bugün bu meydan bir başka güzel. Heyecansa heyecan, coşkuysa coşku, birlikse birlik, beraberlikse beraberlik... Çok güzelsin Çorlu. Çok güzelsin Tekirdağ. İnanıyorum ki 24 Haziran'da bir başka güzel olacaksınız." diyerek başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'nun sabırsızlıkla 24 Haziran'ın gelmesini beklediğini, şehrin 24 Haziran'da bir milli irade destanı yazmaya hazırlandığını aktararak, "Kadını erkeği, genci yaşlısıyla bütün Çorlu 'Vakit birlik vakti' diyor, 'Vakit Tekirdağ vakti' diyor. Tüm Trakya bu sefer 'Vakit Türkiye vakti' diyor. Sizlerin bu heyecanı, Çorlu'nun önünde artık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Türkiye ile beraber Çorlu'nun da artık prangalarını kıracağına inanıyorum." diye konuştu.
Uzun süredir Çorlu'da arzu ettikleri sonuçları yakalayamadıklarını ifade eden Erdoğan, Çorlu'nun da içinde yer aldığı Trakya bölgesinde, AK Parti olarak hedef ve beklentilerinin gerisinde kaldıklarını söyledi.
Erdoğan, elbette burada sorunu vatandaşlarda aramadıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca milleti suçlayan, hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Beklentimiz gerçekleşmemişse önce kendimizi hesaba çektik. Sıkıntıyı, problemi varsa yanlış anlaşmaları özellikle milletimizde değil, daima partimizde aradık. Demek ki Çorlu'ya, Tekirdağ'a, Trakya'ya kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Türkiye sevdamızı, bu ülkeye dair hayallerimizi ve hedeflerimizi sizlere olması gerektiği şekilde izah edememişiz. Bize göre Çorlu, AK Parti'nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken bir ilimizdir. Trakya'mızın AK Parti'nin en güçlü olduğu bölgelerden biri olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Bu mitingimizin inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."
- "Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da, Tekirdağ'da hep birlikte yeni bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını vurgulayarak, alanda kendisine tezahüratta bulunan kadınlara dönerek, "Zaten bu işi hanımlar bitirecek çünkü kale içeriden fethedilir." dedi.
Katılımcılar, Erdoğan'ın, "24 Haziran'da güçlü Meclis için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis olmanın yanında güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorularına "Evet" yanıtını verdi.
Yol arkadaşlıklarının, muhabbetlerinin daim olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Erken seçim kararı aldığımızdan bu yana önce seçim manifestomuzu açıkladık, ardından da seçim beyannamemizi milletimizle paylaştık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi, her iki belgemizde de tüm detaylarıyla ortaya koyduk. Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye kadar tüm alanlarda ülkemize neler vadettiğimizi, neleri hayata geçireceğimizi tek tek yazdık. Milletimize diğer hizmetler yanında, 146 tane her biri ayrı öneme sahip projeyi gerçekleştirme sözü verdik. Beyanname ve manifesto, yeni dönemde bize istikamet çizen, yol gösteren pusulamız olacak. İnşallah milletimizin teveccühü ile 24 Haziran'da ipi göğüslersek, gelecek 5 seneyi bu projelerimizi gerçeğe dönüştürmek için değerlendireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıldır olduğu gibi gecelerini, gündüzlerine katarak Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini vereceklerini ifade ederek, "Buralara öyle lafla gelmedik, işle geldik. Göreve geldik Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. 2013'te bu borcu biz sıfırladık ve bizden IMF borç istedi. 5 milyar avro istedi. Arkadaşlar 'Verelim mi?' dediler, 'Verin.' dedim. 'Borç alan emir alır.' dedim. Baktılar ki bu Türkler, çılgın Türkler şaşırdılar, vazgeçtiler. Biz buyuz." ifadelerini kullandı.
(Sürecek)
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