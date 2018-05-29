AK Parti'nin Çorlu mitingi

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca, milleti suçlayan hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz önce iğneyi kendimize batırdık." dedi. Partisince Çorlu Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, sözlerine "Bugün bu meydan bir başka güzel. Heyecansa heyecan, coşkuysa coşku, birlikse birlik, beraberlikse beraberlik... Çok güzelsin Çorlu. Çok güzelsin Tekirdağ. İnanıyorum ki 24 Haziran'da bir başka güzel olacaksınız." diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'nun sabırsızlıkla 24 Haziran'ın gelmesini beklediğini, şehrin 24 Haziran'da bir milli irade destanı yazmaya hazırlandığını aktararak, "Kadını erkeği, genci yaşlısıyla bütün Çorlu 'Vakit birlik vakti' diyor, 'Vakit Tekirdağ vakti' diyor. Tüm Trakya bu sefer 'Vakit Türkiye vakti' diyor. Sizlerin bu heyecanı, Çorlu'nun önünde artık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Türkiye ile beraber Çorlu'nun da artık prangalarını kıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Uzun süredir Çorlu'da arzu ettikleri sonuçları yakalayamadıklarını ifade eden Erdoğan, Çorlu'nun da içinde yer aldığı Trakya bölgesinde, AK Parti olarak hedef ve beklentilerinin gerisinde kaldıklarını söyledi. Erdoğan, elbette burada sorunu vatandaşlarda aramadıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca milleti suçlayan, hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Beklentimiz gerçekleşmemişse önce kendimizi hesaba çektik. Sıkıntıyı, problemi varsa yanlış anlaşmaları özellikle milletimizde değil, daima partimizde aradık. Demek ki Çorlu'ya, Tekirdağ'a, Trakya'ya kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Türkiye sevdamızı, bu ülkeye dair hayallerimizi ve hedeflerimizi sizlere olması gerektiği şekilde izah edememişiz. Bize göre Çorlu, AK Parti'nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken bir ilimizdir. Trakya'mızın AK Parti'nin en güçlü olduğu bölgelerden biri olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Bu mitingimizin inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."