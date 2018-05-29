AK Parti'nin Çorlu mitingi

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "George'a rağmen, Soros'a rağmen, Hans'a rağmen çalıştık. Kiminle? Milletimizle. İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk 10'a girmek için çalışacağız." dedi. Partisince Çorlu Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, iktidara geldiklerinde Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğununu anlatarak, şu an bu rakamın 110 milyar dolara çıktığını söyledi. Durmadan çalıştıklarını, koştuklarını ifade eden Erdoğan, "George'a rağmen, Soros'a rağmen, Hans'a rağmen çalıştık. Kiminle? Milletimizle. İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk 10'a girmek için çalışacağız. 3 bin 500 dolardan alıp yaklaşık 10 bin doların üzerine, hamdolsun kişi başına milli geliri çıkardık. Hedef 25 bin dolar. 36 milyar dolar ihracatımız vardı, şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nerelerden nerelere geldik. Durmadık, koştuk, daha da koşacağız. Hele hele başkanlık sistemine geçtiğimiz andan itibaren, bu süreç daha da hızlanacak." diye konuştu.

İhracatta 500 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, 13 milyon olan turist sayısının kendi dönemlerinde 35 milyona çıkardıklarını anlattı. Erdoğan, bu yıl 40 milyon turist hedeflediklerini dile getirerek, 5 sene içinde 50 milyon turiste ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bölünmüş yolun 6 bin 100 kilometre olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "İstanbul'dan buralara şu yolların halini düşünün. Size ben buradan bir şifre vereceğim. CHP'nin bir milletvekili, bu yolların müteahhidiydi. Bilir misiniz, parasını alamıyordu parasını. Başbakan oldum, parasını ödedim ama bunlar kadr-ü kıymet bilmezler. Parasını alamıyordu. Biz buyuz." "Çorlu'yla İstanbul arasında fark var mı?" diye soran Erdoğan, "Siz zaten İstanbul'u biliyorsunuz şimdi 29 Ekim'den sonra yeni bir İstanbul'u tanıyacaksınız. İstanbul'un dünyanın ilk üçü içinde olan havalimanının açılışını yapacağız. Bu havalimanı, yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. İnşallah 2023'te bu kapasite 150 milyona çıkacak." ifadelerini kullandı.

- "İnce ince bu işleri anlatacağız" Cumhurbaşkanı adaylarından birinin, "Ben böyle havalimanı işleriyle uğraşmam." dediğini aktaran Erdoğan, "Sen ne işle uğraşırsın ki. 'Bütçede para yok, bunlar havalimanı, Kanal İstanbul yapıyorlar' diyor. Para olduğu zaman iş kolay, para olmadan iş yapabiliyor musun? Ne demek bu. Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin. Dünyaya biz bunun dersini verdik. 'Nedir?' derseniz söyleyeyim. Ekonomiye şunu getirdik. BOT denilen bir sistem. Kamu-özel ortaklığı denilen bir sistem. PPP denilen sistem. Şimdi anlaşılan o ki İnce (Muharrem İnce) bu işleri bilmiyor. Ona ince ince bu işleri anlatacağız. Öğrenmesi lazım. Sayın İnce, biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? İşte bu sistemle yaptık. Biz şu anda o dediğim 3. havalimanını yine bu sistemle yaptık." diye konuştu. Erdoğan, yeni havalimanının açılmasıyla dünyanın buraya hayran kalacağını, turist sayısının patlama yapacağını belirterek, "Bu havalimanını gördükten sonra, 'Türkiye'ye, İstanbul'a gidilmez de nereye gidilir ya' diyecekler. İş bilenin, kılıç kuşananın." dedi.

İktidara geldiklerinde 26 havalimanını devraldıklarını hatırlatan Erdoğan, bu sayıyı 55'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, "Havayolu, halkın yolu olacak." dediklerini ve bunu başardıklarını anlatarak, lüks otobüs fiyatına artık uçaklarla gidilmesini sağladıklarını ifade etti. İstanbul'la birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "İstiyoruz ki benim vatandaşım, benim Ahmedim, benim Mehmedim, benim Hasanım, Hüseyinim, Ayşem, Fatmam, Haticem. Evinden arabasına atlasın, yarım saatte havalimanına gitsin, oradan da bir saatte 1,5 saatte herhangi bir şehre gitsin ama beyefendi 'yok' diyor, 'ben bunlara para ayıramam' diyor." diye konuştu. Erdoğan, cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığına işaret ederek, kendilerinin ise buna 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerinin altını çizdi. - "Bay Kemal ne ki onun adayı ne olsun" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir zamanlar SSK Genel Müdürü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Onun zamanında hastanelerimizin halini biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal ne ki onun adayı ne olsun." dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İkitelli'de dev bir şehir hastanesi yapacaklarını dile getirdi. Açılışı yapılan 5 şehir hastanesinden görüntüleri miting alanındaki vatandaşlara izleten Erdoğan, bu hastanelerin özelliklerini anlattı. (Sürecek)

AK Parti'nin Çorlu mitingi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "George'a rağmen, Soros'a rağmen, Hans'a rağmen çalıştık. Kiminle? Milletimizle. İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk 10'a girmek için çalışacağız" - "Durmadık, koştuk, daha da koşacağız.

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