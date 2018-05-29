AK Parti'nin Çorlu mitingi

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de başustalık dönemine hazırlanıyoruz." dedi. Erdoğan, Çorlu Heykel Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, muhalefete kalsa ülkenin hızlı trenle tanışamayacağını ifade ederek, AK Parti sayesinde Türkiye'de hızlı trenin vatandaşların hizmetinde olduğunu anlattı. Türkiye'nin hızlı treni AK Parti ile tanıdığını, hızlı treni sıfırdan alıp 1123 kilometreye yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Hızlı tren hatlarımızı inşallah 13 bin kilometreye ulaştıracağız. Karayolu tüneli uzunluğumuz 700 kilometreye, 556 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi de 673 kilometreye taşıyacağız. Ama sizin çok daha iyi bildiğiniz, bak 18 Mart Köprüsü'nü yapıyor muyuz? İki tarafta da temeller atıldı, sondajlar tamam. Bundan sonra artık buradan da Asya'yı Avrupa'ya o köprüyle birbirine bağladık. İş yapıyoruz iş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz ise ant olsun ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de başustalık dönemine hazırlanıyoruz. Sizler eğer bu noktada 'Yürü başkan' dediğiniz takdirde 'Eyvallah' deyip yürürüz."

Tarımsal milli geliri 37 milyar liradan 188 milyar liraya yükselttiklerini, milli geliri de artıracaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "İş adamlarımızı, sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, memurumuzu, emeklimizi, işçimizi son 16 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl boyunca da desteklemeye devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, 81 milyonun tüm fertlerinin refahı, huzuru ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. İşte bunun için sizlerden 5 yıl daha görev istiyoruz. Sizlerden hizmetlerin, projelerin devamı için destek bekliyoruz. Şimdi soruyorum. Çorlu, 24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran'da mührü Türkiye'yi şaha kaldıracak projelere vuruyor muyuz? 24 Haziran'da 'AK Parti ile yola devam.' diyor muyuz? Çorlu'dan da özellikle Tekirdağ'dan da artık bu beklenir. Sanayinin ve tarımın şehrine ancak böylesi bir duruş yakışır." - "Havanda su dövmüyoruz" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, muhalefetin adayları gibi havanda su dövmediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, şu ana kadar hiçbir başarıları, hiçbir eserleri olmayan diğerleri gibi afaki şeylerden bahsetmiyoruz. Milletimizin karşısına çıktığımızda, burada olduğu gibi önce yaptıklarımızı tek tek sayıyor, hesabımızı veriyor, sonra da yeni dönem için oy istiyoruz. Son 16 yılda hayata geçirdiğimiz projeleri de önümüzdeki 5 yıl boyunca hayata geçireceğimiz 146 projeye referans kılıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. AK Parti olarak şimdiye kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü milletimize vermedik. Ne söz vermişsek, vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek Allah'ın izniyle onları hayata geçirdik." Laf üzerine laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasında olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayların ne vadediyor? Söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç. Ortada Türkiye'nin önünü açacak doğru düzgün hiçbir vaatleri yok. Milletin sıkıntısını çözecek, ülkemize yeni ufuk kazandıracak tek projeleri dahi yok. Hepsinin de ortak vaadi Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Öyle. Hepsinin ortak paydası Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bir de sabah akşam bizim hayata geçirdiğimiz projeleri yıkmaktan, kapatmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Kafayı Kanal İstanbul'a, yeni havalimanına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, yerli marka otomobile... Ne diyorlar? 'Bunlar 20 yıl geriden geliyorlar.' 'Yerli otomobil' dedik ya, 5 babayiğit buldum ya, Türkiye'nin bu sektörlerde en başarılı olan 5 firmasını bir araya getirdim. Şimdi de Kanal İstanbul."

Mitinge katılanlara Kanal İstanbul'un tamamlandığında nasıl görüneceğine ilişkin video izlettiren Erdoğan, "İşte Kanal İstanbul. Bu şimdi ön animasyon çalışmaları. Bu proje çalışmaları tabii ki daha da iyi olacak. Siz buraları tabii çok kullanacaksınız. Kanal İstanbul'u çok kullanacaksınız. Kanalı değil tabii. Oradaki bir şehirden bir diğer şehire geçişi. Siz güzelliği görüyor musunuz?" diye sordu. - "Buradan çok ciddi de para kazanacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçenlerde boğazda bir geminin yalıya çarptığını, daha önce de bir tanker kazasının yaşandığını hatırlatarak, şunları dile getirdi: "İşte onun alternatifi Kanal İstanbul. Karadeniz'den Marmara'ya geçişler böyle olacak. Kanal İstanbul böyle olacak. Buradan çok ciddi de para kazanacağız. Ama anlamaz bunlar bu işlerden. Velhasıl bu ülkenin ve milletin hayrına ne varsa bunlar kafayı takmış, bununla uğraşıyorlar. Bazılarının ne dediği, neyi savunduğu, neyi hedeflediği zaten belli bile değil. Milletimizin bu savrukluğa, bu dağınıklığa, bu akıl tutulmasına prim vereceğini zannediyorlar. Aslında benim aziz milletim, bu karikatür tiplere en güzel cevabı 1,5 asır önce 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın' diyerek Ziya Paşa vermiş. Bunlar da milleti kendileri gibi vizyonsuz, basiretsiz, kifayetsiz sanıyorlar. Bu milletin aklını, vicdanını, hafife alıyorlar. Bu millet çok zekidir. Biz zamanlar bu CHP'liler ne dediler benim milletime? 'Göbeğini kaşıyan adam', 'bidon kafalı' dediler. Ya siz böyle dediğiniz sürece zaten bu millet sizi oralara götürmez." (Sürecek)

AK Parti'nin Çorlu mitingi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz ise ant olsun ustalık dön

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