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AK Parti'nin Çorlu mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 24 Haziran'da Tekirdağ'ın zaferi bu meydandan belli" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "21. asrın başında AK Parti ile güzel başlangıçlar yaptık. Şimdi yepyeni güzel bir başlangıç yapma zamanı. Onu da milletimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la, büyüyen Türkiye'yle yapacağız" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Ergene projesini yapıyoruz. Yüzde 90'ı bitti. İnşallah önümüzdeki yıl tamamen bitecek. Ergene tertemiz akacak"

TEKİRDAĞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Tekirdağlıların AK Parti Çorlu mitingine gösterdikleri ilgiye ilişkin, "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 24 Haziran'da Tekirdağ'ın zaferi bu meydandan belli." dedi.

Partisince Çorlu Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Işık, Tekirdağ'ın muhteşem bir görüntü verdiğini dile getirdi.

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi tecrübesine dikkati çekerek, "Tekirdağ, tecrübeli kaptana, cesaretli lidere, irade sahibi lidere Türkiye'yi bir kez daha emanet etmeyi hazır mıyız? 'Artık Vakit Tekirdağ, Türkiye vakti' demeye hazır mıyız? Maşallah. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 24 Haziran'da Tekirdağ'ın zaferi bu meydandan belli." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çorlu'nun muhteşem bir atmosfer oluşturduğunu dile getirerek, "24 Haziran'a hazır mısınız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la özgür ve zengin Türkiye'yi, bütün dünyada yıldız haline gelmiş bir ülke yapmaya hazır mısınız? İşimizi yarım bırakmayacağız. PKK'yla, FETÖ'yle, DEAŞ'la, DHKP/C'yle mücadeleyi yarım bırakmayalım. Türkiye'nin zenginlik ve kalkınma rüyasını, gelişmişlik rüyasını yarım bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da Türkiye'yi yarınlara hazır hale getireceklerini aktaran Soylu, Türkiye'ye çelme takmak isteyenlerin projelerinin tutmadığını kaydetti.

Soylu, milletin projesinin tuttuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şimdi vakit Türkiye vakti. Vakit Tekirdağ, Çorlu vakti. Vakit yerli otomobilimizi, yerli uçağımızı üretmenin vakti. Vakit 25 bin dolar gelir seviyesine ulaşma, zengin, özgür ve Türkiye vaktidir. Biz bu topraklarda bu güzel insanlarla hep güzel başlangıçlar yaptık. Selçuklu ile Malazgirt'te güzel başlangıçlar yaptık. Söğüt'te Osmanlı ile güzel başlangıçlar yaptık. Ankara'da Cumhuriyet ile güzel başlangıçlar yaptık. 21. asrın başında AK Parti ile güzel başlangıçlar yaptık. Şimdi yepyeni güzel bir başlangıç yapma zamanı. Onu da milletimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la, büyüyen Türkiye'yle yapacağız."

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ'a yapılan yatırımlardan bahsederek, "İnşallah Ergene projesini yapıyoruz. Ergene'deki bütün yatırımları biz yapıyoruz. Takriben 4 milyar lira. Yüzde 90'ı bitti. İnşallah önümüzdeki yıl tamamen bitecek. Ergene tertemiz akacak. Çorlu'nun atık su tesisini de biz yaptık. Tekirdağımızı, Çorlumuzu ve bütün ilçelerimizi inşallah yemyeşil yapacağız" diye konuştu.

Tekirdağ'ın 24 Haziran'da AK Parti'ye teveccüh göstereceğini dile getiren Eroğlu, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi.

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