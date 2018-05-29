AK Parti'nin Çorlu mitingi

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu (Muharrem İnce) topun ağzına sürdü işi bitirelim diye. Güya ülkeyi yönetmeye talip cumhurbaşkanı adayı aşağıda kös kös oturuyor, yüreği yetmediği için oraya aday olmayan, bu konuda hiçbir yetkisi, hiçbir hükmü bulunmayan bir başkası çıkmış program açıklıyor. Ya seçim beyannamesini genel başkan mı açıklar yoksa aday mı açıklar? Aday açıklar ya. Ama o açıklamıyor, 'Otur sen, onu da ben açıklayacağım.'diyor. Ya siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu milletle oyun mu oynuyorsunuz? Biz işte böyle çift başlılık olmasın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Bunlar Türkiye'yi yeniden iki başlılığa döndürmeye çalışıyor." dedi. Erdoğan, Çorlu Heykel Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingdeki konuşmasında, SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul ettiğini hatırlatarak, "Ben bunlarla görüşmeye başladım. Biz bunlarla şu anda geleceğin teknolojisini konuşuyoruz zaten, adımları atıyoruz. Şu anda en ileri teknoloji, bizim 5 firmamız bir araya gelerek, CEO'larını da belirlediler, onlar üretecekler. Tayyip Erdoğan gelip de onu üretmeyecek. Tayyip Erdoğan onu üretecek insanları buldu, buluyor. Bu sevki idaredir, mesele budur." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde Türkiye'de devletin tüccar olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Biz geldikten sonra 'Devlet tüccarlığı bırakacak.' dedik. Bunun adımlarını attık. Hamdolsun ondan sonra da sıçradık, buralara öyle geldik. Ama bunlar bu işten anlamaz çünkü bunlar devletçi. Devletçi kafaları var bunların. O devletçi kafalarla da özel sektörün güçlenmesini istemezler. Biz, bunların hepsini bir kenara koyduk. Şayet bunlar milleti tanısaydılar, her gidenin 'Allah razı olsun' dediği 5 yıldız otel konforunda hizmet sunan şehir hastanelerine düşmanlık etmezlerdi. Bu ülkeyle şöyle kıyısından köşesinden ufacık bağları olsa, büyümenin yıkmakla değil, yapmakla, inşa etmekle gerçekleşeceğini anlarlardı. Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar, Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim." Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kongre kazanamadığını anlatırken, İnce'nin daha önce kongrede ve Meclis'te yaptığı konuşmalardan bazı bölümleri vatandaşlara izletti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Merak ediyorum 24 Haziran'dan sonra kendisi ne yapacak? O da önemli. Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye. Güya ülkeyi yönetmeye talip cumhurbaşkanı adayı aşağıda kös kös oturuyor, yüreği yetmediği için oraya aday olmayan, bu konuda hiçbir yetkisi, hiçbir hükmü bulunmayan bir başkası çıkmış program açıklıyor. Ya seçim beyannamesini genel başkan mı açıklar yoksa aday mı açıklar? Aday açıklar ya. Genel başkanla ne alakası var? Çünkü meydanlarda cumhurbaşkanı adayı olarak koşacak olan o? Ama o açıklamıyor, 'Otur sen, onu da ben açıklayacağım.'diyor. Ya siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu milletle oyun mu oynuyorsunuz? Biz işte böyle çift başlılık olmasın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Bunlar Türkiye'yi yeniden iki başlılığa döndürmeye çalışıyor." Katılımcılara, "24 Haziran'da tercihimizi güçlü hükümetten yana kullanıyor muyuz, güçlü Türkiye'den yana kullanıyor muyuz, vakit birlik vakti diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, gelen "Evet" yanıtı üzerine, "Maşallah sizin bu sesiniz onları uyandırmaya yetmezse, 24 Haziran akşamı nasıl olsa sandıklar açılınca uyanacaklar. Bunlar istedikleri gibi kurusıkı misali atıp tutabilirler, nasıl olsa Türkiye'yi yönetmek, millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok." dedi.

\ - "Birilerine laf yetiştirmenin değil, eser üretmenin gayretindeyiz" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye hizmet yolunda tek bir saniye dahi kaybetmeyeceklerini belirterek, "Karşımızdaki beceriksizliklerin komiklikleriyle vaktimizi boşa geçirmeyiz. Çünkü bizim hayallerimiz var, bizim ülkeyi idare etmek gibi bir derdimiz, sorumluluğumuz var. Bizim Çorlu için Tekirdağ için hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, asıl ülkemize ve sizlere eser üretmenin gayretindeyiz." diye konuştu. Tekirdağ'a 2002'den bu yana 17 katrilyon liralık yatırım, 3 bin 41 derslik yaptıklarını, Namık Kemal Üniversitesi'ni kazandırdıklarını, 3 bin 240 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını kaydeden Erdoğan, gelecek 3 yıl içinde 3 bin 800 kişilik yeni yurtlar açılacağını bildirdi. Erdoğan, 11'i hastane olmak üzere 27 sağlık tesisinin Tekirdağ'a kazandırıldığını, 480 yataklı şehir hastanesiyle 4 sağlık tesisinin yapım çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Şehir hastanemizi inşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp, hizmetinize sunuyoruz." ifadesini kullandı.

TOKİ kanalıyla 5 bin 376 konut yapılarak, sahiplerine teslim edildiğini, Tekirdağ'ın bölünmüş yol uzunluğunun 87 kilometreden 327 kilometreye çıkarıldığını anlatan Erdoğan, İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun gurur projelerinden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale arasının yapımının sürdüğünü hatırlattı. \ - "Bunlarda yalan aramadığın kadar" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş yollardaki 16 yıllık başarıyı demiryollarında da sağladıklarını belirtti. Tekirdağ-Muratlı hattının tamamlandığını ve burayı işletmeye açtıklarını aktaran Erdoğan, 150 yıldır yenilenmeyen Rumeli Demiryolu'nun Tekirdağ kısmının tamamının yenilendiğini, 230 kilometre güzergahta çift hatlı hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Trakya Gelişim Projesi'ni uygulamaya koyduklarını, bu projeyle bölgede gelecek yıl sonuna kadar 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tekirdağ'a 3 baraj, 4 gölet inşa ettik. Bir baraj ve 7 göletin daha inşası sürüyor. Ergene'yi kurtarmak için yürüttüğümüz çalışmalarla Ergene Nehri'nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşme sağlandı, kirlilik azalmaya başladı. Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Bu 13 tesisten 6'sını Tekirdağ'da yaptık. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Muratlı ve Saray ilçelerine ileri biyolojik atık su arıtma tesisini biz kazandırdık. Aslında belediyelerin görevi olan bu tesisleri onlar yapmadığı için biz DSİ ile yaptık. Belediyeler Trakya'da sadece atık su tesisinde değil hemen her konuda sınıfta kalıyorlar. Biz 2 yılda koskoca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tamamladık, Tekirdağ'da, Edirne'de, Çanakkale'de ana muhalefetin belediyeleri aynı uzunluktaki yol inşaatlarını 3-4 yıldır bitiremiyorlar. Biz Boğaz'ın altını delerek tamamladığımız Avrasya Tüneli'nin uzunluğundaki yolları aynı sürede yapamayan bu belediyelere ilk seçimlerde derslerini vereceğinize inanıyorum. Ergene Nehri'ni kirlilikten tamamen kurtarmak için sanayi bölgelerinde de müşterek atık su arıtma tesisleri kurulması gerekiyor. Bu şekilde temizlenen atık sular, 42 kilometre kara hattı, 19 kilometre tünel ve 4,5 kilometre derin deniz deşarjı ile Marmara Denizi'ne verilecek."

Tekirdağlı çiftçilere şu ana kadar 3 milyar lira tarım desteği verildiğini dile getiren Erdoğan, "Çıkmış bu Bay Kemal diyor ki 'Çiftçi ağlıyor'. Parayı veren biziz. 3 milyar lira sadece Tekirdağlı çiftçilere verdik. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize hayvan ve alet ekipmanda yüzde 50 hibe veriyoruz. Şimdi birileri çıkmış çiftçiye mazotu indirimli vereceğiz diyor. Niye yalan söylüyorsun, biz zaten o işi yaptık yapıyoruz. Biz, kayıt sistemi içinde olan çiftçimizin kullandığı mazotun yarısını takip eden dönemde kendisine destek olarak zaten geri veriyoruz. Haberleri yok. Ne diyor Cumhurbaşkanı Adayı? Diyor ki 'Eğitimi bedava yapacağız.' Kardeşlerim, soruyorum gençler; şu anda eğitim paralı mı? Harç ödemesi var mı? Burs alıyor musunuz? Lisansta, lisansüstünde, doktorada burslar veriyor muyuz? Çıkıyor yalan söylüyorlar. 'Ücretsiz yapacağız' diyor. Zaten ücretsiz. Yavrularımızın sıralarının üstüne okullar açılırken kitapları koyan biz değil miyiz? Ücretsiz olarak kitaplarını vermiyor muyuz? Böyle de yalan olur mu ama bunlarda yalan aramadığın kadar." diye konuştu.

Muhalefetin söylemlerini eleştirmeyi sürdüren Erdoğan, "Şimdi bir çıkardılar kurdaki dalgalanma... ÖTV oranlarını kullanarak akaryakıt fiyatlarını da sabitledik. Tamam? Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla çiftçilerimizin ürünlerini hakkı olan değerden ve ihtiyaçları olduğu zaman da satabilmelerini temin ediyoruz. Tekirdağ'ın verimli ovalarını SİT alanı olarak koruma altına aldık. Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartana kadar durmadan çalışacağız." diye konuştu. \ - Çorlu'ya yapılan yatırımlar Çorlu'yu da ihmal etmediklerini, eğitimde 2 anaokulu, 3 ilkokul ve 1 ortaokuldan oluşan 6 okul kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, sağlıkta 300 yataklı Çorlu Devlet Hastanesini, 60 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezini, 3 sağlık ocağını kazandırdıklarını, Kınalı Ayrımı, Çorlu yolunu ve Lüleburgaz-Çorlu yolunu bölünmüş yol olarak tamamlayıp trafiğe açtıklarını söyledi. Yapımı devam eden Çorlu Havalimanı Kavşağı-Şerefli Limanı Bağlantı Yolu'nu bu yıl bitereceklerini kaydeden Erdoğan, "Yaptığımız yatırımlarla Çorlu Havalimanımızı modernize ediyoruz. 2003 yılında 14 bin olan havalimanımızın yolcu trafiği şu anda ne biliyor musunuz? 107 bin. Nereden nereye? İnşallah önümüzdeki dönemde bu projelerimize yenilerini ekleyeceğiz." dedi.

"Türkiye'yi erdem, irade ve cesaretle şaha kaldıracağız." diyen Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşana kadar, gelecek kuşaklara çok daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Çorlu'dan Türkiye'nin aydınlık yarınları için tarihi bir oy oranı beklediğini dile getiren Erdoğan, Çorlu'nun ve Tekirdağ'ın kendilerini mahcup etmeyeceğine yürekten inandığını vurguladı. Katılımcılardan kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, "Rabia" işareti yaparak, "Bununla birlikte inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız." dedi. Erdoğan "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" söylemini yineledi. "Bunu gerçekleştirmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek ramazan ayı ve Ramazan Bayramlarını tebrik ederek konuşmasını tamamladı. \ - Mitingden notlar Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısının ardından helikopterle Çorlu'ya hareket eden Erdoğan, Çorlu'da miting alanında toplanan vatandaşları helikopterden selamladı ve General Basri Saran Stadı'na geldi.