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AK Parti'nin Denizli mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - Kadıköy'de miting yapıyor, Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man Adası' dediniz, sizleri yargı mahkum etti" - "Davos'da 'One minute' dedik işi bitirdik. Birleşmiş Milletlerde 'Dünya beşten büyüktür' dedik, onlara bunu öğrettik. Bu liderlik işidir liderlik, çıraklık işi değil"

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadıköy'de miting yapıyor, Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man Adası' dediniz, sizleri yargı mahkum etti." dedi.

Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen partisinin mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttüklerini dile getiren Erdoğan, "Davos'da 'One minute.' dedik işi bitirdik. Birleşmiş Milletlerde 'Dünya beşten büyüktür.' dedik, onlara bunu öğrettik. Bu liderlik işidir liderlik, çıraklık işi değil. Bakkal dükkanınız var çırağa teslim eder misiniz? Bunlara beş koyun verin kaybeder gelirler." diye konuştu.

Son 16 yılda Denizli'ye 22,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, Aydın-Denizli arasındaki 125 kilometrelik bölünmüş yolu hizmete açtıklarını söyledi.

Eğitimde 3 bin 377 yeni dersliği Denizli'ye kazandırdıklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 90 yataklı yurt binaları açtıklarını anımsatan Erdoğan, birkaç yıla kadar ikisi merkezde biri ise Çivril'de olmak üzere toplam 2 bin 300 kişilik yeni yurt binalarını da hizmete açacaklarını bildirdi.

- "İş bilenin, kılıç kuşananın"

Denizli'ye şanına uygun yeni bir stadyum yapacaklarının müjdesini veren Erdoğan, şunları belirtti:

"Ama bunun karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumun olduğu yeri de millet bahçesi haline getiriyoruz. Yanına al çoluğunu çocuğunu git millet bahçesine yat, yuvarlan, koş. Yani İngiliz'in Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. O kadar. İş bilenin, kılıç kuşananın."

Erdoğan, sağlıkta 11'i hastane olmak üzere 28 tesisi Denizli'ye kazandırdıklarını belirterek, halen ihaleye süreci devam eden bin 50 yataklı şehir hastanesinin inşasına en kısa sürede başlanılacağını dile getirdi.

Denizli'de 79 senede 65 kilometre bölünmüş yolun bitirildiğini, AK Parti hükümetlerinin ise 16 senede 358 kilometre yaptığını vurgulayan Erdoğan, Pamukkale Üniversitesini ikiye bölmeyi planladıklarını söyledi.

Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-İzmir hızlı tren projesinin 2023 hedeflerinden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, hızlı tren hattını etap etap yatırım programına alıp hayat geçireceklerini ifade etti.

- "15 yılda 1,8 milyar lira tarımsal destek verdik"

Denizli'ye 14 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 5 gölet daha yapacaklarını belirten Erdoğan, son 16 yılda 628 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını dile getirdi.

Denizlili çiftçilere son 15 yılda 1,8 milyar lira tarımsal destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bay Kemal bu paraları biz çiftçimize verdik, çiftçimize. Sen sadece çık kürsüden hakaret et. Kadıköy'de miting yapıyor, Kadıköy'de, 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man Adası' dediniz, sizleri yargı mahkum etti. 197 bin liraya sizi mahkum etti. Bunlarda terbiye diye bir şey yok, ahlak diye bir şey yok. Ne olacak, 24 Haziran'da sizleri inşallah benim milletim sandığa gömecek."

(Sürecek).

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti'nin Denizli mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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