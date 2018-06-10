AK Parti'nin Denizli mitingi

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadıköy'de miting yapıyor, Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man Adası' dediniz, sizleri yargı mahkum etti." dedi.

Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen partisinin mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttüklerini dile getiren Erdoğan, "Davos'da 'One minute.' dedik işi bitirdik. Birleşmiş Milletlerde 'Dünya beşten büyüktür.' dedik, onlara bunu öğrettik. Bu liderlik işidir liderlik, çıraklık işi değil. Bakkal dükkanınız var çırağa teslim eder misiniz? Bunlara beş koyun verin kaybeder gelirler." diye konuştu.

Son 16 yılda Denizli'ye 22,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, Aydın-Denizli arasındaki 125 kilometrelik bölünmüş yolu hizmete açtıklarını söyledi.

Eğitimde 3 bin 377 yeni dersliği Denizli'ye kazandırdıklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 90 yataklı yurt binaları açtıklarını anımsatan Erdoğan, birkaç yıla kadar ikisi merkezde biri ise Çivril'de olmak üzere toplam 2 bin 300 kişilik yeni yurt binalarını da hizmete açacaklarını bildirdi.